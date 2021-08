Nowe wzory NIP-2, NIP-7, ZAP-3 i NIP-8 od 1 września 2021 r.

Inflacja. Według Eurostatu inflacja w Polsce w lipcu wyniosła 4,7 proc., a według GUS 5 proc. Dlaczego inflacja jest tak ważna dla rynków i jaki ma wpływ na zwykłych obywateli? Są instrumenty, by z nią walczyć, ale też sama w sobie nie jest zjawiskiem czysto negatywnym.

Wynagrodzenia pracowników szeregowych. Pracownicy szeregowi to najsłabiej opłacana grupa zawodowa w Polsce. Według badań mediana ich wynagrodzeń to zaledwie 3.693,00 zł brutto. Jak sprawdzili eksperci, są jednak branże, w których mogą zarobić nawet dwa razy więcej!

Składki ZUS. Kiedy wspólnik wieloosobowej spółki z o.o. zostanie zobowiązany do opłacenia składek - kontrole ZUS i wątpliwości interpretacyjne.

Ulgi podatkowe na innowacje. Wprowadzenie Polskiego Ładu ma skutkować szerokim pakietem ulg na innowacje dla przedsiębiorców. Mają one obowiązywać od 2022 roku i dotyczyć pięciu obszarów: ulgi B+R, IP Box, ulgi na prototyp, na robotyzację przemysłową i na wsparcie innowacyjnych pracowników.

Klasyfikacja PKWiU. Organ podatkowy w toku wydawania interpretacji podatkowych musi dokładniej analizować stan faktyczny i dokonywać własnych ocen w zakresie klasyfikacji towarów lub usług do określonego PKWiU, zwłaszcza jeżeli od tej klasyfikacji zależą skutki podatkowe, o które pyta podatnik - tak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Ryczałt od duchownych. Kościół katolicki nie został uwzględniony wśród kilkudziesięciu podmiotów, z którymi rząd przeprowadza konsultacje publiczne dot. projektu noweli ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w ramach Polskiego Ładu - napisał przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki w piśmie do premiera. Jeśli wejdzie w życie likwidacja odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne, osoby duchowne, a więc większość księży w Polsce, które opłacają zryczałtowany podatek dochodowy - będą płacić wyższy podatek.

Oferta pracy - jak sprawdzić pracodawcę?

Jak sprawdzić pracodawcę? W zeszłym roku w obawie przed niepewnym rynkiem zatrudnieni na etatach niechętnie zmieniali pracę. Obecnie w 2021 roku, po tymczasowej stagnacji, powrócił rynek pracownika i coraz więcej osób wznawia aktywne poszukiwania wymarzonej pracy. Kandydaci zastanawiają się, którego pracodawcę wybrać, by ten spełnił ich oczekiwania, standardy i aspiracje. Na rynku nie brakuje atrakcyjnych propozycji, a do wyboru jest ponad 110 tysięcy ofert. Podpowiadamy, gdzie szukać rzetelnych informacji i na co zwrócić uwagę, aby wybrać tą najlepszą.