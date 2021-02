PIT-38 - rozliczenie roczne 2020/2021

Kto składa PIT-38?

PIT-38 to deklaracja roczna w podatku dochodowym od osób fizycznych przeznaczona dla podatników, którzy w roku podatkowym:

1) uzyskali przychody:





a) z odpłatnego zbycia: papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka), pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających, udziałów w spółkach albo udziałów w spółdzielni;

b) z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część,

2) uzyskali przychody lub ponieśli koszty uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia walut wirtualnych.

Obowiązek złożenia zeznania PIT-38 wynika z art. 45 ust. 1a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej także "ustawa" lub "ustawa o PIT").

Kiedy trzeba złożyć PIT-38?

Zeznanie PIT-38 za 2020 r. należy złożyć w terminie od dnia 15 lutego 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. Przy czym, zeznania złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego 2021 r.

Podatnicy, którzy nie mają miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (podlegający ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu), jeżeli osiągnęli w roku podatkowym dochody ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a zamierzają opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed ww. terminem, są obowiązani złożyć zeznanie za rok podatkowy przed opuszczeniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jak złożyć PIT-38 przez internet?

Deklarację roczną PIT-38 można złożyć w formie dokumentu elektronicznego (zeznanie elektroniczne). Zeznanie elektroniczne można wysłać za pośrednictwem strony: www.podatki.gov.pl. Wysyłane w ten sposób zeznanie można wypełnić samodzielnie (w tym za pośrednictwem formularza interaktywnego) lub skorzystać z zeznania przygotowanego przez organ podatkowy.

Zeznanie przygotowane przez organ podatkowy jest dostępne dla podatnika z dniem 15 lutego 2021 r. w usłudze Twój e-PIT na ww. stronie internetowej.

PIT-38 udostępniony przez organ podatkowy uwzględnia dane o dochodach zawarte w informacjach PIT-8C przesyłanych do organu podatkowego.

Zeznanie udostępnione przez organ podatkowy jest edytowalne. Podatnik może wprowadzić w nim zmiany, np. w zakresie wniosku o przekazanie 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego. Wprowadzone zmiany wymagają ich zaakceptowania.

Akceptacja przez podatnika udostępnionego zeznania przed 30 kwietnia 2021 r. – bez wprowadzenia w nim zmian albo po ich wprowadzeniu – oznacza złożenie przez podatnika zeznania w dniu dokonania akceptacji.

Jeżeli do 30 kwietnia 2021 r. podatnik nie zaakceptuje zeznania udostępnionego przez organ podatkowy, albo go nie odrzuci, nastąpi automatyczna akceptacja tego zeznania, równoznaczna z jego złożeniem w dniu 30 kwietnia 2021 r. Automatyczna akceptacja ma jednak zastosowanie wyłącznie w przypadku zeznań udostępnionych podatnikom, którzy oprócz dochodów wykazywanych w PIT-8C, nie uzyskali innych dochodów podlegających wykazaniu i opodatkowaniu w zeznaniu PIT-38.

Akceptacja przez podatnika zmian wprowadzonych do złożonego zeznania oznacza złożenie korekty zeznania w dniu dokonania tej akceptacji (więcej o korekcie w części A).

Potwierdzeniem złożenia zeznania elektronicznego jest otrzymanie urzędowego poświadczenia odbioru (UPO).

Natomiast zeznanie w formie dokumentu pisemnego (zeznanie papierowe) można złożyć bezpośrednio w urzędzie skarbowym lub za pośrednictwem centrum obsługi, o którym mowa w art. 29 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 505, z późn. zm.) albo nadać/złożyć w sposób przewidziany w art. 12 § 6 Ordynacji podatkowej. Za datę złożenia zeznania nadanego w polskiej placówce pocztowej Poczty Polskiej S.A. uważa się datę stempla pocztowego, z zastrzeżeniem przypadku, gdy zeznanie zostało wysłane przed 15 lutego 2021 r.

Gdzie złożyć PIT-38?

