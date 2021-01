Kto może przekazać 1% podatku na OPP?

Podatnik ma prawo wybrać organizację pożytku publicznego (OPP), której naczelnik urzędu skarbowego przekaże 1% podatku należnego wynikającego ze złożonego zeznania rocznego PIT.

Wyboru OPP dokonuje się spośród podmiotów wskazanych w wykazie organizacji uprawnionych do otrzymania 1% podatku. O tym, jakie OPP mogą być ujęte w ww. wykazie oraz o zasadach jego prowadzenia, decydują przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.





W celu odszukania danej organizacji podatnik może skorzystać z wyszukiwarki OPP przygotowanej przez resort finansów: Wyszukiwarka w rejestrze Organizacji Pożytku Publicznego

Nierezydenci składający zeznanie podatkowe w trakcie roku podatkowego wybierają OPP z wykazu OPP określonego za poprzedni rok podatkowy.

Nierezydent to osoba, która zgodnie z przepisami nie ma miejsca zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce.

Jak przekazać 1% podatku na OPP?

Naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla złożenia zeznania podatkowego, na wniosek podatnika wyrażony w zeznaniu podatkowym PIT albo korekcie zeznania, przekazuje na rzecz jednej OPP, wybranej przez podatnika z wykazu, kwotę nieprzekraczającą 1% podatku należnego wynikającego:

a) z zeznania podatkowego złożonego przed upływem terminu dla jego złożenia albo

b) z korekty zeznania, o którym mowa wyżej, jeżeli została dokonana w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.

- po jej zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Za wniosek uważa się wskazanie przez podatnika w zeznaniu podatkowym albo w jego korekcie (jeśli zostanie złożona w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania) jednej OPP poprzez podanie jej numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) oraz kwoty do przekazania na rzecz tej OPP, w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego.

Warunkiem przekazania kwoty 1% jest zapłata w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty, która ma być przekazana na rzecz OPP, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.

Jak przekazać 1% podatku na OPP z emerytury?

1% podatku na OPP może przekazać każdy, kto:

- jest na emeryturze lub rencie,

- dostał roczne rozliczenie podatku PIT-40A,

- nie korzysta z odliczeń,

- chce przekazać 1% podatku wybranej organizacji pożytku publicznego,

- złoży PIT-OP.

Za wniosek uważa się wskazanie przez podatnika jednej organizacji pożytku publicznego poprzez podanie jej numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego na druku PIT-OP. Jest on przeznaczony dla tych podatników podatku PIT, którzy są osobami fizycznymi i otrzymali od organów rentowych roczne obliczenie podatku PIT-40A oraz chcą przekazać 1% podatku wybranej OPP.

Oświadczenie PIT-OP składa się urzędowi skarbowemu, właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Oświadczenie złożone w terminie wraz z rocznym obliczeniem podatku (PIT-40A), dla potrzeb przekazania 1% podatku należnego traktuje się na równi z zeznaniem podatkowym.

Złożenie oświadczenia oznacza wyrażenie zgody na przekazanie kwoty w wysokości 1% podatku należnego.

W praktyce, PIT-OP to oświadczenie, które wygląda jak krótki formularz. Podatnik podaje w nim swoje dane i numer KRS organizacji pożytku publicznego, której chce przekazać 1% swojego podatku na wybraną OPP. Może także wskazać, komu chce pomóc, na przykład wpisać imię i nazwisko chorego dziecka. Może też podać konkretny cel, jeśli organizacja, którą wspiera, prowadzi wiele różnych programów. PIT-OP podatni składa w urzędzie skarbowym. Dzięki niemu urząd przekaże pieniądze wybranej przez ciebie OPP.

Kiedy wpływa 1% podatku na rzecz OPP?

Naczelnik urzędu skarbowego przekazuje kwotę 1% podatku należnego na rzecz OPP w terminie od maja do lipca roku następującego po roku podatkowym, za który składane jest zeznanie podatkowe, na rachunek bankowy podany przez OPP. Kwota ta jest pomniejszana o koszty przelewu bankowego.

Naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby OPP, we wrześniu roku następującego po roku podatkowym przekazuje OPP zbiorczą informację o:

• danych identyfikacyjnych (imię, nazwisko i adres, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku - dane tego przedsiębiorstwa), w tym obojga małżonków, którzy na wniosek podlegają łącznemu opodatkowaniu oraz

• wysokości kwoty przekazanej na rzecz tej organizacji,

• przeznaczeniu kwoty przez OPP (cel szczegółowy)

- jeżeli podatnik w zeznaniu podatkowym lub w korekcie zeznania wyraził zgodę na przekazanie OPP tych danych lub wskazał cel szczegółowy.

Naczelnik urzędu skarbowego odstępuje od przekazania 1% podatku na rzecz OPP, jeżeli organizacja nie podała rachunku bankowego właściwego do przekazania 1% podatku lub podała go nieprawidłowo, albo organizacja OPP została usunięta z wykazu prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego. Kwota ta nie zostanie również przekazana, gdy podatnik we wniosku o przekazanie 1% poda numer wpisu do KRS, którego nie zawiera wskazany wyżej wykaz.

Jeżeli podatnik w swoim wniosku poda kwotę, która przekracza wysokość 1% jego podatku należnego, naczelnik urzędu skarbowego przekaże na rzecz wybranej OPP kwotę w prawidłowej wysokości.

Jak obliczyć 1% podatku na OPP? Przykłady

Przykład 1

Podatnik złożył zeznanie roczne, w którym nie wskazał OPP, której ma być przekazany 1% jego podatku. W maju złożył korektę ww. zeznania, w której taką OPP wskazał (korekta dotyczyła tylko i wyłącznie wniosku o przekazanie 1% podatku dla OPP). W takiej sytuacji, jeżeli korekta zeznania jest złożona w terminie miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego, naczelnik urzędu skarbowego ma obowiązek taką korektę przyjąć i uwzględniając wniosek podatnika, przekazać 1% dla wskazanej przez niego OPP.

Przykład 2

Podatnik złożył w kwietniu zeznanie roczne wskazując OPP w celu przekazania 1% podatku, wpłacając równocześnie w pełnej wysokości kwotę podatku należnego. Następnie 20 czerwca złożył korektę zeznania. Złożenie korekty po upływie miesiąca od upływu terminu do złożenia zeznania podatkowego nie przesądza o braku prawa podatnika do przekazania 1% podatku na rzecz OPP. Późniejsze złożenie korekty zeznania ma skutek tylko taki, że naczelnik urzędu skarbowego przekaże kwotę 1% podatku z zeznania pierwotnego (a nie z korekty tego zeznania). Ewentualną różnicę pomiędzy podatkiem wykazanym w zeznaniu pierwotnym, a mającą wpływ na wysokość przekazanej OPP kwoty naczelnik urzędu skarbowego potrąci z nadpłaty przysługującej podatnikowi.

Przykład 3

Podatnik może w składanym zeznaniu podatkowym (lub jego korekcie) podać w części "Informacje Uzupełniające" cel szczegółowy, na który ma zostać przeznaczony 1% podatku przekazany na rzecz OPP. Informacje o podanym celu szczegółowym naczelnik urzędu skarbowego prześle OPP we wrześniu roku następującego po roku podatkowym jako uszczegółowienie przekazanych kwot.

oprac. Adam Kuchta

na podstawie broszury 194698/K oraz informacji z podatki.gov.pl

Podstawa prawna:

- art. 45c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1426 ze zm.),

- art. 21b ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 43 ze zm.).