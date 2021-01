Ulga internetowa w zeznaniu rocznym PIT 2020/2021

Co to jest ulga internetowa?

Ulga internetowa (ulga na Internet) to preferencja podatkowa wprowadzona do polskiego systemu podatkowego 1 stycznia 2005 r. Regulacje dotyczące ulgi zawiera art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym podatnik ma prawo do odliczenia wydatków ponoszonych z tytułu użytkowania sieci Internet, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł.

Obecnie, począwszy od 1 stycznia 2013 r. ulga internetowa została istotnie ograniczona, tj. przysługuje jedynie przez dwa kolejne lata kalendarzowe. Na co wskazuje art. 26 ust. 1 pkt 6h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z którego wynika, że odliczenie wydatków ponoszonych przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet przysługuje podatnikowi wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata nie korzystał z tego odliczenia.





W związku z tym, prawo do skorzystania z ulgi w rozliczeniu rocznym za 2020 r. (dokonywanym w 2021 r.) mają tylko te osoby, które nie korzystały z ulgi lub skorzystały z niej po raz pierwszy w zeznaniu podatkowym za 2019 rok.

Ulga internetowa - kto może odliczyć?

Z ulgi podatkowej na Internet w rozliczeniu rocznym PIT za 2020 r. mogą skorzystać podatnicy, którzy:

1) ponieśli w roku podatkowym wydatki za użytkowanie sieci Internet,

2) byli opodatkowani według skali podatkowej lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych (ryczałt ewidencjonowany),

3) posiadają dokument stwierdzający poniesienie wydatku, zawierający w szczególności:

- dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi) i

- dane identyfikujące sprzedającego usługę,

- rodzaj zakupionej usługi oraz

- kwotę zapłaty,

4) w latach wcześniejszych nie korzystali z tej ulgi albo po raz pierwszy skorzystali z niej w zeznaniu za 2019 rok,

5) wydatku z tytułu użytkowania sieci Internet nie zaliczyli do kosztów uzyskania przychodów ani nie odliczyli już wcześniej od dochodu (przychodu), albo nie został on im zwrócony w jakiejkolwiek formie.

Przy czym, odliczeniu w ramach ulgi internetowej nie podlegają wydatki związane z zakupem sprzętu, komponentów sieci, instalacją, rozbudową i modernizacją, bieżącym utrzymaniem (czyli serwisem), opłatą aktywacyjną (nie jest to bowiem opłata za korzystanie, lecz jedynie opłata za możliwość korzystania).

Odliczenia w ramach ulgi internetowej można dokonać wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych.

Ulga internetowa - ile można odliczyć?

Ulga internetowa, co wskazaliśmy już powyżej, jest ulgą limitowaną. Odliczeniu podlega kwota wydatków faktycznie poniesionych (zapłaconych) w danym roku podatkowym, jednak nie więcej niż 760 zł. Limit ten dotyczy jednego podatnika. Oznacza to, że jeżeli wydatek ponoszą małżonkowie, każde z nich ma prawo do swojego własnego limitu.

Co istotne, limit w wysokości 760 zł nie przechodzi na następny rok. Wydatek poniesiony w danym roku i nieodliczony z powodu braku dochodu (przychodu), nie może być odliczony w roku następnym.

Jak odliczyć ulgę internetową?

Ulga internetowa odliczana jest od:

- dochodu – przez podatnika opodatkowanego według skali podatkowej (uzyskującego np. dochody z pracy, umowy zlecenia, działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych),

- przychodu – przez podatnika opodatkowanego zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych (uzyskującego przychody z najmu prywatnego, z działalności gospodarczej bądź ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu opodatkowane ryczałtem).

Ulga internetowa - który PIT?

Ulgę internetową podatnik może uwzględnić w kilku zeznaniach podatkowych. Odliczenia wydatków z tytułu korzystania z sieci Internet można dokonać w zeznaniu podatkowym PIT-37, PIT-36, PIT-28 oraz poprzez załącznik PIT/O.

Jak obliczyć ulgę internetową?

Oto kilka przykładów przygotowanych przez resort finansów, pokazujących na co zwrócić uwagę przy obliczaniu ulgi internetowej.

Przykład 1

W sytuacji gdy faktura za korzystanie z sieci Internet wystawiona jest na imię i nazwisko obojga małżonków (oboje są odbiorcami usługi) i w roku podatkowym ponosili wydatki z tego tytułu, to każde z nich może skorzystać z odliczenia kwoty, maksymalnie do wysokości limitu 760 zł. Tzn. jeżeli małżonkowie wydatkowali z tego tytułu np. łącznie 800 zł, to każdy z nich może odliczyć po połowie tej kwoty lub w proporcjach przez nich ustalonych. Ważne jest, aby nie odliczyć tej kwoty dwa razy.

Przykład 2

Powyższa zasada ma również zastosowanie do pozostałych domowników. Osoba, która zamierza skorzystać z odliczenia, musi posiadać nie tylko umowę z operatorem sieci, ale również dokument potwierdzający poniesiony wydatek np. fakturę wystawioną na własne imię i nazwisko potwierdzającą, że to ta osoba jest nabywcą usługi.

Przykład 3

Jeżeli podatnik korzysta z usługi "pakiet telewizyjno-internetowy", to brak wyraźnego wyszczególnienia na dokumencie (dotyczącym tej usługi) opłaty za bezpośredni dostęp do sieci Internet, pozbawi go możliwości odliczenia od dochodu wydatków z tytułu użytkowania sieci Internet. Jeżeli podatnik posiada za świadczone usługi pakietu telewizyjno-internetowego faktury VAT (dokumenty), które obejmują ogólną kwotę pakietu z rozbiciem kosztów na abonament telewizyjny i abonament za Internet, to jest uprawniony do skorzystania z odliczenia.

Przykład 4

Z ulgi internetowej mogą korzystać także osoby użytkujące sieć Internet bezprzewodowo, w tym za pomocą urządzeń mobilnych w komputerze lub w telefonie komórkowym oraz osoby korzystające z kawiarenek internetowych.

oprac. Adam Kuchta

na podstawie broszury nr 194758/K

Podstawa prawna:

- art. 26 ust. 1 pkt 6a i 6h ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1426 ze zm.),

- art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 43 ze zm.).