PIT-38 należy złożyć do właściwego dla podatnika urzędu skarbowego, tj podać nazwę właściwego urzędu w części A deklaracji.

Zgodnie z przepisami ustawy o PIT podatnicy:

1) mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu) – składają zeznanie do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego wykonuje swoje zadania, a gdy zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustało przed tym dniem – do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według ostatniego miejsca zamieszkania na jej terytorium wykonuje swoje zadania,

2) niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (podlegający ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu) – składają zeznanie do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Jak wypełnić PIT-38?

W części B deklaracji PIT-38 należy podać dane identyfikacyjne podatnika składającego zeznanie, tj.: nazwisko, pierwsze imię, datę urodzenia oraz aktualny adres zamieszkania.

W części C należy wykazać kwoty przychodów, koszty uzyskania przychodów, dochody lub straty na podstawie informacji PIT-8C i innych posiadanych dokumentów dotyczących uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów.

Przychód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych (udziałów w spółkach albo udziałów w spółdzielni) powstaje w momencie przeniesienia własności papierów wartościowych (udziałów) na kupującego, zatem przychodem są kwoty należne choćby nie zostały faktycznie otrzymane; przychód należny z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. b ustawy oraz przychód z realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, powstaje w momencie realizacji tych praw.

Wiersz 1 – wypełniają podatnicy na podstawie informacji PIT-8C:

- w poz. 20 należy wykazać sumę kwot z poz. 33 informacji PIT-8C.

- w poz. 21 należy wykazać sumę kwot z poz. 34 informacji PIT-8C oraz innych kosztów związanych z przychodami wymienionymi w poz. 33 tej informacji, niewykazanych przez podmiot ją sporządzający. Koszty te ustala się na podstawie posiadanych przez podatnika dokumentów.

Wiersz 2

- w poz. 22 należy wykazać przychody:

- z części E informacji PIT-8C, do których nie ma zastosowania art. 19 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1956, z późn. zm.),

- uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku, gdy podmiot niebędący płatnikiem podatku nie był zobowiązany do sporządzenia informacji PIT-8C,

- uzyskane za granicą (np. ze zbycia akcji, zbycia udziałów w spółkach, w tym także objętych za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część).

- w poz. 23 należy wykazać, na podstawie posiadanych przez podatnika dokumentów, koszty uzyskania przychodów ujętych w poz. 22.

Koszty uzyskania przychodu stanowią wydatki na nabycie odpłatnie zbywanego papieru wartościowego (cena jednostkowa x ilość papierów wartościowych) oraz wydatki poniesione przez podatnika w roku podatkowym związane np. z obsługą rachunku przez biuro maklerskie (prowizje zapłacone przy kupnie i sprzedaży papierów wartościowych, związane z prowadzeniem lub założeniem rachunku, transferu, zdeponowania papierów, itp.).

W przypadku odpłatnego zbycia udziałów w spółce kapitałowej, udziałów w spółdzielni oraz papierów wartościowych nabytych przez podatnika w drodze spadku, kosztami uzyskania przychodu są wydatki poniesione przez spadkodawcę w celu objęcia lub nabycia tych udziałów oraz papierów wartościowych. W przypadku nabycia przez podatnika udziałów w spółce, udziałów w spółdzielni lub papierów wartościowych w drodze darowizny cena nabycia wynosi 0 zł, natomiast wolny od podatku jest dochód uzyskany ze zbycia udziałów w spółce kapitałowej, udziałów w spółdzielni oraz papierów wartościowych otrzymanych w drodze darowizny w części odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadków i darowizn.

Wiersz 3 – służy do ustalenia dochodu – poz. 26, albo straty – poz. 27.

Jak rozliczyć PIT-38 ze stratą?

Poz. 28 deklaracji PIT-38 wypełniają podatnicy, którzy w latach 2015–2019 wykazali straty i w 2020 r. mają prawo do odliczenia straty z lat ubiegłych. Odliczenie dotyczy wyłącznie strat poniesionych z przychodów, podlegających w latach 2015–2019 opodatkowaniu z tytułu odpłatnego zbycia:

- papierów wartościowych,

- pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka),

- pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających,

- udziałów w spółkach, albo udziałów w spółdzielni

oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

O wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty.

