Czy trzeba rozliczyć PIT za osobę zmarłą? Kto płaci podatek za zmarłego?

30 kwietnia 2025 roku mija termin rozliczenia PIT za rok 2024. Co w przypadku, gdy podatnik zmarł? Czy trzeba rozliczyć PIT za osobę zmarłą? Co z podatkami po śmierci podatnika? Czy rodzina zmarłego musi zapłacić podatek? Sprawdź!

rozwiń >

Czy trzeba rozliczyć PIT za osobę zmarłą?

Śmierć podatnika nie zwalnia z obowiązku rozliczenia jego dochodów za rok podatkowy, w którym zmarł. Zgodnie z przepisami, jeżeli osoba zmarła osiągała dochody podlegające opodatkowaniu, konieczne jest złożenie w jej imieniu deklaracji PIT. Nie jest to jednak obowiązkiem rodziny. PIT za zmarłego podatnika sporządzają urzędnicy urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania zmarłego podatnika. Jeżeli do 30 kwietnia 2025 roku spadkobiercy nie wykonają w związku z nim żadnej czynności, to zeznanie zostanie automatycznie zaakceptowane o północy. Niestety, nie ma możliwości zalogowania się do serwisu Twój e-PIT osoby zmarłej, dlatego, jeżeli spadkobiercy chcieliby sprawdzić, czy na koncie osoby zmarłej widnieje nadpłata czy niedopłata, muszą mieć wgląd w PIT-11, czyli formularz, który zawiera szczegółowe informacje o dochodach uzyskanych przez podatnika w danym roku podatkowym oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.

REKLAMA

Autopromocja

Jak dostać PIT-11 po osobie zmarłej?

Aby uzyskać dostęp do PIT-11 zmarłego członka rodziny, konieczne jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego nabycie spadku, takiego jak akt poświadczenia dziedziczenia lub postanowienie sądu o nabyciu spadku.

W przypadku współmałżonków sytuacja jest prostsza – jeśli między małżonkami istniała wspólność majątkowa, urząd skarbowy powinien udostępnić PIT-11 żyjącemu małżonkowi. Dodatkowo, jeśli małżonkowie mieszkali razem, istnieje duże prawdopodobieństwo, że pracodawca prześle formularz na ich wspólny adres.

Jeśli z rozliczenia PIT wynika konieczność dopłaty podatku, obowiązek ten przechodzi na spadkobierców. Zgodnie z przepisami prawa podatkowego, wszelkie zobowiązania podatkowe osoby zmarłej są częścią spadku, co oznacza, że spadkobiercy odpowiadają za nie w ramach dziedziczenia. Urząd skarbowy wyśle zawiadomienie o należnej kwocie. Podatek musi zostać uregulowany w ciągu 14 dni od dnia odebrania zawiadomienia. Jeżeli zobowiązanie podatkowe jest wysokie, spadkobiercy mogą wystąpić do urzędu skarbowego z wnioskiem o rozłożenie płatności na raty lub odroczenie terminu zapłaty.

Czy spadkobiercom należy się zwrot podatku?

W niektórych przypadkach okazuje się, że zmarły miał nadpłatę podatku i przysługiwałby mu zwrot. Wówczas to spadkobiercy mogą ubiegać się o zwrot tej kwoty, składając stosowny wniosek do urzędu skarbowego. Aby go otrzymać, konieczne jest wykazanie prawa do spadku – zazwyczaj wystarczy akt poświadczenia dziedziczenia lub postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. Zwrot podatku następuje na rachunek wskazany przez spadkobierców, a w przypadku kilku osób dziedziczących może być podzielony proporcjonalnie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wniosek o zwrot podatku po osobie zmarłej

Aby uzyskać zwrot nadpłaconego podatku po osobie zmarłej, spadkobiercy muszą złożyć do urzędu skarbowego wniosek o zwrot podatku po zmarłym podatniku. W dokumencie tym należy wskazać dane zmarłego, szczegóły jego deklaracji podatkowej oraz dane spadkobierców uprawnionych do zwrotu. Dodatkowo urząd skarbowy może zażądać zaświadczenia o nabyciu spadku. Po rozpatrzeniu wniosku urząd dokonuje zwrotu środków na wskazany rachunek bankowy lub przekazuje je przekazem pocztowym. Proces ten może potrwać kilka tygodni, w zależności od obciążenia urzędu skarbowego i kompletności złożonych dokumentów.

Czy można rozliczyć się ze zmarłym małżonkiem?

Wspólne rozliczenie z małżonkiem jest możliwe, nawet jeśli jeden z małżonków zmarł w trakcie roku podatkowego, pod warunkiem że wcześniej istniała między nimi wspólność majątkowa. W takim przypadku drugi małżonek może rozliczyć PIT wspólnie, co często jest korzystne podatkowo. Wspólne rozliczenie pozwala na skorzystanie z niższej stawki podatkowej i może skutkować większym zwrotem nadpłaconego podatku. Jeśli zmarły małżonek w 2024 roku poniósł wydatki kwalifikujące się do ulg i odliczeń, żyjący małżonek może poinformować o tym urząd skarbowy. Ma również prawo do odliczenia kosztów, takich jak: wydatki na rehabilitację, termomodernizację czy internet. Wszystkie przysługujące ulgi można rozliczyć tak, jak gdyby zmarły podatnik samodzielnie składał deklarację podatkową.

Podsumowując, złożenie deklaracji PIT po osobie zmarłej nie jest obowiązkiem rodziny. Jeśli jednak z rozliczenia PIT wynika konieczność dopłaty podatku, to spadkobiercy zobowiązani są do uregulowania należności. Analogicznie, w przypadku nadpłaty mogą oni ubiegać się o zwrot podatku. Warto pamiętać o dotrzymaniu terminów i zgromadzeniu niezbędnych dokumentów, aby uniknąć problemów z urzędem skarbowym.