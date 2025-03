1,5% podatku PIT dla OPP w 2025 roku. Jak skutecznie przekazać? Wykaz uprawnionych organizacji pożytku publicznego

W 2025 roku roku można (podobnie jak w dwóch poprzednich latach) przekazać (zadysponować w rocznym zeznaniu podatkowym) kwotę równą 1,5% swojego podatku PIT dla wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP). Wcześniej było można przekazać tylko 1% podatku. Jednak aby urząd skarbowy mógł przekazać pieniądze dla OPP, podatnik musi zapłacić podatek należny wynikający z PIT za 2024 rok w pełnej wysokości do 30 czerwca 2025 roku. Aby otrzymać środki z 1,5% podatku OPP powinny zgłosić do urzędu skarbowego aktualny rachunek bankowy. Organizacje, które tego nie zrobiły, mają czas do 30 czerwca 2025 r.

rozwiń >

1,5% podatku PIT dla OPP

Dzięki zmianom wprowadzonym w ramach nowelizacji ustawy o PIT (zwanej przez Ministerstwo Finansów "Niskie Podatki") od 2023 roku (także w 2025 roku) podatnicy mogą przekazać 1,5% podatku PIT wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP). Wcześniej wspierali wybrane organizacje 1% należnego podatku.

Gdzie znaleźć dane OPP - wykaz organizacji pożytku publicznego

Podatnik rozliczający PIT za 2025 rok może zadeklarować przekazanie 1,5% swojego podatku dla dowolnie wybranej OPP, która znajduje się w wykazie organizacji uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2024 r. w 2025 r. na stronie Narodowego Instytutu Wolności.

Na tej stronie działa też wyszukiwarka w której można znaleźć organizację pożytku publicznego uprawnioną do otrzymania 1,5 proc. podatku w zeznaniu podatkowym za 2024 rok - w szczególności po nazwie, NIP-ie, numerze KRS, a także po miejscowości, w której ma siedzibę.

Jak przekazać 1,5% podatku PIT dla OPP w 2025 roku

Podatnik, który korzystał z tej możliwości w ubiegłym roku i chce złożyć zeznanie podatkowe za 2024 r. w usłudze Twój e-PIT będzie miał wstawiony w zeznaniu nr KRS organizacji, którą ostatnio wspierał (o ile jest ona nadal uprawiona do otrzymywania 1,5% podatku), ale może tę organizację zmienić. Podatnik może też wskazać cel szczegółowy jeżeli chce, żeby jego środki przez organizację były odpowiednio wykorzystane.

1,5% podatku PIT dla OPP w PIT-37

Przykładowo w PIT-37 dyspozycję dot. 1,5% można złożyć w części L tego zeznania podatkowego. W tej części podatnik może poinformować urząd skarbowy, że chce, aby kwota w wysokości nieprzekraczającej 1,5% podatku należnego, wynikającego ze złożonego przez niego zeznania PIT-37 za 2024 rok albo jego korekty, została przez urząd skarbowy przekazana wskazanej przez podatnika organizacji pożytku publicznego (OPP).



W tym celu w poz. 147 formularza PIT-37 podać trzeba numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego organizacji wybranej z wykazu zamieszczonego na stronie: https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/. W odniesieniu do zeznań za 2024 rok wykaz ten jest dostępny od 15 grudnia 2024 roku.



W poz. 148 formularza PIT-37 podatnik musi podać kwotę, która ma zasilić konto OPP. Kwota ta nie może być większa od 1,5% podatku należnego wynikającego z:

• zeznania PIT-37 za 2024 rok – pod warunkiem, że zeznanie to złożyłeś do 30 kwietnia 2025 roku, albo

• korekty zeznania złożonej do 2 czerwca 2025 roku (gdyż 31 maja 2025 r. przypada w sobotę) – pod warunkiem, że korekta ta dotyczy zeznania PIT-37 za 2024 rok złożonego do 30 kwietnia 2025 roku.



Tak obliczoną kwotę zaokrąglić trzeba do pełnych dziesiątek groszy w dół (np. kwotę 21,27 zł, zaokrąglasz do 21,20 zł).



W poz. 149 formularza PIT-37 można wskazać cel szczegółowy, czyli doprecyzować swoje preferencje co do przeznaczenia przez OPP kwoty, którą jej podatnik przekazuje.