Kwota z poz. 28 nie może przekroczyć kwoty z poz. 26.

Podstawa obliczenia podatku (poz. 29)

Podstawą obliczenia podatku jest kwota z poz. 26 pomniejszona o straty wykazane w poz. 28 (po zaokrągleniu do pełnych złotych).

Podstawę obliczenia podatku zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

Stawka podatku (poz. 30) wynosi – 19%

Zastosowanie stawki podatku, dla osób podlegających ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.

Podatek od dochodów, o których mowa w art. 30b ustawy (poz. 31)

Podatnicy dokonują obliczenia zobowiązania podatkowego – kwotę z poz. 29 należy pomnożyć przez stawkę podatku wykazaną w poz. 30.

Podatek zapłacony za granicą, o którym mowa w art. 30b ust. 5a i 5b ustawy (przeliczony na złote) – poz. 32.

Wiersz ten wypełniają podatnicy, którzy uzyskali dochody, o których mowa w art. 30b ust. 1 ustawy, za granicą albo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. W poz. 32 należy wpisać kwotę podatku zapłaconego za granicą i podlegającego odliczeniu w zeznaniu PIT-38. Odliczenie podatku zapłaconego za granicą nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany za granicą.

W celu ustalenia limitu odliczenia kwotę podatku obliczoną według stawki 19% od łącznego dochodu do opodatkowania uzyskanego w Polsce i za granicą należy pomnożyć przez kwotę dochodu uzyskanego za granicą, a następnie podzielić przez kwotę łącznego dochodu uzyskanego za granicą i w Polsce.

Podatek należny – w poz. 33 podatnicy wykazują podatek należny, po zaokrągleniu do pełnych złotych (w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych).

PIT-38 - waluty wirtualne

Część E deklaracji PIT-38 wypełniają podatnicy, którzy:

1) w 2020 r. uzyskali przychód z odpłatnego zbycia waluty wirtualnej,

2) w 2020 r. ponieśli koszty uzyskania przychodów w postaci wydatków na nabycie waluty wirtualnej, nawet w przypadku, gdy w tym roku podatkowym nie uzyskali przychodu ze zbycia waluty wirtualnej

3) w latach poprzednich ponieśli koszty uzyskania przychodów w postaci udokumentowanych wydatków na nabycie waluty wirtualnej lub udokumentowane wydatki poniesione na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2020 poz. 971, z późn. zm.), które nie zostały odliczone od przychodów przed dniem 1 stycznia 2020 r., nawet w przypadku, gdy w 2020 r. nie uzyskali przychodu ze zbycia waluty wirtualnej.

W poz. 34 należy wykazać sumę przychodów z odpłatnego zbycia waluty wirtualnej uzyskanych w 2020 roku. Uwaga! Przez odpłatne zbycie waluty wirtualnej rozumie się wymianę waluty wirtualnej na prawny środek płatniczy, towar, usługę, lub prawo majątkowe inne niż waluta wirtualna lub regulowanie innych zobowiązań walutą wirtualną. W poz. 35 należy wykazać koszty uzyskania przychodów poniesione w 2020 roku.

Zgodnie art. 22 ust. 14 ustawy koszty uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia waluty wirtualnej stanowią udokumentowane wydatki bezpośrednio poniesione na nabycie waluty wirtualnej oraz koszty związane ze zbyciem waluty wirtualnej, w tym udokumentowane wydatki poniesione na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

W poz. 36 należy wykazać kwotę z poz. 38 zeznania PIT-38 złożonego za 2019 r. – koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 14 ustawy poniesione w latach ubiegłych i nieodliczone od przychodów uzyskanych przed dniem 1 stycznia 2020 r.

