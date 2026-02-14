REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Podatki » PIT » Rozliczenia PIT-ów » Rozliczenie PIT za 2025 rok: terminy, formularze, ulgi podatkowe i 1,5% podatku dla OPP. Kiedy urząd skarbowy wypłaci zwrot podatku?

Rozliczenie PIT za 2025 rok: terminy, formularze, ulgi podatkowe i 1,5% podatku dla OPP. Kiedy urząd skarbowy wypłaci zwrot podatku?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
14 lutego 2026, 11:10
PIT, podatek, rozliczenie podatkowe, ulgi podatkowe
Rozliczenie PIT za 2025 rok: terminy, formularze, ulgi podatkowe i 1,5% podatku dla OPP. Kiedy urząd skarbowy wypłaci zwrot podatku?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa informują, że 15 lutego 2026 r. rozpocznie się okres rozliczeń PIT za ubiegły rok. Z usługi Twój e-PIT od tego dnia mogą korzystać wszyscy podatnicy, w tym także osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz działy specjalne produkcji rolnej. W 2026 roku kolejny raz usługa Twój e-PIT będzie dostępna także w aplikacji mobilnej e-Urząd Skarbowy (e-US).

rozwiń >

Twój e-PIT po raz ósmy. Co znajdzie się w wypełnionych przez skarbówkę zeznaniach podatkowych?

W 2026 roku Ministerstwo Finansów (MF) i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) już po raz ósmy udostępnią usługę Twój e-PIT. To jedna z najpopularniejszych e-usług polskiej administracji. Podobnie jak w zeszłym roku usługa Twój e-PIT będzie dostępna również z poziomu aplikacji mobilnej e-Urzędu Skarbowego.

Od 15 lutego 2026 r. w usłudze Twój e-PIT na podatników będą czekać zeznania podatkowe za 2025 rok, wypełnione na podstawie danych, które posiada KAS. W przygotowanych zeznaniach uwzględnione będą m. in. informacje od płatników, w tym również zwolnienia z PIT dla osób do 26 roku życia, dla rodzin 4+, dla pracujących seniorów, dla osób powracających z zagranicy, odliczenia z tytułu składek członkowskich na rzecz związków zawodowych.

REKLAMA

REKLAMA

Zobacz również:

Kto może rozliczyć się w usłudze Twój e-PIT? Który PIT dla kogo?

W usłudze Twój e-PIT zostaną udostępnione zeznania podatkowe zarówno dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, jak i dla przedsiębiorców:

  • PIT-37 – dla osób, które uzyskały przychody m.in. zumów opracę, umów zlecenia, umów odzieło, zemerytur irent,
  • PIT-38 – dla osób, które uzyskały przychody kapitałowe,
  • PIT-28 – dla osób rozliczających przychody znajmu również zdziałalności gospodarczej ize sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych izwierzęcych, opodatkowanej ryczałtem,
  • PIT-36 – dla osób rozliczających m.in. przychody zrent iemerytur zagranicznych, zdziałalności nierejestrowej, również zdziałalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na zasadach ogólnych,
  • PIT-36L – dla osób rozliczających przychody zdziałalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych podatkiem liniowym,
  • oświadczenia PIT-OP – dla osób, które osiągnęły jedynie przychody ztytułu rent iemerytur na podstawie jednego rozliczenia PIT-40A,
  • informacje PIT-DZ odanych dzieci uprawniających do skorzystania zulgi – dla osób, które korzystają zulgi dla rodzin 4+.

Jak korzystać z usługi Twój e-PIT

Twój e-PIT działa przez całą dobę i można z niego korzystać na dowolnym urządzeniu podłączonym do internetu. Dostęp do usługi jest możliwy w e-Urzędzie Skarbowym.

Do usługi Twój e-PIT można się wprosty sposób zalogować poprzez aplikację mobilną e-Urzędu Skarbowego (e-US). Oznacza to łatwy dostęp po uwierzytelnieniu się PIN-em lub przy użyciu logowania danymi biometrycznymi.

Do usługi można się też zalogować za pomocą aplikacji mObywatel, e-Dowodu, bankowości elektronicznej, profilu zaufanego znajdujących się wlogin.gov.pl. Użytkownicy aplikacji mobilnej e-US nie muszą każdorazowo uwierzytelniać się z poziomu platformy login.gov.pl, by korzystać z usługi Twój e-PIT.

Do samej usługi Twój e-PIT można zalogować się także danymi podatkowymi. Szczegółowe informacje o tym jak się zalogować do Twój e-PIT znajdują się w komunikacie.

