Odliczenie darowizn w rozliczeniu rocznym PIT 2020/2021

Odliczenie darowizn w rozliczeniu PIT za 2020 r.

Odliczenie darowizn opisanych poniżej dotyczy zeznań rocznych PIT składanych za 2020 r. (w rozliczeniu dokonywanym w 2021 r.)

Podatnik, który w roku podatkowym przekazywał darowizny:





1. na cele:

• określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele1,

• kultu religijnego,

• krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi, w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 tej ustawy i litrów oddanej krwi lub jej składników,

• kształcenia zawodowego publicznym szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe, o których mowa w art. 4 pkt 28a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, oraz publicznym placówkom i centrom, o których mowa w art. 2 pkt 4 tej ustawy

– może dokonać odliczenia od dochodu (przychodu) kwoty dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6% dochodu2;

2. na cele charytatywno-opiekuńcze kościoła – może dokonać odliczenia w pełnej kwocie dokonanej darowizny;

3. na przeciwdziałanie COVID-19 przekazane w okresie od 1 stycznia do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19, na przeciwdziałanie COVID-19 – może dokonać odliczenia od dochodu (przychodu) według zasad oraz w wysokości określonej w art. 52n i art. 52y ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 57b i art. 57f ustawy o ryczałcie;

4. sprzętu komputerowego na rzecz placówek oświatowych przekazane w okresie od 1 stycznia do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 na przeciwdziałanie COVID-19 - może dokonać odliczenia od dochodu (przychodu) według zasad oraz w wysokości określonej w art. 52x ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 57e oraz art. 57f ustawy o ryczałcie.

Jakie warunki uprawniają do skorzystania z odliczenia darowizn?

1. Darowizny przekazane na cele pożytku publicznego, kultu religijnego, lub krwiodawstwa podlegają odliczeniu przez podatników opodatkowanych według skali podatkowej lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych (ryczałt ewidencjonowany);

2. Darowizny przekazane na kształcenie zawodowe podlegają odliczeniu przez podatników osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowane według skali podatkowej, 19% stawki podatku (podatek liniowy) lub zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych (ryczał ewidencjonowany).

3. Podstawą odliczenia są dowody, z których wynika wysokość poniesionych wydatków, tj.:

• w przypadku darowizny pieniężnej – dowód wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku, inny niż rachunek płatniczy,



• w przypadku darowizny innej niż pieniężna – dowód, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu,



• w przypadku darowizny przekazywanej na rzecz kościelnych osób prawnych na działalność charytatywno-opiekuńczą kościoła:

• w przypadku darowizny na cele krwiodawstwa – zaświadczenie jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi o ilości bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników przez krwiodawcę.

- dokument potwierdzający przekazanie darowizny oraz pokwitowanie otrzymania darowizny3,

- sprawozdanie o przeznaczeniu darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą4,

- dowód wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku inny niż rachunek płatniczy – w przypadku darowizny pieniężnej, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna – dokument, z którego wynika wartość tej darowizny;

4. Przekazane darowizny podlegają odliczeniu jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, nie odliczone wcześniej od dochodu (przychodu) albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

5. Darowizny przekazane na kształcenie zawodowe podlegają odliczeniu jeżeli ich przedmiotem są materiały dydaktyczne lub środki trwałe, z wyjątkiem materiałów dydaktycznych lub środków trwałych, które nie są kompletne, zdatne do użytku lub są starsze niż 12 lat.

Jaka kwota lub wartość darowizny podlega odliczeniu?

Odliczeniu podlega kwota lub wartość przekazanej darowizny.

Jeżeli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę darowizny uważa się wartość towaru wraz z podatkiem od towarów i usług. Podatnik podatku VAT pomniejsza wartość brutto o tę część podatku naliczonego, którą ma prawo odliczyć zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej darowizny. Wartość darowizny nie może być wyższa niż wartość rynkowa.

Darowizny na cele pożytku publicznego, na cele kultu religijnego, krwiodawstwa i kształcenia zawodowego podlegają odliczeniu w kwocie dokonanej darowizny, łącznie nie więcej jednak niż w wysokości stanowiącej 6% dochodu uzyskanego w danym roku podatkowym5.

Darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze kościoła podlegają odliczeniu w pełnej kwocie dokonanej darowizny.

W przypadku darowizn na cele krwiodawstwa – przysługuje odliczenie w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew lub jej składniki, określonego odrębnymi przepisami.

UWAGA!

Dopuszczalne ilości oddanej krwi i częstotliwość jej oddawania regulują odrębne przepisy.

Jak odliczać darowizny w rocznym PIT?

Kwota przekazanej darowizny odliczana jest od:

• dochodu – przez podatnika opodatkowanego według skali podatkowej (uzyskującego np. dochody z pracy, umowy zlecenia, działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych lub podatku liniowego6);

• przychodu – przez podatnika opodatkowanego zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych (uzyskującego przychody z najmu prywatnego, z działalności gospodarczej bądź ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu opodatkowane ryczałtem).

UWAGA!

Odliczeń dokonuje się w zeznaniu podatkowym:

• PIT-37

• PIT-36

• PIT-36L

• PIT-28

oraz w dołączanym do tych zeznań załączniku PIT/O. W załączniku podaje się również dane obdarowanego oraz wysokość dokonanej na jego rzecz darowizny.

Odliczanie darowizn - przykłady

1. Możliwość odliczenia darowizn przekazanych na rzecz OPP nie jest uzależniona od posiadania przez obdarowanego statusu OPP w postaci koniecznego wpisu do KRS. Warunkiem wystarczającym jest samo prowadzenie przez ten podmiot działalności pożytku publicznego w zakresie zadań określonych w stosownych przepisach.

2. Darowizny na rzecz osób fizycznych (np. na leczenie dziecka pracownika) nie podlegają odliczeniu. Jednakże odliczeniu podlega darowizna z poleceniem, np. darowizna dokonana na rzecz fundacji ze wskazaniem na konkretną osobę fizyczną. Jeżeli darczyńca ofiarował określoną sumę pieniężną fundacji (osobie prawnej) i polecił przeznaczenie tej sumy na sfinansowanie leczenia wskazanego przez siebie dziecka, nie dochodzi do zmiany po stronie obdarowanego. Jest nim nadal fundacja wymieniona w umowie i tylko ona ma prawo do rozporządzenia przedmiotem darowizny. Kwoty darowizn przekazane na rzecz takich osób prawnych podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania, mimo że darczyńca wskazał (w formie polecenia) cel i osobę trzecią, na której rzecz przedmiot darowizny ma być przeznaczony.

Darowizny na cele kultu religijnego

1. Darowizny na cele kultu religijnego to m.in. darowizny przekazywane kościołom, związkom religijnym i kościelnym osobom prawnym (zakony, parafie) na:

• budowę czy remont,

• wyposażenie,

• zakup przedmiotów liturgicznych, np. monstrancji.

2. Podatnik, który w roku podatkowym przekazał dwie darowizny: jedną na cele kultu religijnego, a drugą na rzecz organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego na cele pożytku publicznego, może odliczyć obie przekazane darowizny, łącznie do wysokości 6% dochodu (przychodu).

Darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą kościoła

Jeśli darowizna została przekazana na cele charytatywno-opiekuńcze kościelnym osobom prawnym, wówczas jej odliczenia nie ogranicza żaden limit.

Podstawą do bezlimitowego odliczenia darowizn kościelnym osobom prawnym na działalność charytatywno-opiekuńczą są ustawy regulujące stosunki Państwa do poszczególnych kościołów.

Ustalenie wartości i limitu darowizny podlegającej odliczeniu - przykład

Podatnik osiągnął dochód w wysokości 25.000 zł (tj. przychód - koszty uzyskania przychodu) i dokonał w roku podatkowym darowizn w łącznej wysokości 35 % dochodu:

• na rzecz OPP w wysokości 2.500 zł (10% dochodu),

• na cele kultu religijnego w wysokości 1.250 zł (5% dochodu),

• na cele charytatywno-opiekuńcze w wysokości 5.000 zł (20% dochodu).

Łączna kwota odliczeń z tytułu dokonanych darowizn na rzecz OPP oraz na cele kultu religijnego nie może przekroczyć 6% dochodu. Dlatego podatnik nie może odliczyć pełnej kwoty dokonanych na te cele darowizn – może dokonać odliczenia od dochodu jedynie do wysokości 6%, czyli do kwoty 1.500 zł (6% z 25.000 zł).

Natomiast darowiznę przekazaną na cele charytatywno-opiekuńcze podatnik może odliczyć w pełnej wysokości, bez ograniczenia jakimkolwiek limitem.

Dokumentowanie darowizny oraz obowiązki darczyńcy - przykłady

1. Małżonkowie między którymi istnieje wspólność majątkowa posiadają jedno konto bankowe, którego właścicielem jest mąż. W przypadku darowizny dokonanej z rachunku płatniczego męża, jeżeli w tytule przelewu wpisane są imiona i nazwiska obojga małżonków, a dochód męża nie pozwala na odliczenie pełnej kwoty przekazanej darowizny – odliczenia może dokonać każde z małżonków, do wysokości dokonanej przez niego darowizny (w granicach swojego limitu 6% dochodu). Dysponują oni bowiem dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, na którym widnieją oboje małżonkowie jako osoby przekazujące darowiznę.

2. W przypadku przekazania darowizny poprzez system PayU, gdy w tytule przelewu widnieje jedynie kod alfanumeryczny – jeżeli oprócz dokumentu z systemu PayU potwierdzającego dokonanie wpłaty darowizny podatnik posiada także od obdarowanego potwierdzenie jej otrzymania, z którego będzie wynikać, że darowizna wpłynęła na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku, inny niż rachunek płatniczy, to podatnik ma prawo odliczyć przekazaną darowiznę od dochodu.

Jak odliczać darowizny na przeciwdziałanie COVID-19?

Darowizny na przeciwdziałanie COVID-19 to darowizny związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

Od podstawy obliczenia podatku ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2 ustawy o podatku dochodowym oraz art. 11 ustawy o ryczałcie w celu obliczenia podatku podatnik może odliczyć darowizny rzeczowe i pieniężne przekazane od dnia 1 stycznia 2020 r. do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19, na przeciwdziałanie COVID-19, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o COVID-19:

1) podmiotom wykonującym działalność leczniczą, wpisanym do wykazu, o którym mowa w art. 7 ustawy o COVID-19;



2) Agencji Rezerw Materiałowych z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań ustawowych;



3) Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele wykonywania działalności statutowej;



4) domom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowniom, schroniskom dla osób bezdomnych, w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodkom wsparcia, rodzinnym domom pomocy oraz domom pomocy społecznej, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.



5) Funduszowi Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, 695, 1086, 1262, 1478 i 1747).

W przypadku darowizny przekazanej bezpośrednio przez podatnika:

• do dnia 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny;



• w maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny;



• od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 100% wartości darowizny;



• od dnia 1 października 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. - odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny;



• od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r. - odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny;



• od dnia 1 kwietnia 2021 r. do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 - odliczeniu podlega kwota (100%) odpowiadająca wartości darowizny.

W przypadku darowizny przekazanej przy udziale organizacji pożytku publicznego, odliczenie przysługuje, jeżeli przekazanie darowizny tej organizacji przez podatnika, a następnie przez tę organizację podmiotowi, o którym mowa w pkt 1–3, nastąpiło w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. i organizacja ta przekazała podatnikowi pisemną informację o miesiącu przekazania środków pochodzących z darowizny oraz nazwie podmiotu, na rzecz którego te środki zostały przekazane. W przypadku takich darowizn przekazanych:

• do dnia 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny;



• w maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny.

Odliczeniu podlegają darowizny nieodliczone na podstawie na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 11 ustawy o ryczałcie.

Odliczenie darowizny na przeciwdziałanie COVID-19 wykazuje się na formularzu PIT/O będącym załącznikiem odpowiednio do zeznań PIT-37, PIT-36, PIT-36L oraz PIT-28.

Jak odliczyć darowizny sprzętu komputerowego na rzecz placówek oświatowych?

Darowizny sprzętu komputerowego na rzecz placówek oświatowych to darowizny komputerów przenośnych będących laptopami lub tabletami.

Od podstawy obliczenia podatku ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 11 ustawy o ryczałcie w celu obliczenia podatku podatnik może odliczyć darowizny rzeczowe, których przedmiotem są komputery przenośne będące laptopami lub tabletami, przekazane od dnia 1 stycznia 2020 r. do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19:

1) organom prowadzącym placówki oświatowe;



2) organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, lub operatorowi OSE, o którym mowa w ustawie z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, z przeznaczeniem na cele dalszego nieodpłatnego przekazania organom prowadzącym placówki oświatowe lub placówkom oświatowym.

Odliczenie stosuje się w przypadku gdy przedmiotem darowizny są komputery przenośne będące laptopami lub tabletami, kompletne, zdatne do użytku i wyprodukowane nie wcześniej niż 3 lata przed dniem ich przekazania.

W przypadku darowizny przekazanej:

• do dnia 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny;



• w maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny;



• od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 100% wartości darowizny;



• od dnia 1 października 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. - odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny;



• od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r. - odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny;



• od dnia 1 kwietnia 2021 r. do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 - odliczeniu podlega kwota (100%) odpowiadająca wartości darowizny.

Odliczeniu podlegają darowizny nieodliczone na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 9 i art. 52n ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 11, art. 57b i art. 57e ustawy o ryczałcie.

Odliczenie darowizny sprzętu komputerowego na rzecz placówek oświatowych wykazuje się na formularzu PIT/O będącym załącznikiem odpowiednio do zeznań PIT-37, PIT-36, PIT-36L oraz PIT-28.

Podstawa prawna:

• art. 26 ust. 1 pkt 9, art. 52n, art. 52x oraz art. 52y ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U z 2020 r., poz. 1426 ze zm.).



• art. 11 ust. 1, art. 57b, art. 57e oraz art. 57f ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz. U z 2019 r., poz.43 ze zm.).

1 Prawo do odliczenia darowizny na rzecz organizacji określonej w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącej działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, przysługuje podatnikowi pod warunkiem:

1) udokumentowania przez podatnika oświadczeniem tej organizacji, że na dzień przekazania darowizny była ona równoważną organizacją do organizacji, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, realizującą cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i prowadzącą działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych oraz

2) istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, na którego terytorium organizacja posiada siedzibę.



2 Za dochód uważa się przychód po pomniejszeniu o koszty uzyskania przychodu.



3 Pokwitowaniem przekazania i otrzymania darowizny należy dysponować już w chwili składania zeznania rocznego. Nie musi mieć ono szczególnej formy – wystarczy, że będzie zawierało informację dotyczącą wartości przekazanej darowizny, dane dotyczące darczyńcy i obdarowanego.



4 Sprawozdanie obdarowanego z wykonania darowizny, czyli ze sposobu wydatkowania przekazanej kwoty na cele charytatywno-opiekuńcze nie jest konieczne w momencie odliczania darowizny, ale podatnik powinien je uzyskać w ciągu dwóch lat od dnia spełnienia darowizny.



5 Dochód bez pomniejszenia o straty z lat ubiegłych.



6 Podatnicy osiągający dochody opodatkowane podatkiem liniowym odliczają wyłącznie darowizny przekazane na kształcenie zawodowe publicznym szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe, o których mowa w art. 4 pkt 28a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, oraz publicznym placówkom i centrom, o których mowa w art. 2 pkt 4 tej ustawy