W poz. 37 należy ustalić dochód, w przypadku, gdy wystąpi nadwyżka przychodu uzyskanego w roku podatkowym nad kosztami uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym oraz poniesionych w latach ubiegłych, które nie zostały odliczone przed 1 stycznia 2020 r.

W poz. 38 należy ustalić kwotę kosztów uzyskania przychodów, które nie zostały potrącone od przychodów uzyskanych w 2020 roku. Kwota ta będzie wpisywana w zeznaniu PIT-38 składanym za następny rok podatkowy.

PIT-38 - obliczenie zobowiązania podatkowego

Podstawa obliczenia podatku (poz. 39)

Podstawą obliczenia podatku jest kwota z poz. 37 (po zaokrągleniu do pełnych złotych).

Podstawę obliczenia podatku zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

Stawka podatku (poz. 40) wynosi 19%

Zastosowanie stawki podatku, dla osób podlegających ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.

Podatek od dochodów, o których mowa w art. 30b ust. 1a ustawy (poz. 41)

Podatnicy dokonują obliczenia zobowiązania podatkowego – kwotę z poz. 39 należy pomnożyć przez stawkę podatku wykazaną w poz. 40.

Podatek zapłacony za granicą, o którym mowa w art. 30b ust. 5e i 5f ustawy (przeliczony na złote) – poz. 42.

Wiersz ten wypełniają podatnicy, którzy uzyskali dochody, o których mowa w art. 30b ust. 1a ustawy, za granicą albo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. W poz. 42 należy wpisać kwotę podatku zapłaconego za granicą i podlegającego odliczeniu w zeznaniu PIT-38. Odliczenie podatku zapłaconego za granicą nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany za granicą.

W tym przypadku kwotę podatku obliczoną według stawki 19% od łącznych dochodów uzyskanych w Polsce i za granicą należy pomnożyć przez kwotę dochodu uzyskanego za granicą, a następnie podzielić przez kwotę łącznego dochodu uzyskanego za granicą i w Polsce.

Podatek należny – w poz. 43 podatnicy wykazują podatek należny, po zaokrągleniu do pełnych złotych (w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych).

PIT-38 - kwota do zapłaty

W tej części podatnicy dokonują obliczenia kwoty do zapłaty.

W poz. 44 należy wykazać zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 29, 30 i 30a ustawy, jeżeli podatek ten nie został pobrany przez płatnika, z wyjątkiem podatku:

1) wykazanego w poz. 45, tj. obliczonego od przychodów (dochodów), o których mowa w art. 30a ust. 1 pkt 1-5 ustawy, uzyskanych za granicą:

- z odsetek od pożyczek, z wyjątkiem, gdy udzielanie pożyczek jest przedmiotem działalności gospodarczej;

- z odsetek i dyskonta od papierów wartościowych,

- z odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, prowadzonych przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą,

- z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,

- od dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych;

2) wykazanego w poz. 46 oraz w części H.

Kwotę zryczałtowanego podatku od przychodów (dochodów), od których płatnik nie pobrał zryczałtowanego podatku oblicza się mnożąc kwotę przychodu (dochodu) przez odpowiednią dla uzyskanego przychodu (dochodu) stawkę zryczałtowanego podatku, określoną w ustawie lub umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania. Przykładowo: przychód uzyskany z tytułu otrzymanych odsetek od pożyczki udzielonej osobie fizycznej niebędącej przedsiębiorcą (płatnikiem) należy pomnożyć przez stawkę podatku.

W części tej podatnik wykazuje również kwoty podatku zapłaconego za granicą, o których mowa w art. 30a ust. 9 ustawy (poz. 46) oraz różnicę pomiędzy zryczałtowanym podatkiem a podatkiem zapłaconym za granicą (poz. 47)

Kwoty w poz. 44 i 47 podaje się po zaokrągleniu do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. Wyjątek: zgodnie z art. 63 § 1a Ordynacji podatkowej, w przypadku zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 1–3 ustawy, kwotę należy zaokrąglić do pełnych groszy w górę.

