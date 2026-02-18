REKLAMA

Strona główna » Księgowość » Podatki » PIT » Rozliczenia PIT-ów » Warunkiem skorzystania z ulgi jest wykazanie związku pomiędzy wydatkiem a niepełnosprawnością

Warunkiem skorzystania z ulgi jest wykazanie związku pomiędzy wydatkiem a niepełnosprawnością

18 lutego 2026, 15:58
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Shutterstock

W jakich przypadkach pomiędzy wydatkiem a niepełnosprawnością istnieje związek? Choć sprawa może wydawać się subiektywna, to w tym zakresie obowiązują jasne zasady. Warto je znać przed dokonaniem rocznego rozliczenia za 2025 r.

Ruszyły roczne rozliczenia podatkowe i jak zwykle w tym okresie pojawia się wiele pytań dotyczących stosowania obowiązujących ulg i zwolnień podatkowych. Bo choć co do zasady przepisy wskazują kto, kiedy i jak może z nich korzystać, to jednak różnorodność sytuacji, które zdarzają się w praktyce jest na tyle duża, że w wielu przypadkach pojawiają się wątpliwości. Dotyczy to w szczególności stosowania ulgi rehabilitacyjnej, w przypadku której przepisy aby zachować swą elastyczność i umożliwić stosowanie ich w różnorodnych przypadkach, nie zawierają zamkniętego katalogu wydatków, które mogą zostać uwzględnione w rozliczeniu podatkowym.

Niepełnosprawność a rozliczenia podatkowe

W ramach ulgi rehabilitacyjnej można rozliczyć określone wydatki, o których mowa w art. 26 ust. 7a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wskazano wśród nich w pkt 3 wydatki poniesione na zakup, naprawę lub najem indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, oraz wyposażenia umożliwiającego ich używanie zgodnie z przewidzianym zastosowaniem, niewymienionych w wykazie, o którym mowa w pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego. W dniu 5 lutego 2026 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną (nr 0114-KDIP3-2.4011.1081.2025.2.JK3) dotyczącą podatnika, który jest rodzicem dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym. Poniósł wydatki na zakup i montaż klimatyzacji będące wydatkami na przystosowanie budynku mieszkalnego i jego wyposażenie, odpowiadające indywidualnym potrzebom wynikającym z niepełnosprawności córki. Użytkowanie jej ułatwi wykonywanie czynności życiowych. Ponieważ córka podatnika nie uzyskała dochodu, to on chciałby odliczyć w ramach swojego rozliczenia rocznego koszt urządzenia i instalacji w ramach ulgi rehabilitacyjnej. W związku z tym zapytał, czy ma do tego prawo?

Wykazanie związku pomiędzy wydatkiem a niepełnosprawnością

Jego zdaniem ma do tego prawo, bo w przypadku choroby, na którą cierpi jego córka, pacjenci często doświadczają szeregu problemów, które mogą być nasilane przez wysokie temperatury, a klimatyzacja staje się wówczas kwestią medycznej potrzeby, a nie jedynie komfortu. Organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem podatnika i potwierdził, że osoba niepełnosprawna lub osoba posiadająca na utrzymaniu osobę niepełnosprawną może odliczyć poniesiony wydatek niezależnie od tego jakie schorzenie jest podstawą wydania orzeczenia o niepełnosprawności. Warunkiem jest wykazanie związku pomiędzy tym wydatkiem a niepełnosprawnością w taki sposób, by organy podatkowe mogły uznać, że został on poniesiony w związku z potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności oraz że pomiędzy rodzajem poniesionego wydatku a niepełnosprawnością istnieje ścisły związek, np. okazując się zaświadczeniem lekarskim wystawionym przez lekarza specjalistę stosownie do stanu zdrowia osoby niepełnosprawnej. Skoro, jak wynika z opisu sprawy, poniesione wydatki na zakup oraz montaż klimatyzacji stanowią wydatki na przystosowanie mieszkania oraz jego wyposażenie, odpowiadające indywidualnym potrzebom wynikającym z niepełnosprawności córki podatnika, a jej użytkowanie ułatwia jej wykonywanie codziennych czynności życiowych (wpływają na poprawę stanu zdrowia), to uzasadnione jest uznanie ww. wydatków za wydatki na adaptację budynku i jego wyposażenie, stosownie do potrzeb córki podatnika wynikających z jej niepełnosprawności.

Podstawa prawna

art. 26 ust. 1 pkt 6, ust. 7a–7h ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 163)

Źródło: INFOR
REKLAMA

