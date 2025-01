Rozliczenie PIT emeryta i rencisty w 2025 r. ZUS wysyła PIT-40A, PIT-11A i PIT-11 za 2024 r. Kiedy zwrot nadpłaty podatku? Jak odliczać i przekazać 1,5 proc. podatku?

W najbliższych tygodniach emeryci i renciści otrzymają ważny formularz, dotyczący rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). ZUS rozpoczął właśnie wysyłkę deklaracji PIT-40A, PIT-11A i PIT-11 za miniony rok. W całym kraju akcja obejmie niemal 10,5 mln osób.

ZUS wysyła deklaracje PIT za 2024 r. dla emerytów, rencistów i innych świadczeniobiorców

Formularze PIT z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych otrzymają niedługo wszyscy, którzy w 2024 roku pobierali świadczenia wypłacane przez ZUS. Dokumenty powinny trafić do seniorów do końca lutego.



ZUS nie rozlicza świadczeniobiorców z nadpłatą podatku oraz świadczeniobiorców, którzy mieszkają w krajach, z którymi Polskę łączą umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, na podstawie których świadczenia wypłacane z ZUS podlegają opodatkowaniu w państwie zamieszkania. Takie osoby otrzymają PIT-11A, a zwrot z tytułu nadpłaty podatku bezpośrednio z urzędu skarbowego.

Kiedy zwrot nadpłaty podatku?

Zwrot nadpłaty nastąpi w ciągu 45 dni od złożenia zeznania podatkowego.



Jeśli świadczeniobiorca nie uzyskał innych dochodów i nie korzysta z odliczeń, nie musi składać zeznania podatkowego PIT-37 lub PIT-36.

Kto dostanie PIT-40A

PIT-40A otrzymają emeryci i renciści, którzy pobierali świadczenie z ZUS przez cały rok kalendarzowy, a w wyniku rozliczenia podatku uzyskają niedopłatę podatku lub rozliczenie wyniesie zero złotych. Dotyczy to także emerytów i rencistów zamieszkałych za granicą w państwach, z którymi Polskę łączą umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zgodnie z którymi emerytury i renty z ZUS podlegają opodatkowaniu w Polsce.

Kto dostanie PIT-11A

PIT-11A to informacja o dochodach dotycząca osób, które pobierały inne niż wymienione powyżej świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego m.in. zasiłki: chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze, świadczenia rehabilitacyjne. Deklaracje te otrzymają również osoby, które nie pobierały świadczeń do końca roku podatkowego albo w momencie rozliczania podatku nie są już świadczeniobiorcami ZUS.

PIT-11A otrzymają również świadczeniobiorcy, którzy złożyli w ZUS oświadczenie o zamiarze wspólnego rozliczania dochodów z małżonkiem lub dziećmi albo wniosek o obliczanie i pobieranie zaliczki na podatek według wyższej skali podatkowej czy wniosek o niesporządzaniu rocznego obliczenia podatku na PIT-40A.

Kto dostanie PIT-11

PIT-11 otrzymają z kolei osoby, które pobrały w ubiegłym roku: świadczenie należne po osobie zmarłej, alimenty potrącone ze świadczenia wypłacanego przez ZUS na podstawie wyroku sądu lub należności na zaspokojenie potrzeb rodziny jeżeli pozostają w rozdzielności majątkowej.

Można dostać duplikat PIT-a

W uzasadnionych losowo okolicznościach może wydać świadczeniobiorcy duplikat deklaracji PIT wcześniej, przed dostarczeniem jej za pośrednictwem poczty. Duplikat można otrzymać w każdej placówce ZUS.



Osoby, którym ZUS wypłacał świadczenia, będą miały dostęp do deklaracji PIT także na swoim profilu na portalu PUE ZUS.



Aby zobaczyć swoją deklarację PIT, trzeba zalogować się na PUE ZUS i wybrać zakładkę [Świadczeniobiorca] → [Formularze PIT]. PIT dostępny będzie w formie PDF. Można go wydrukować lub zapisać na dysku komputera.

Jeżeli emeryt lub rencista chce korzystać z odliczeń podatkowych musi złożyć PIT-37 lub PIT-36

ZUS przypomina, że emeryci i renciści, którzy mogą skorzystać z odliczeń od dochodu lub od podatku, powinni to zrobić w zeznaniu podatkowym PIT-37 lub PIT-36, które złożą w urzędzie skarbowym do 30 kwietnia.

Przekazanie 1,5 proc. podatku na PIT-OP

Każdy emeryt i rencista może również przekazać 1,5 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Jeżeli jest to ta sama organizacja co w roku ubiegłym, świadczeniobiorca nie musi składać żadnej dodatkowej dokumentacji w urzędzie skarbowym. Jeżeli jest to inna organizacja, należy wówczas złożyć w urzędzie skarbowym druk PIT-OP.



Sebastian Szczurek, Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa opolskiego