Kwotę z poz. 48 należy wpłacić przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania za rok podatkowy.

W części H podatnicy wykazują zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 44 ust. 1b ustawy. Jest to podatek, jaki osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uzyskujące przychody, o których mowa w art. 29 ustawy, bez pośrednictwa płatnika, są obowiązane (bez wezwania) wpłacać na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Podatek za grudzień jest płatny przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania.

Część I - poz. 61 wypełniają podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy, którzy uzyskali dochody (przychody) z odsetek i dyskonta od papierów wartościowych, z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych lub z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, od których podatek został pobrany przez płatnika zgodnie z art. 30a ust. 2a ustawy.

PIT-38 - 1% na OPP

Wnioskowana kwota wykazywana w poz. 63 nie może przekroczyć 1% sumy kwot z poz. 33 i 43 po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Stosownie do postanowień art. 45c ustawy, naczelnik urzędu skarbowego – na wniosek podatnika – przekazuje na rzecz OPP kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego wynikającego:

1) z zeznania podatkowego złożonego w terminie określonym dla jego złożenia, albo

2) z korekty zeznania, o którym mowa w pkt 1, jeżeli została dokonana w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego

– po jej zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Warunkiem przekazania 1% jest zapłata w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty, która ma być przekazana na rzecz OPP, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego (za zapłacony podatek uważa się również zaległość podatkową, której wysokość nie przekracza trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez Pocztę Polską S.A., za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej).

Za wniosek uważa się podanie przez podatnika w zeznaniu podatkowym albo w korekcie zeznania numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego wybranej OPP (w poz. 62) oraz kwoty do przekazania na jej rzecz (w poz. 63).

Należy pamiętać, że można wskazać tylko jedną OPP, która jest uprawniona do otrzymania 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania składanego za 2020 rok. Wykaz OPP dostępny jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego: www.niw.gov.pl.

W poz. 64 podatnicy mogą wskazać cel szczegółowy przeznaczenia kwoty 1% należnego podatku, przekazywanej na rzecz OPP za pośrednictwem naczelnika urzędu skarbowego.

Zaznaczenie kwadratu w poz. 65 jest wyrażeniem zgody na przekazanie OPP przez naczelnika urzędu skarbowego danych identyfikujących podatnika, tj.: imienia, nazwiska i adresu, oraz informacji o wysokości kwoty przekazanej na rzecz tej OPP. Zaznaczenie kwadratu w poz. 65 jest nieobowiązkowe i nie ma wpływu na realizację wniosku o przekazanie 1% należnego podatku.

W poz. 66 w celu ułatwienia kontaktu, podatnicy mogą podać swój numer telefonu, adres e-mail (podanie tych informacji nie jest obowiązkowe).

PIT-38 - ZG

W części L zeznania PIT-38 podatnik informuje urząd skarbowy, czy wraz z zeznaniem składa załączniki PIT/ZG i podaje liczbę takich załączników. PIT/ZG – stanowi informację o wysokości dochodów/przychodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym.

Załącznik ten składają osoby, które w roku podatkowym uzyskały dochody za granicą, o których mowa w art. 30b ust. 5a i 5b ustawy oraz art. 30b ust. 5e i 5f ustawy, podlegające opodatkowaniu w Polsce, do których ma zastosowanie metoda odliczenia podatku zapłaconego za granicą. W załączniku podatnik wykazuje dochody z zagranicy oraz podatek zapłacony za granicą, rozliczane w zeznaniu podatkowym PIT-38. Załącznik składa się odrębnie dla każdego państwa, w którym uzyskano dochód.

PIT-38 do druku

Druk formularza PIT-38 do rozliczeń podatkowych za rok podatkowy 2020 (dokonywanych w 2021 r.).

Zobacz: Druk formularza PIT-36 (wersja 14)

PIT-38 (14) - zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

oprac. Adam Kuchta

na podstawie broszury informacyjnej do zeznania PIT-38 dostępnej na podatki.gov.pl

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.)

- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych