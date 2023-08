Podatek u źródła. Co warto wiedzieć?

Podatek u źródła, znany również jako WHT (Withholding Tax), to mechanizm opodatkowania dochodów w miejscu ich powstania. W poniższym artykule przyjrzymy się kluczowym kwestiom związanym z podatkiem u źródła.

Podatek u źródła to mechanizm opodatkowania dochodów w miejscu ich powstania. W praktyce oznacza to, że podatek jest pobierany przez płatnika w momencie wypłaty dochodów na rzecz podatnika. W Polsce, podatek ten dotyczy różnych rodzajów dochodów, takich jak odsetki, dywidendy, opłaty licencyjne czy wynagrodzenia za usługi artystyczne.

Podatek u źródła dotyczy zarówno osób fizycznych, jak i prawnych, które otrzymują dochody podlegające temu opodatkowaniu. Przykładowo, jeśli firma z Polski wypłaca dywidendy inwestorowi z zagranicy, to zazwyczaj musi pobrać podatek u źródła z tej wypłaty i odprowadzić go do polskiego urzędu skarbowego.

W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych podatek ten dotyczy m.in. następujących przychodów:

przychody uzyskiwane przez nierezydentów w szczególności z tytułu: odsetek, praw autorskich i praw pokrewnych, opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej, sportowej, doradczej, księgowej, a także z tytułu niektórych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej.

uzyskiwane zarówno przez rezydentów jak i nierezydentów, przychody z tytułu dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, które mają siedzibę lub zarząd w Polsce.

Natomiast w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych będą to, uzyskiwane przez nierezydentów dochody z żeglugi morskiej, żeglugi śródlądowej i transportu lotniczego, dywidendy i inne dochody z udziału w zyskach osób prawnych, odsetki, należności licencyjne, dochód z wykonywania wolnych zawodów, wynagrodzenie dyrektorów, dochód z działalności artystycznej lub sportowej, dochód z emerytury lub renty i innych podobnych świadczeń.

Kto jest płatnikiem podatku u źródła?

Płatnikiem podatku u źródła jest podmiot, który wypłaca dochody podlegające temu opodatkowaniu. W praktyce jest to zazwyczaj firma lub instytucja finansowa wypłacająca dywidendy, odsetki czy inne dochody. Płatnik jest odpowiedzialny za prawidłowe obliczenie, pobranie i odprowadzenie podatku do urzędu skarbowego.

Jakie są stawki podatku u źródła?

Stawki podatku u źródła w Polsce różnią się w zależności od rodzaju dochodu oraz od tego, czy między Polską a krajem rezydencji podatnika istnieje umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. W wielu przypadkach możliwe jest skorzystanie z obniżonej stawki podatku lub nawet całkowitego zwolnienia dzięki takim umowom.

Jak unikać podatku u źródła?

Istnieją legalne mechanizmy, które pozwalają unikać płacenia podatku u źródła w Polsce. Jednym z nich jest skorzystanie z przysługujących zwolnień wynikających z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Aby móc skorzystać z takiego zwolnienia, podatnik musi przedstawić odpowiednie dokumenty potwierdzające jego prawo do korzystania z obniżonej stawki lub zwolnienia, o czym poniżej.

Aby prawidłowo wykazać i odprowadzić podatek u źródła, płatnik musi wypełnić odpowiednie formularze i złożyć je w odpowiednim urzędzie skarbowym. W Polsce, wszystkie dokumenty dotyczące podatku u źródła można składać wyłącznie drogą elektroniczną. Istnieją różne formularze dla różnych rodzajów dochodów oraz dla różnych rodzajów podatników.

Podatek u źródła należy odprowadzić w terminie określonym przez polskie przepisy podatkowe. Zazwyczaj jest to miesiąc od dnia wypłaty dochodów podlegających opodatkowaniu. Ważne jest, aby przestrzegać tych terminów, ponieważ opóźnienia mogą skutkować nałożeniem odsetek za zwłokę.

Jeśli dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem u źródła są wypłacane w walucie obcej, to do obliczenia podatku używa się kursu średniego Narodowego Banku Polskiego z dnia poprzedzającego dzień wypłaty dochodów.

Jakie deklaracje składać w kontekście podatku u źródła?

Płatnicy podatku u źródła mają obowiązek składania pewnych dokumentów, które potwierdzają spełnienie warunków do niepobrania podatku, zastosowania zwolnienia bądź stawki podatku, a także wnioski o zwrot podatku. Oto one:

Podatek dochodowy od osób fizycznych:

WH-OSP - Oświadczenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych o spełnieniu warunków do niepobrania podatku, zastosowania zwolnienia bądź stawki podatku zgodnie z art. 41 ust. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

- Oświadczenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych o spełnieniu warunków do niepobrania podatku, zastosowania zwolnienia bądź stawki podatku zgodnie z art. 41 ust. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. WH-WPP – Wniosek płatnika o zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych pobranego od dokonanych wypłat (świadczeń) oraz postawionych do dyspozycji pieniędzy bądź wartości pieniężnych zgodnie z art. 44 f ust. 11 tej samej ustawy.

Podatek dochodowy od osób prawnych:

WH-OSC - Oświadczenie płatnika podatku dochodowego od osób prawnych o spełnieniu warunków do niepobrania podatku, zastosowania zwolnienia bądź stawki podatku zgodnie z art. 26 ust. 7 j ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

- Oświadczenie płatnika podatku dochodowego od osób prawnych o spełnieniu warunków do niepobrania podatku, zastosowania zwolnienia bądź stawki podatku zgodnie z art. 26 ust. 7 j ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. WH-WCP - Wniosek płatnika o zwrot podatku dochodowego od osób prawnych pobranego od należności wypłaconych na rzecz podatnika zgodnie z art. 28 b ust. 11 tej ustawy.

- Wniosek płatnika o zwrot podatku dochodowego od osób prawnych pobranego od należności wypłaconych na rzecz podatnika zgodnie z art. 28 b ust. 11 tej ustawy. WH-WOP – Wniosek płatnika o wydanie opinii o stosowaniu zwolnienia w poborze zryczałtowanego podatku dochodowego od należności wypłacanych na rzecz podatnika zgodnie z art. 26 b ust. 2 tej ustawy.

Podatnicy również mają obowiązek składania poniższych dokumentów w kontekście podatku u źródła:

Podatek dochodowy od osób fizycznych:

WH-WPZ – Wniosek podatnika o zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych pobranego od dokonanych wypłat (świadczeń) oraz postawionych do dyspozycji pieniędzy bądź wartości pieniężnych zgodnie z art. 44 f ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podatek dochodowy od osób prawnych:

WH-WCZ - Wniosek podatnika o zwrot podatku dochodowego od osób prawnych pobranego od należności wypłaconych na rzecz podatnika zgodnie z art. 28 b ust. 11 tej ustawy.

- Wniosek podatnika o zwrot podatku dochodowego od osób prawnych pobranego od należności wypłaconych na rzecz podatnika zgodnie z art. 28 b ust. 11 tej ustawy. WH-WOZ - Wniosek podatnika o wydanie opinii o stosowaniu zwolnienia w poborze zryczałtowanego podatku dochodowego od należności wypłacanych na rzecz podatnika zgodnie z art. 26 b ust. 2 tej ustawy.

Emitenci obligacji również mają pewne obowiązki w zakresie składania dokumentów w kontekście podatku u źródła. Są to:

WH-EMC - Oświadczenie emitenta o dochowaniu należytej staranności w poinformowaniu podmiotów powiązanych (niebędących osobami fizycznymi) o warunkach zwolnienia zgodnie z art. 26 ust. 7 j ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

- Oświadczenie emitenta o dochowaniu należytej staranności w poinformowaniu podmiotów powiązanych (niebędących osobami fizycznymi) o warunkach zwolnienia zgodnie z art. 26 ust. 7 j ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. WH-EMP - Oświadczenie emitenta o dochowaniu należytej staranności w poinformowaniu podmiotów powiązanych (będących osobami fizycznymi) o warunkach zwolnienia zgodnie z art. 41 ust. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Reasumując, podatek u źródła to ważny element systemu podatkowego, który dotyczy wielu rodzajów dochodów wypłacanych zarówno osobom fizycznym, jak i prawnym. Aby prawidłowo go stosować, warto znać zasady jego funkcjonowania, stawki oraz procedury związane z jego obliczaniem i odprowadzaniem. Dzięki temu można unikać nieporozumień i ewentualnych problemów z fiskusem.

