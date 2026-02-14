Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa informują, że 15 lutego 2026 r. rozpocznie się okres rozliczeń PIT za ubiegły rok. Z usługi Twój e-PIT od tego dnia mogą korzystać wszyscy podatnicy, w tym także osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz działy specjalne produkcji rolnej. W 2026 roku kolejny raz usługa Twój e-PIT będzie dostępna także w aplikacji mobilnej e-Urząd Skarbowy (e-US).

Twój e-PIT po raz ósmy. Co znajdzie się w wypełnionych przez skarbówkę zeznaniach podatkowych?

W 2026 roku Ministerstwo Finansów (MF) i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) już po raz ósmy udostępnią usługę Twój e-PIT. To jedna z najpopularniejszych e-usług polskiej administracji. Podobnie jak w zeszłym roku usługa Twój e-PIT będzie dostępna również z poziomu aplikacji mobilnej e-Urzędu Skarbowego.



Od 15 lutego 2026 r. w usłudze Twój e-PIT na podatników będą czekać zeznania podatkowe za 2025 rok, wypełnione na podstawie danych, które posiada KAS. W przygotowanych zeznaniach uwzględnione będą m. in. informacje od płatników, w tym również zwolnienia z PIT dla osób do 26 roku życia, dla rodzin 4+, dla pracujących seniorów, dla osób powracających z zagranicy, odliczenia z tytułu składek członkowskich na rzecz związków zawodowych.

Kto może rozliczyć się w usłudze Twój e-PIT? Który PIT dla kogo?

W usłudze Twój e-PIT zostaną udostępnione zeznania podatkowe zarówno dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, jak i dla przedsiębiorców:

PIT-37 – dla osób, które uzyskały przychody m.in. zumów opracę, umów zlecenia, umów odzieło, zemerytur irent,

PIT-38 – dla osób, które uzyskały przychody kapitałowe,

PIT-28 – dla osób rozliczających przychody znajmu również zdziałalności gospodarczej ize sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych izwierzęcych, opodatkowanej ryczałtem,

PIT-36 – dla osób rozliczających m.in. przychody zrent iemerytur zagranicznych, zdziałalności nierejestrowej, również zdziałalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na zasadach ogólnych,

PIT-36L – dla osób rozliczających przychody zdziałalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych podatkiem liniowym,

oświadczenia PIT-OP – dla osób, które osiągnęły jedynie przychody ztytułu rent iemerytur na podstawie jednego rozliczenia PIT-40A,

informacje PIT-DZ odanych dzieci uprawniających do skorzystania zulgi – dla osób, które korzystają zulgi dla rodzin 4+.

Jak korzystać z usługi Twój e-PIT

Twój e-PIT działa przez całą dobę i można z niego korzystać na dowolnym urządzeniu podłączonym do internetu. Dostęp do usługi jest możliwy w e-Urzędzie Skarbowym.



Do usługi Twój e-PIT można się wprosty sposób zalogować poprzez aplikację mobilną e-Urzędu Skarbowego (e-US). Oznacza to łatwy dostęp po uwierzytelnieniu się PIN-em lub przy użyciu logowania danymi biometrycznymi.



Do usługi można się też zalogować za pomocą aplikacji mObywatel, e-Dowodu, bankowości elektronicznej, profilu zaufanego znajdujących się wlogin.gov.pl. Użytkownicy aplikacji mobilnej e-US nie muszą każdorazowo uwierzytelniać się z poziomu platformy login.gov.pl, by korzystać z usługi Twój e-PIT.



Do samej usługi Twój e-PIT można zalogować się także danymi podatkowymi. Szczegółowe informacje o tym jak się zalogować do Twój e-PIT znajdują się w komunikacie.

Ważne Do 30 kwietnia 2026 r. podatnicy mogą zweryfikować i zmodyfikować lub zatwierdzić swoje rozliczenia w usłudze Twój e-PIT. Jeżeli podatnik nie złoży samodzielnie zeznania PIT-37 iPIT-38 za 2025 r., to zupływem 30 kwietna zostanie ono automatycznie zaakceptowane. Dzięki temu PIT będzie złożony w terminie nawet jeżeli podatnik nie podejmie żadnych działań.



Zeznania PIT-28, PIT-36 iPIT-36L nie będą automatycznie akceptowane w usłudze Twój e-PIT Podatnik musi je uzupełnić i zaakceptować.

Pozostałe formy składania PIT

Zeznanie podatkowe w formie elektronicznej można też złożyć korzystając z formularzy online pozwalających pełnomocnikom składać deklaracje w imieniu mocodawców. Formularze online są dostępne we-Urzędzie Skarbowym, gdzie nie wymagają podpisu, a także na stronie podatki.gov.pl – bez konieczności logowania.



Deklarację PIT można także wypełnić w formie papierowej i wysłać pocztą lub złożyć bezpośrednio w urzędzie skarbowym.

Zwrot nadpłaty podatku

Ważne Podatnicy, którzy rozliczą się elektronicznie, w tym przez usługę Twój e-PIT, otrzymają zwrot podatku w terminie do 45 dni. W przypadku zeznań papierowych termin zwrotu wynosi do 3 miesięcy.

Ulgi i odliczenia

Ministerstwo Finansów przypomina, że rozliczając podatek PIT można skorzystać z przysługujących odliczeń i ulg podatkowych. W zeznaniach udostępnionych w usłudze Twój e-PIT znajdują się:

- ulga na dzieci,

- ulga dla osób do 26 roku życia,

- ulga dla pracujących seniorów, jeśli została wykazana w informacji od płatnika na podstawie złożonego oświadczenia,

- ulga na powrót, jeśli została wykazana w informacji od płatnika na podstawie złożonego oświadczenia,

- ulga dla rodzin 4+, jeśli została wykazana w informacji od płatnika na podstawie złożonego oświadczenia.



Pozostałe przysługujące ulgi i odliczenia należy samemu wskazać podczas rozliczenia w systemie Twój e-PIT.

W usłudze Twój e-PIT podatnicy, którym z rozliczenia PIT wyniknie podatek do zapłaty, będą mieli wskazany swój mikrorachunek podatkowy, tak by wygodnie dokonać płatności online. W przypadku gdy zeznanie, z którego wynika podatek do zapłaty, zostanie zaakceptowane automatycznie w usłudze Twój e-PIT, urząd skarbowy w terminie miesiąca od dnia automatycznej akceptacji zeznania (30 kwietnia 2026 r.), wyśle podatnikowi informację o kwocie podatku do zapłaty.

1,5% podatku dla OPP

Podatnicy mogą zadeklarować przekazanie 1,5% swojego podatku dla dowolnie wybranej Organizacji Pożytku Publicznego, która znajduje się w wykazie organizacji uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2025 rok w 2026 roku. Podatnik rozliczający się w usłudze Twój e-PIT, który korzystał z tej możliwości w roku ubiegłym będzie miał wstawiony w zeznaniu PIT za 2025 r. nr KRS organizacji, którą ostatnio wspierał (o ile jest ona nadal uprawiona do otrzymywania 1,5% podatku), ale może tę organizację zmienić.

Pomoc KAS dla podatników

Podatnicy, którzy mają wątpliwości jak rozliczyć podatek mogą m.in. zadzwonić na ogólnopolską infolinię KAS na numer(+48) 22 330 03 30 i wybrać tonowo 0. Pracownicy urzędów skarbowych mogą bezpiecznie udzielać przez telefon także informacji w indywidualnych sprawach, objętych tajemnicą skarbową. Ochronę danych umożliwia uwierzytelnianie specjalnym indywidualnym kodem telePIN, który szybko i łatwo można ustawić we-Urzędzie Skarbowym.



Szczegółowe informacje na temat rozliczenia PIT podatnicy znajdą na stronie podatki.gov.pl. Za pomocą tej strony podatnicy mogą również zadawać pytania online – mailowo i na czacie.



Wsparcie dla osób rozliczających PIT zapewniają też urzędy skarbowe. Podatnicy mogą m.in. elektronicznie zarezerwować wizytę w wybranym urzędzie, w konkretnym dniu i o wybranej godzinie na stronie wizyta.podatki.gov.pl. Mogą również telefonicznie zarezerwować termin wizyty, dzwoniąc na infolinię KAS i wybierając tonowo 2. Wizytę można też bardzo łatwo umówić przez aplikację mobilną e-Urząd Skarbowy (e-US).