Ważne

Do 30 kwietnia 2026 r. podatnicy mogą zweryfikować i zmodyfikować lub zatwierdzić swoje rozliczenia w usłudze Twój e-PIT. Jeżeli podatnik nie złoży samodzielnie zeznania PIT-37 iPIT-38 za 2025 r., to zupływem 30 kwietna zostanie ono automatycznie zaakceptowane. Dzięki temu PIT będzie złożony w terminie nawet jeżeli podatnik nie podejmie żadnych działań.

Zeznania PIT-28, PIT-36 iPIT-36L nie będą automatycznie akceptowane w usłudze Twój e-PIT Podatnik musi je uzupełnić i zaakceptować.

REKLAMA

Szkolenie: KSeF w biurze rachunkowym – wdrożenie, umowy, procedury i modele współpracy z klientem
Autopromocja

Szkolenie:
KSeF w biurze rachunkowym – wdrożenie, umowy, procedury i modele współpracy z klientem

Sprawdź

Pozostałe formy składania PIT

Zeznanie podatkowe w formie elektronicznej można też złożyć korzystając z formularzy online pozwalających pełnomocnikom składać deklaracje w imieniu mocodawców. Formularze online są dostępne we-Urzędzie Skarbowym, gdzie nie wymagają podpisu, a także na stronie podatki.gov.pl – bez konieczności logowania.

Deklarację PIT można także wypełnić w formie papierowej i wysłać pocztą lub złożyć bezpośrednio w urzędzie skarbowym.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zwrot nadpłaty podatku

Ważne

Podatnicy, którzy rozliczą się elektronicznie, w tym przez usługę Twój e-PIT, otrzymają zwrot podatku w terminie do 45 dni. W przypadku zeznań papierowych termin zwrotu wynosi do 3 miesięcy.

Ulgi i odliczenia

Ministerstwo Finansów przypomina, że rozliczając podatek PIT można skorzystać z przysługujących odliczeń i ulg podatkowych. W zeznaniach udostępnionych w usłudze Twój e-PIT znajdują się:
- ulga na dzieci,
- ulga dla osób do 26 roku życia,
- ulga dla pracujących seniorów, jeśli została wykazana w informacji od płatnika na podstawie złożonego oświadczenia,
- ulga na powrót, jeśli została wykazana w informacji od płatnika na podstawie złożonego oświadczenia,
- ulga dla rodzin 4+, jeśli została wykazana w informacji od płatnika na podstawie złożonego oświadczenia.

Pozostałe przysługujące ulgi i odliczenia należy samemu wskazać podczas rozliczenia w systemie Twój e-PIT.

Zobacz również:

Jak zapłacić podatek

W usłudze Twój e-PIT podatnicy, którym z rozliczenia PIT wyniknie podatek do zapłaty, będą mieli wskazany swój mikrorachunek podatkowy, tak by wygodnie dokonać płatności online. W przypadku gdy zeznanie, z którego wynika podatek do zapłaty, zostanie zaakceptowane automatycznie w usłudze Twój e-PIT, urząd skarbowy w terminie miesiąca od dnia automatycznej akceptacji zeznania (30 kwietnia 2026 r.), wyśle podatnikowi informację o kwocie podatku do zapłaty.

1,5% podatku dla OPP

Podatnicy mogą zadeklarować przekazanie 1,5% swojego podatku dla dowolnie wybranej Organizacji Pożytku Publicznego, która znajduje się w wykazie organizacji uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2025 rok w 2026 roku. Podatnik rozliczający się w usłudze Twój e-PIT, który korzystał z tej możliwości w roku ubiegłym będzie miał wstawiony w zeznaniu PIT za 2025 r. nr KRS organizacji, którą ostatnio wspierał (o ile jest ona nadal uprawiona do otrzymywania 1,5% podatku), ale może tę organizację zmienić.

Komplet KSeF - wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt
Autopromocja

Komplet KSeF:
wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt

Sprawdź

Pomoc KAS dla podatników

Podatnicy, którzy mają wątpliwości jak rozliczyć podatek mogą m.in. zadzwonić na ogólnopolską infolinię KAS na numer(+48) 22 330 03 30 i wybrać tonowo 0. Pracownicy urzędów skarbowych mogą bezpiecznie udzielać przez telefon także informacji w indywidualnych sprawach, objętych tajemnicą skarbową. Ochronę danych umożliwia uwierzytelnianie specjalnym indywidualnym kodem telePIN, który szybko i łatwo można ustawić we-Urzędzie Skarbowym.

Szczegółowe informacje na temat rozliczenia PIT podatnicy znajdą na stronie podatki.gov.pl. Za pomocą tej strony podatnicy mogą również zadawać pytania online – mailowo i na czacie.