Jeśli podatnik zaznaczy kwadrat w poz. 150, to wyrazisz zgodę na to, aby naczelnik urzędu skarbowego przekazał OPP nie tylko zadeklarowane przez podatnika środki pieniężne, ale również podatnika (odpowiednio jego małżonka) pierwsze imię, nazwisko i adres wraz z informacją o przekazanej kwocie.



Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że wpisanie celu szczegółowego oraz wyrażenie zgody na przekazanie wskazanych danych nie jest obowiązkowe i nie ma wpływu na realizację przez urząd skarbowy wniosku o przekazanie wybranej przez podatnika OPP 1,5% należnego podatku. O realizacji wniosku o przekazanie 1,5% podatku decydują inne czynniki.

Kiedy wniosek o przekazanie 1,5% podatku nie zostanie zrealizowany?

Podstawowym warunkiem jest terminowe złożenie zeznania albo dokonanie jego korekty w ciągu miesiąca od upływu terminu na złożenie zeznania. Wnioski zawarte w zeznaniu lub jego korekcie, złożone po upływie tych terminów, nie są realizowane. W tych przypadkach urząd skarbowy odstępuje od przekazania 1,5% podatku należnego.



Jeśli urząd skarbowy przekazał OPP wskazaną przez podatnika kwotę a następnie podatnik złoży korektę lub otrzyma decyzję, z której będzie wynikał mniejszy podatek należny, to nadpłata wynikająca z tej korekty lub decyzji jest pomniejszana o różnicę pomiędzy kwotą przekazaną OPP a możliwą do przekazania po zmniejszaniu podatku należnego (art. 77c § 1 Ordynacji podatkowej).



Urząd skarbowy odstąpi od przekazania kwoty na rzecz OPP również wówczas, gdy:

• we wniosku o przekazanie 1,5% podatku podatnik poda numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, którego nie zawiera wykaz zamieszczony na stronie: https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/,

• do 30 czerwca 2025 roku podatnik nie zapłaci podatku, od którego oblicza kwotę do przekazania dla OPP, chyba że wysokość zaległości podatkowej w tym podatku nie przekroczy trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez Pocztę Polską S.A. za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej (ta trzykrotność wynosi aktualnie 8,70 zł),

• OPP nie podała, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, numeru rachunku bankowego właściwego do przekazania 1,5% podatku lub numer tego rachunku jest nieprawidłowy,

• OPP została usunięta z wykazu zamieszczonego na stronie: https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/.

1,5% emeryta lub rencisty

Emeryt lub rencista, który chce przekazać 1,5% podatku na rzecz OPP, może wskazać wybraną organizację w zeznaniu PIT-37 lub PIT-36. Może też złożyć oświadczenie PIT-OP.

Wówczas urząd skarbowy przekaże wskazanej organizacji 1,5 proc. podatku należnego wykazanego w deklaracji PIT-40A przygotowanej przez organ rentowy. Rozwiązanie to dotyczy emerytów i rencistów, dla których podatek obliczony przez organ rentowy w PIT-40A jest ich podatkiem rocznym i nie złożyli zeznania PIT-37 lub PIT-36.

PIT-OP złożony do 30 kwietnia 2025 r. będzie obowiązywał na kolejne lata. Emeryt lub rencista będzie też mógł w kolejnych latach wycofać lub zmienić wyrażoną w tym roku zgodę na przekazanie OPP.

Warunkiem przekazania środków dla OPP jest zapłata przez podatnika podatku należnego w pełnej wysokości nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego. Aby urząd skarbowy mógł przekazać OPP środki z zeznania za 2024 r. podatnik musi zapłacić podatek do 30 czerwca 2025 r. Zapłacony podatek jest podstawą obliczenia kwoty, która ma być przekazana na rzecz OPP.

OPP powinna zgłosić do urzędu skarbowego aktualny rachunek bankowy

Warunkiem przekazania środków dla OPP jest również zgłoszenie przez organizacje aktualnego rachunku bankowego do właściwego urzędu skarbowego. OPP, które chcą w tym roku otrzymać środki z PIT powinny to zrobić do 30 czerwca 2025 r.



Organizacje, które w ubiegłych latach zgłosiły do urzędu skarbowego numer rachunku bankowego jako właściwy do przekazania środków z PIT i jest on nadal aktualny, nie muszą podejmować żadnych czynności.

