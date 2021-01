Rozliczenie PIT 2020/2021 krok po kroku

PIT 2020: Jaki formularz wybrać?

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, rozliczający się na zasadach ogólnych (tj. według skali podatkowej PIT) wybierają odpowiednie dla siebie zeznania podatkowe, do których należą PIT-37, PIT-36/PIT-36S, PIT-38, PIT-39. W przypadku podatników korzystających z opodatkowania w formie liniowej (19%) właściwe będą formularze PIT-36L lub PIT-36LS, przeznaczone odpowiednio dla działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej.

Deklaracja PIT-36 (lub PIT-36S) przeznaczona jest dla podatników uzyskujących dochody opodatkowane przy zastosowaniu skali podatkowej i nie wypełniają PIT-37, chodzi o podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, działy specjalne produkcji rolnej, uzyskujących przychody z najmu, dzierżawy, podnajmu, poddzierżawy lub innych podobnych umów, przychody, od których samodzielnie odprowadzane są zaliczki na podatek (działalność osobista), przychody z zagranicy (np. wynagrodzenie, emerytura), przychody z innych źródeł opodatkowanych według skali podatkowej, od których płatnik nie musiał odprowadzać zaliczek.





Formularz PIT-38 przeznaczony jest dla podatników uzyskujących niektóre dochody kapitałowe. Powinni go wybrać podatnicy, którzy uzyskują przychody z objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach, w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, a także z odpłatnego zbycia: papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych (tzw. sprzedaż krótka), pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających, udziałów w spółkach mających osobowość prawną.

Zeznanie podatkowe PIT-39 odpowiednie jest dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po dniu 31 grudnia 2008 r. opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W przypadku podatników rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych konieczne będzie złożenie zeznania PIT-28 lub PIT-28S. Zeznanie podatkowe PIT-28 składają podatnicy ryczałtowi, którzy osiągnęli w 2020 roku przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej (np. działalność indywidualna, spółki: cywilna, jawna), z umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub podobnych umów (jeśli te umowy nie są częścią prowadzonej przez ciebie pozarolniczej działalności), ze sprzedaży przetworzonych produktów rolnych pochodzących z własnych upraw, hodowli lub chowu. Natomiast zeznanie podatkowe PIT-28S składane jest w związku z rozliczeniami podatkowymi przedsiębiorstwa po śmierci przedsiębiorcy korzystającego z opodatkowania ryczałtem (przedsiębiorstwo w spadku) - składają je zarządcy sukcesyjni przedsiębiorstwa lub osoby wykonujące czynności zachowawcze za zmarłego przedsiębiorcę (do czasu ustanowienia zarządcy sukcesyjnego).

Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych należy rozliczać na deklaracji PIT-19A.

Natomiast deklarację podatkową PIT-16A ma obowiązek złożyć osoba fizyczna (przedsiębiorca) osiągająca przychody objęte zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej.

Jak rozliczyć PIT za rok 2020?

Obecnie większości podatników rozliczy roczną deklarację PIT bez wychodzenia z domu, drogą elektroniczną. Już od 15 lutego 2021 roku Krajowa Administracja Skarbowa udostępnia w usłudze Twój e-PIT zeznania PIT za 2020 rok. W większości przypadków wystarczy akceptacja przygotowanego wstępnie przez KAS zeznania.

Ponadto, podatnicy nadal mogą samodzielnie wypełnić swoje zeznanie podatkowe PIT przy użyciu systemu e-Deklaracje.

Jeżeli podatnik chce złożyć deklarację PIT osobiście w urzędzie skarbowym powinien wcześniej umówić się na wizytę poprzez stronę rządową podatki.gov.pl, za pomocą usługi „Umów wizytę w urzędzie skarbowym". Ponieważ, w związku z pandemią, w 2020 roku wprowadzona została usługa „Umów wizytę w urzędzie skarbowym" i nowy model obsługi podatników zostały wprowadzone w urzędach skarbowych. Poza tym, na wizytę w urzędzie można umówić się także telefonicznie lub osobiście ( w punkcie umawiania wizyt w urzędzie).

Polecamy także program do rozliczeń podatkowych PIT: Program PIT Format 2020

Do kiedy należy rozliczyć PIT 2020?

Zeznania podatkowe PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 za 2020 rok należy złożyć w terminie od 15 lutego 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r. Co wynika z art. 45 ust. 1 ustawy o PIT, zgodnie z którym podatnicy, których dochody są opodatkowane według tej ustawy, mają obowiązek składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Zeznania złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego roku następującego po roku podatkowym.

Deklarację PIT-16A (karta podatkowa) za 2020 rok trzeba złożyć do 1 lutego 2021 r. Podatnicy płacący kartę podatkową, na podstawie ustawy zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, mają obowiązek po upływie roku podatkowego, w terminie do dnia 31 stycznia, złożyć w urzędzie skarbowym roczną deklarację według ustalonego wzoru (PIT-16A) o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne. Jako, że w 2021 roku 31 stycznia wypada w niedzielę, to termin złożenia PIT-16A za 2020 rok przesuwa się (zgodnie z art. 12 § 5 Ordynacji podatkowej) na poniedziałek 1 lutego 2021 r.

Zeznanie PIT-28 (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych) za 2020 rok należy przesłać w terminie od 15 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. Na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podatnicy są obowiązani złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie według ustalonego wzoru (PIT-28) o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – w terminie od dnia 15 lutego do końca lutego roku następującego po roku podatkowym; zeznanie złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego roku następującego po roku podatkowym. Jako, że w 2021 roku ostatni dzień lutego (28.) wypada w niedzielę, to termin złożenia PIT-28 za 2020 rok przesuwa się na poniedziałek 1 marca 2021 r.

Deklaracja podatkowa PIT-19A (zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych) za 2020 rok powinna trafić do urzędu do dnia 1 lutego 2021 r. Tutaj także, z uwagi na to, że w 2021 roku 31 stycznia wypada w niedzielę, to termin złożenia PIT-19A za 2020 rok przesuwa się na poniedziałek 1 lutego 2021 r.

Ulgi i odliczenia od podatku w 2020

Ulga na dziecko. Czym jest ulga podatkowa na dziecko? Kto i kiedy może odliczyć ulgę za dziecko? Na które dzieci przysługuje ulga? Jakie są obowiązujące limity dochodu? Ile wynosi ulga na dziecko w 2021 r.? Jak prawidłowo odliczyć i uwzględnić ulgę w zeznaniu rocznym PIT?

Ulga termomodernizacyjna. Na czym polega ulga termomodernizacyjna? Kto ma prawo z niej skorzystać i co podlega odliczeniu? Jak obliczyć wysokość ulgi na termomodernizację? Jaka jest maksymalna kwota odliczenia? Odpowiedzi na te pytania warto znać, bo na tej dość nowej preferencji podatkowej można sporo zyskać. Ulga termomodernizacyjna - jak z niej skorzystać?

Ulga rehabilitacyjna. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych i podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli są osobami niepełnosprawnymi lub mają na utrzymaniu osoby niepełnosprawne - mogą odliczyć od dochodu (albo przychodu w przypadku ryczałtowców) przed opodatkowaniem wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesione w danym roku podatkowym. Jest to tzw. ulga rehabilitacyjna. Jest szereg warunków, które trzeba spełnić, by móc skorzystać z tej ulgi. Czym jest ulga rehabilitacyjna? Dla kogo jest ulga rehabilitacyjna? Na co można przeznaczyć wydatki w ramach ulgi rehabilitacyjnej? Jakie warunki trzeba spełnić, by skorzystać z ulgi? Czy opiekun osoby niepełnosprawnej może skorzystać z ulgi? W jaki sposób odliczyć ulgę rehabilitacyjną?

Ulga internetowa. Ulga internetowa jest ulgą limitowaną. Odliczeniu podlega kwota wydatków faktycznie poniesionych (zapłaconych) w danym roku podatkowym, jednak nie więcej niż 760 zł. Limit ten dotyczy jednego podatnika. Oznacza to, że jeżeli wydatek ponoszą małżonkowie, każde z nich ma prawo do swojego własnego limitu. Ulga internetowa w zeznaniu rocznym PIT 2020/2021

IKE, IKZE i PPE. W 2021 roku wzrosną roczne limity wpłat na Indywidualne Konta Emerytalne (IKE), Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) oraz Pracownicze Programy Emerytalne (PPE). W 2021 roku limity te będą wynosiły 15.777,- zł dla IKE, 6.272,40 zł dla IKZE (9.466,20 zł w przypadku przedsiębiorców) oraz 23.521,50 zł w przypadku PPE. Wyższe limity to efekt prognozy wyższego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na 2021 rok (5259 zł). Jakie odliczenia i korzyści podatkowe można mieć z tych wpłat?

Ulga B+R. Ulga B+R, czyli ulga badawczo-rozwojowa jest obecnie najatrakcyjniejszą formą wsparcia przedsiębiorców (także podatników PIT), którzy zajmują się badaniami naukowymi i działaniami rozwojowymi. Z całą pewnością może być doskonałą zachętą do rozwijania swojej firmy, szukania rozwiązań i realizowania następnych projektów. Czym jest działalność badawczo-rozwojowa? Kto może korzystać z ulgi? Czym są koszty kwalifikowane? Jak skorzystać z ulgi?

Ulga dla młodych. Od 1 stycznia 2021 r. zakres przychodów uprawniających do korzystania z ulgi dla młodych zostanie poszerzony. W efekcie zmian ulgą zostaną objęte dodatkowo przychody osiągane z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej (o której mowa w przepisach ustawy o praktykach absolwenckich) oraz z tytułu odbywania stażu uczniowskiego (o którym mowa w art. 121a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe). Ustawodawca wprowadza zmiany z początkiem 2021 r., w związku z tym, stażyści i praktykanci skorzystają z tej preferencji podatkowej już od 2021 roku. Jakie zmiany w uldze dla młodych w 2021 r.?

Odliczenie darowizn. Odliczenie darowizn w rozliczeniu PIT za 2020 r. (dokonywanym w 2021 r.). Jakie warunki uprawniają do skorzystania z odliczenia darowizn? Jaka kwota lub wartość darowizny podlega odliczeniu? Jak odliczać darowizny w rocznym PIT? Jak odliczać darowizny przekazane na przeciwdziałanie COVID-19? Jak odliczyć darowizny sprzętu komputerowego na rzecz placówek oświatowych? Odliczenie darowizn w rozliczeniu rocznym PIT 2020/2021

Kwota wolna od podatku a PIT

Z kwotą wolną od podatku PIT ściśle związana jest skala podatkowa w podatku dochodowego od osób fizycznych, którą określa art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizyczny. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 29–30f ustawy, pobiera się od podstawy jego obliczenia według skali podanej w poniższej tabeli.

Tabela: Skala podatkowa 2020/2021

Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi ponad do 85 528 17% minus kwota zmniejszająca podatek 85 528 14 539 zł 76 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

Kwota zmniejszająca podatek, wskazana w tabeli, odliczana w rocznym obliczeniu podatku, o którym mowa w art. 34 ust. 7 ustawy o PIT, lub w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1, wynosi:

1) 1360 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8000 zł;

2) 1360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru:

834 zł 88 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8000 zł) ÷ 5000 zł

– dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł;

3) 525 zł 12 gr – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;

4) 525 zł 12 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru:

525 zł 12 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł

– dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

Jak rozliczyć PIT przez internet?

Podatnik może skorzystać z usługi rządowej "Twój e-PIT", gdzie wstępnie zostanie przygotowane przez urząd skarbowy roczne rozliczenie PIT. W serwisie podatki.gov.pl należy wybrać usługę "Twój e-PIT". Następnie w celu zalogowania się podatnik będzie musiał posiadać odpowiednie dane m.in.: PESEL (albo: NIP i datę urodzenia), kwotę przychodu z deklaracji za rok 2019, kwotę przychodu z jednej z informacji od płatników za rok 2019, kwotę nadpłaty/do zapłaty z deklaracji za rok 2019.