Wsparcie dla osób rozliczających PIT zapewniają też urzędy skarbowe. Podatnicy mogą m.in. elektronicznie zarezerwować wizytę w wybranym urzędzie, w konkretnym dniu i o wybranej godzinie na stronie wizyta.podatki.gov.pl. Mogą również telefonicznie zarezerwować termin wizyty, dzwoniąc na infolinię KAS i wybierając tonowo 2. Wizytę można też bardzo łatwo umówić przez aplikację mobilną e-Urząd Skarbowy (e-US).

oprac. Paweł Huczko
Źródło: Ministerstwo Finansów
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Księgowość
Ulga na pełnoletnie niepełnosprawne dziecko prowadzące działalność gospodarczą
14 lut 2026

Czy rodzic może skorzystać z ulgi na pełnoletnie niepełnosprawne dziecko, które prowadziło działalność gospodarczą jedynie przez dwa miesiące w roku? Dla udzielenia odpowiedzi na to pytanie kluczowe są szczegółowe okoliczności sprawy.
Prawie 68,7 tys. firm dobrowolnie przystąpiło do KSeF przed terminem. Ministerstwo podaje dane
13 lut 2026

Ponad 73 tys. podmiotów wystawia faktury w Krajowym Systemie e-Faktur – podało Ministerstwo Finansów. Poinformowało, że prawie 68,7 tys. firm przystąpiło do KSeF dobrowolnie przed wyznaczonym terminem.
Rozlicz PIT za 2025 r. online od 15 lutego. Szybki zwrot podatku w terminie do 45 dni
13 lut 2026

Od 15 lutego będzie można składać rozliczenia podatkowe za 2025 r. – poinformowało Ministerstwo Finansów w piątkowym komunikacie. Resort przypomniał, że zeznania podatkowe można złożyć za pośrednictwem usługi Twój e-PIT.
Wreszcie korzystne zmiany w podatkach - 2026 jest pierwszym pełnym rokiem ich stosowania
13 lut 2026

Uprawnienia administracji skarbowej wciąż się rozszerzają. Na tym tle szczególnie cieszą podpisane przez Prezydenta nowelizacje Ordynacji podatkowej – tym razem korzystne dla podatników. Rok 2026 to pierwszy pełny rok ich obowiązywania, a przepisy działają pełną parą i każdy podatnik powinien je znać, by skutecznie bronić się przed zapędami skarbówki.

REKLAMA

Obowiązkowy KSeF wyzwaniem dla najmniejszych firm. Rzecznik MŚP apeluje o zmiany
13 lut 2026

Obowiązkowe e-fakturowanie budzi rosnące obawy przedsiębiorców. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wskazuje, że szczególnie mikrofirmy mogą mieć problem z wdrożeniem nowych przepisów i potrzebują więcej czasu oraz wsparcia.
Problemy z logowaniem do KSeF 2.0. Dlaczego warto wybrać certyfikat KSeF?
12 lut 2026

Start obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur dla największych podmiotów przyniósł niespodziewane wyzwania techniczne związane z wydolnością infrastruktury. Resort finansów wprowadza limity logowań, a przedsiębiorcy szukają stabilniejszych metod autoryzacji, by zachować płynność księgowania dokumentów.
O 50% może spaść skuteczność windykacji po 60 dniach od terminu płatności. W którym momencie najlepiej zgłosić dłużnika do windykacji?
12 lut 2026

Nawet o 50% może spaść skuteczność windykacji po 60 dniach od terminu płatności. Każdy kolejny dzień zwłoki obniża szanse na odzyskanie pieniędzy. W którym momencie najlepiej zgłosić dłużnika do windykacji?
Uwaga na telefonicznych oszustów podszywających się pod urząd. Nowa fala spoofingu na Mazowszu
12 lut 2026

Mieszkańcy Mazowsza powinni zachować szczególną ostrożność. Pojawiły się próby oszustw telefonicznych, w których przestępcy podszywają się pod numery instytucji publicznych. Urząd Marszałkowski ostrzega – celem jest wyłudzenie danych i pieniędzy. Tzw. spoofing powoduje, że na ekranie telefonu wyświetla się numer infolinii urzędu, choć dzwoni faktycznie oszust.

REKLAMA

Pączki dla pracowników a podatki. Co można wrzucić w koszty, a czego nie odliczysz?
12 lut 2026

Tłusty czwartek w firmie może mieć konsekwencje podatkowe. Fiskus pozwala zaliczyć zakup pączków dla pracowników do kosztów uzyskania przychodów, ale jednocześnie stawia wyraźne ograniczenia dotyczące odliczenia VAT. Wyjaśniamy, co wynika z najnowszych interpretacji skarbówki.
Koniec podatku od nagród dla sportowych bohaterów? Sejmowa komisja zdecydowała
11 lut 2026

Jest krok bliżej do zwolnienia z podatku nagród dla olimpijczyków, paraolimpijczyków i uczestników olimpiad specjalnych. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła poprawki do projektu ustawy, który może zmienić zasady opodatkowania sportowych wyróżnień.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA