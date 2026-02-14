Ulga na pełnoletnie niepełnosprawne dziecko prowadzące działalność gospodarczą

Warunki skorzystania z ulgi na dziecko

Startuje okres rocznych rozliczeń podatkowych. Podatnicy lada dzień rozpoczną składanie zeznań i będą przy tym korzystali z możliwości wynikających z ulg i zwolnień podatkowych. Jedną z najpowszechniej stosowanych ulg nadal jest tzw. ulga na dziecko. Jak wynika z art. 27f ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, od obliczonego podatku dochodowego podatnik ma prawo odliczyć określoną kwotę na każde małoletnie dziecko w stosunku do którego w roku podatkowym:

1) wykonywał władzę rodzicielską;

2) pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało;

3) sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.



Odliczeniu podlega za każdy taki miesiąc kalendarzowy roku podatkowego w stosunku do:

1) jednego małoletniego dziecka - kwota 92,67 zł, jeżeli dochody podatnika:

a) pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 112 000 zł,

b) niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56 000 zł, za wyjątkiem podatnika samotnie wychowującego małoletnie dziecko wymienionego w art. 6 ust. 4c i 4g, do którego ma zastosowanie kwota dochodu określona w lit. a;

2) dwojga małoletnich dzieci - kwota 92,67 zł na każde dziecko;

3) trojga i więcej małoletnich dzieci - kwota:

a) 92,67 zł odpowiednio na pierwsze i drugie dziecko,

b) 166,67 zł na trzecie dziecko,

c) 225 zł na czwarte i każde kolejne dziecko.



Dodatkowo, od 1 stycznia 2023 r. limit dochodów opiekuna prawnego uprawniający do skorzystania z ulgi prorodzinnej, w przypadku sprawowania opieki nad jednym dzieckiem nie dotyczy sytuacji, gdy dziecko to posiada:

1) orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub

2) decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną.

Limit przychodów to jedno, ale ważna jest też forma opodatkowania

W jednej ze spraw dotyczących dziecka posiadającego jeden z trzech stopni niepełnosprawności w ostatnim czasie wydał interpretację Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Chodziło o przypadek, w którym matka dokonując rozliczenia podatkowego uwzględniła w nim ulgę na pełnoletnie dziecko, które przez dwa miesiące roku prowadziło działalność gospodarczą.



Zdaniem podatniczki, rodzice mający na utrzymaniu dziecko pełnoletnie uczące się z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu (...) nie mają ograniczeń limitów zarobkowych własnych ani też dziecka, aby móc odliczyć ulgi prorodzinne od swoich podatków z umowy o pracę. W konsekwencji mogła ona w swoim zeznaniu podatkowym uwzględnić ulgę prorodzinną.



Z takim poglądem nie zgodził się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, który wskazał, że dla prawa do skorzystania z ulgi prorodzinnej bez znaczenia pozostaje fakt, że tylko przez część roku była prowadzona działalność gospodarcza, kluczowe jest natomiast to, że dziecko prowadziło działalność stosując przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym w zakresie osiągniętych w roku podatkowym przychodów. W sytuacji, gdy w ramach prowadzonej działalności opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym pełnoletnie dziecko prowadząc działalność osiągnęło w roku podatkowym, za który rodzic chce skorzystać z ulgi prorodzinnej, przychód to rodzic nie ma prawa skorzystania na to dziecko z ulgi prorodzinnej. Rodzic traci prawo do ulgi prorodzinnej, jeśli dziecko stosuje do uzyskanych przychodów m.in. przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. (…) Nie ma przy tym znaczenia wysokość przychodów dziecka – liczy się sam fakt wyboru tej formy opodatkowania przez dziecko. Wybór przez dziecko formy opodatkowania takiej jak ryczałt ewidencjonowany wyklucza bowiem możliwość skorzystania z ulgi przez rodziców.