Jak zmienić formę opodatkowania w 2021 r.? Podatek liniowy, karta podatkowa, ryczałt

Zmiana formy opodatkowania w 2021 roku

Jako podatnik (korzystający z opodatkowania według skali podatkowej, podatkiem liniowym, kartą podatkową lub ryczałtem) nie masz obowiązku opodatkowywać swojej działalności gospodarczej przez cały czas w ten sam sposób. W 2021 roku możesz wybrać inną formę opodatkowania pod warunkiem, że zrobisz to we właściwym terminie.

Formę opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej można zmienić przez rezygnację z aktualnej formy opodatkowania oraz wybranie nowej formy opodatkowania działalności.





W jakich terminach dokonywać zmian formy opodatkowania w 2021 roku? Jak rezygnować z danej formy opodatkowania w 2021 roku?

Jak przejść na opodatkowanie na zasadach ogólnych PIT (według skali podatkowej - 17% i 32%)?

Skala podatkowa PIT (17% i 32%) to podstawowa forma opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej. To oznacza, że będziesz opodatkowany na zasadach ogólnych, jeżeli nie wybierzesz innej formy opodatkowania lub wybierzesz inną formę, ale zgłosisz się do naczelnika urzędu skarbowego po terminie, w którym możesz dokonać takiego wyboru.

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą opodatkowaną według stawki liniowej i chcesz wrócić do opodatkowania na zasadach ogólnych, złóż Naczelnikowi Urzędu Skarbowego pisemne oświadczenie o rezygnacji z opodatkowania według stawki liniowej w terminie:

- do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskasz pierwszy w danym roku przychód z działalności gospodarczej,

- do końca roku - gdy pierwszy przychód uzyskasz w grudniu danego roku.

Przykład

Pani Małgorzata stosuje opodatkowanie w formie podatku liniowego PIT (19%). Pierwszy przychód uzyskała w styczniu 2021 r. Ma czas na rezygnację z opodatkowania podatkiem liniowym do 20 lutego 2021 r.

Oświadczenie o rezygnacji z opodatkowania podatkiem liniowym możesz złożyć w urzędzie skarbowym lub za pośrednictwem CEIDG

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych i chcesz wrócić do opodatkowania na zasadach ogólnych, złóż Naczelnikowi Urzędu Skarbowego pisemne oświadczenie o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w terminie:

- do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskasz pierwszy w danym roku przychód z działalności gospodarczej,

- do końca roku, gdy pierwszy przychód uzyskasz w grudniu danego roku.

Oświadczenie o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem możesz złożyć w urzędzie skarbowym lub za pośrednictwem CEIDG

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą opodatkowaną na podstawie karty podatkowej i chcesz wrócić do opodatkowania na zasadach ogólnych, złóż Naczelnikowi Urzędu Skarbowego pisemne oświadczenie o rezygnacji z karty podatkowej w terminie do 20 stycznia roku kalendarzowego. W tym roku - do 20 stycznia 2021 r.

Oświadczenie o rezygnacji z opodatkowania na podstawie karty możesz złożyć w urzędzie skarbowym lub za pośrednictwem CEIDG

Jak przejść na opodatkowanie według stawki liniowej PIT (19%)?

Jeżeli chcesz wybrać opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej według stawki liniowej (19%), złóż Naczelnikowi Urzędu Skarbowego pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej według tej stawki:

- w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskasz pierwszy w danym roku przychód z działalności gospodarczej,

- do końca roku - gdy pierwszy przychód uzyskasz w grudniu danego roku.

Oświadczenie o wyborze opodatkowania podatkiem liniowym możesz złożyć w urzędzie skarbowym lub za pośrednictwem CEIDG

Jak zrezygnować z opodatkowania podatkiem liniowym PIT?

Jeżeli chcesz zrezygnować z opodatkowania według stawki liniowej i powrócić do opodatkowania na zasadach ogólnych, złóż Naczelnikowi Urzędu Skarbowego pisemne oświadczenie o rezygnacji z opodatkowania według stawki liniowej w terminie:

- do 20 dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym uzyskałeś pierwszy w danym roku przychód z działalności gospodarczej,

- do końca roku - gdy pierwszy przychód uzyskasz w grudniu danego roku.

Oświadczenie o rezygnacji z opodatkowania podatkiem liniowym możesz złożyć w urzędzie skarbowym lub za pośrednictwem CEIDG.

Jeżeli chcesz zrezygnować z opodatkowania według stawki liniowej i wybrać kartę podatkową, złóż Naczelnikowi Urzędu Skarbowego pisemny wniosek o wyborze opodatkowania w formie karty podatkowej, w terminie do 20 stycznia danego roku podatkowego. W tym roku wniosek o wyborze opodatkowania w formie karty podatkowej należy złożyć do 20 stycznia 2021 roku?

Jak przejść na opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?

Jeżeli chcesz wybrać opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, złóż Naczelnikowi Urzędu Skarbowego pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania ryczałtem:

- do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskasz pierwszy w danym roku przychód z działalności gospodarczej,

- do końca roku - gdy pierwszy przychód uzyskasz w grudniu danego.

Oświadczenie o wyborze opodatkowania ryczałtem możesz złożyć w urzędzie skarbowym lub za pośrednictwem CEIDG.

Jak zrezygnować z opodatkowania ryczałtem?

Jeżeli chcesz zrezygnować z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych i wrócić do opodatkowania na zasadach ogólnych, złóż Naczelnikowi Urzędu Skarbowego pisemne oświadczenie o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w terminie:

- do 20 dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym uzyskasz pierwszy w danym roku przychód z działalności gospodarczej,

- do końca roku - gdy pierwszy przychód uzyskasz w grudniu danego roku.

Oświadczenie o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem złóż w urzędzie skarbowym lub za pośrednictwem CEIDG.

Jeżeli chcesz zrezygnować z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych i wybrać opodatkowanie podatkiem liniowym, złóż Naczelnikowi Urzędu Skarbowego pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej według stawki liniowej:

- do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskasz pierwszy w danym roku przychód z działalności gospodarczej,

- do końca roku - gdy pierwszy przychód uzyskasz w grudniu danego roku.

Oświadczenie o wyborze opodatkowania podatkiem liniowym możesz złożyć w urzędzie skarbowym lub za pośrednictwem CEIDG.

Jeżeli chcesz zrezygnować z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych i wybrać kartę podatkową, złóż Naczelnikowi Urzędu Skarbowego pisemny wniosek o wyborze opodatkowania w formie karty podatkowej w terminie do 20 stycznia danego roku podatkowego.

W przypadku uwzględnienia złożonego przez ciebie wniosku i wydania przez Naczelnika decyzji o ustaleniu podatku w ramach karty podatkowej, możesz opodatkować działalność na wskazanych w decyzji zasadach.

Jak przejść na kartę podatkową?

Jeżeli chcesz wybrać opodatkowanie działalności gospodarczej w formie karty podatkowej, musisz, do 20 stycznia danego roku, złożyć do Naczelnika Urzędu Skarbowego wniosek PIT-16. Wniosek o opodatkowanie w formie karty podatkowej możesz złożyć w urzędzie skarbowym lub za pośrednictwem CEIDG.

Samo złożenie wniosku nie oznacza, że możesz rozliczać się kartą podatkową. Naczelnik Urzędu Skarbowego musi wydać decyzję, w której ustali wysokość podatku w ramach karty podatkowej.

Podatnik planujący zmienić formę opodatkowania swoich dochodów w 2021 roku na kartę podatkową, mają czas tylko do 20 stycznia. Termin ten dotyczy również rezygnacji z karty podatkowej na rzecz innej formy opodatkowania.

Jeżeli Naczelnik Urzędu Skarbowego wyda decyzję, w której stwierdzi brak przesłanek do opodatkowania w formie karty podatkowej, będziesz zobowiązany:

- do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, pod warunkiem, że spełniasz warunki opodatkowania ryczałtem lub

- do opodatkowania na zasadach ogólnych tj. według skali podatkowej (17% i 32%)

Jeśli urząd skarbowy nie pozwoli ci na opodatkowanie kartą podatkową, to nie możesz wybrać opodatkowania podatkiem liniowym.

Jeżeli Naczelnik Urzędu Skarbowego wyda decyzję, w której ustali dla ciebie wysokość podatku w formie karty podatkowej możesz:

- zrzec się opodatkowania w formie karty podatkowej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji - wystarczy, że złożysz oświadczenie na piśmie do Naczelnika Urzędu Skarbowego;

- zaakceptować wskazane w decyzji warunki – w tym wypadku nic nie musisz robić i będziesz opodatkowany w formie karty podatkowej.

Jak zrezygnować z karty podatkowej?

Jeżeli chcesz zrezygnować z opodatkowania w formie karty podatkowej musisz, w terminie do 20 stycznia (w tym roku do 20 stycznia 2021 roku) złożyć Naczelnikowi Urzędu Skarbowego:

- oświadczenie o rezygnacji z opodatkowania w ramach karty podatkowej – wrócisz wówczas do opodatkowania na zasadach ogólnych,

- oświadczenie o wyborze opodatkowania podatkiem liniowym, bądź ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych – będziesz wtedy opodatkowany w wybrany przez siebie sposób w kolejnym roku podatkowym.

Przykład

Pan Michał stosował opodatkowanie w formie karty podatkowej w 2020 r. 20 stycznia 2021 r. złożył wniosek o opodatkowanie ryczałtem przychodów ewidencjonowanych. W 2021 r. Pan Michał opodatkowuje swoją działalność ryczałtem.

oprac. Adam Kuchta

na podstawie materiałów Ministerstwa Finansów