Deklarację roczną PIT można złożyć przez system e-Deklaracje, tj. przy użyciu aplikacji e-Deklaracje Desktop. PIT roczny można wysłać elektronicznie także przy użyciu formularzy interaktywnych, opatrywanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność deklaracji i podań opartym na danych autoryzujących ("dane autoryzujące").

Ponadto, PIT przez internet można złożyć również przy użyciu innego oprogramowania stworzonego przez firmy zewnętrzne - zgodnie z aktualną specyfikacją we-wy (dostępną w dziale e-Deklaracje).

Program do rozliczania PIT

Polecamy Program PIT Format 2020, produkowany przez Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT, który jest programem służącym do przygotowania rozliczeń podatkowych za rok 2020.

Program PIT Format 2020 przeznaczony jest dla wszystkich osób fizycznych opodatkowanych podatkiem dochodowym - pracowników z różnych tytułów zatrudnienia, osób prowadzących działalność gospodarczą, osób osiągających przychody z zagranicy a także osób opodatkowanych podatkiem zryczałtowanym.

Program ten pozwoli w prosty sposób wypełnić deklaracje podatkowe i rozliczyć się z Fiskusem.

Przejrzysty układ programu, dodatkowe wyjaśnienia zawarte w jego treści i sposób wypełniania "krok po kroku", będą dla Państwa pomocą przy przygotowaniu zeznania podatkowego za ostatni rok podatkowy.

Należy pamiętać, że niniejszy program służy jedynie, jako pomoc przy przygotowywaniu zeznań podatkowych. Jest narzędziem a nie doradcą podatkowym czy księgowym. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, czy sytuacji skomplikowanych i złożonych, prosimy zasięgać rad doświadczonych doradców, księgowych lub w urzędzie.

Program dostępny jest jako aplikacja do zainstalowania na komputerze użytkownika oraz w wersji on-line do uruchomienia bezpośrednio w dowolnej przeglądarce internetowej.

Program PIT Format 2020

Jak rozliczyć PIT 37?

Deklaracja roczna PIT-37 przeznaczona jest dla podatników, którzy:

- nie uzyskali dochodów z działalności gospodarczej,

- nie uzyskali dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej,

- nie muszą doliczyć dochodów małoletnich dzieci, a zarazem uzyskali dochód opodatkowany na zasadach ogólnych (wg skali podatkowej) ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wyłącznie za pośrednictwem płatników (tzn. jeżeli wypłacający wynagrodzenie pobrał zaliczkę na podatek).

Formularz PIT-37 wybiorą zatem podatnicy, osiągający m.in. takie dochody:

- wynagrodzenia ze stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, pracy nakładczej, należności z umowy aktywizacyjnej;

- emerytury i renty krajowe, również renty strukturalne i socjalne;

- dniówki obrachunkowe i inne przychody z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną;

- zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (np. chorobowe);

- stypendia;

- dochody z umowy zlecenia, o dzieło, kontraktu menedżerskiego, za zasiadanie w radzie nadzorczej, za działalność sportową;

- dochody z praw autorskich i innych praw majątkowych;

- należności za pracę tymczasowo aresztowanych i skazanych.

PIT-37 można złożyć wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Przy czym, nie można złożyć PIT-37, jeżeli rozlicza się dochody małoletniego dziecka albo, jeżeli obniża się dochody o straty z lat ubiegłych.

Do złożenia zeznań PIT-37 niezbędne będą odpowiednie formularze podatkowe, oraz informacje o dochodach i potrąconych zaliczkach na podatek, PIT-11/8B, PIT-40A/11A, PIT-8G, PIT-8S itp., a także dowody poniesienia wydatków odliczanych od dochodu czy podatku.

Do deklaracji PIT-37 stosuje się następujące załączniki: PIT-O, PIT-D, PIT-2K, certyfikat rezydencji.

Jak sprawdzić czy Urząd Skarbowy rozliczył PIT?

Jeżeli chcemy sprawdzić czy urząd skarbowy rozliczył nasz PIT, możemy to zrobić poprzez stronę podatki.gov.pl (usługa "Twój e-PIT").

Druga opcja to sprawdzenie poprzez Profil Zaufany. Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można sprawdzić swój PIT a także załatwiać bardzo wiele sprawy urzędowych (w tym podatkowych) online.