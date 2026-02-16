Prawo do ulgi na powrót może dokumentować wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem

Prawo do ulgi na powrót trzeba udokumentować

W dniu 10 lutego 2026 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną w sprawie podatnika chcącego skorzystać w ramach rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych z ulgi na powrót (nr 0112-KDIL2-1.4011.1052.2025.1.MB).

Obywatel polski, który w roku 2013 podjął pracę na terytorium Republiki Federalnej Niemiec pracował tam nieprzerwanie na podstawie umowy o pracę. Posiadał w tym czasie w Niemczech ośrodek interesów życiowych oraz miejsce zamieszkania. Zgodnie z zasadami rezydencji podatkowej od roku 2013, rokrocznie rozliczał podatki w niemieckim urzędzie skarbowym. Po latach emigracji wrócił jednak do Polski i od 1 września 2025 r. podjął w Polsce dwa stosunki pracy oraz przeniósł swój ośrodek interesów życiowych na terytorium Polski. W związku z tym podatnik chciałby skorzystać w latach 2026–2029 z ulgi na powrót, jednak nie miał pewności czy dokumenty, którymi dysponuje (świadectwa pracy i dokumenty potwierdzające zameldowanie), dają mu do tego prawo, stąd zdecydował się skorzystać z możliwości złożenia wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej w swojej sprawie.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej interpretacji indywidualnej zgodził się z oceną podatnika i potwierdził, że może on skorzystać z omawianej preferencji podatkowej.



Jak wynika z art. 21 ust. 1 pkt 152 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są przychody podatnika, który przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł, osiągnięte:

1) ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy,

2) z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8,

3) z pozarolniczej działalności gospodarczej, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 27, art. 30c albo art. 30ca albo ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,

4) z zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

- w czterech kolejno po sobie następujących latach podatkowych, licząc od początku roku, w którym podatnik przeniósł to miejsce zamieszkania, albo od początku roku następnego.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

Warunki skorzystania z ulgi na powrót

Zwolnienie z tytułu ulgi na powrót przysługuje pod warunkiem, że:

1) w wyniku przeniesienia miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podatnik podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu oraz

2) podatnik nie miał miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie obejmującym:

a) trzy lata kalendarzowe poprzedzające bezpośrednio rok, w którym zmienił miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz

b) okres od początku roku, w którym zmienił miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do dnia poprzedzającego dzień, w którym zmienił miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz

3) podatnik:

a) posiada obywatelstwo polskie, Kartę Polaka lub obywatelstwo innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej lub|

b) miał miejsce zamieszkania:

- nieprzerwanie co najmniej przez okres, o którym mowa w pkt 2, w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Konfederacji Szwajcarskiej, Australii, Republice Chile, Państwie Izrael, Japonii, Kanadzie, Meksykańskich Stanach Zjednoczonych, Nowej Zelandii, Republice Korei, Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub Stanach Zjednoczonych Ameryki, lub

- na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieprzerwanie przez co najmniej 5 lat kalendarzowych poprzedzających okres, o którym mowa w pkt 2, oraz

4) posiada certyfikat rezydencji lub inny dowód dokumentujący miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w okresie niezbędnym do ustalenia prawa do tego zwolnienia, oraz

5) nie korzystał uprzednio, w całości lub w części, z tego zwolnienia - w przypadku podatników, którzy ponownie przeniosą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy

W sprawie rozpatrywanej przez Dyrektora KIS podatnik powrócił do Polski i przeniósł tu swój ośrodek interesów życiowych we wrześniu 2025 r. Wcześniej miał miejsce zamieszkania w Niemczech nieprzerwanie przez trzy pełne lata kalendarzowe poprzedzające rok 2025, tj. w latach 2022, 2023 i 2024 oraz od początku roku 2025 do dnia poprzedzającego jego powrót do Polski. Do dnia przyjazdu do Polski posiadał nieograniczony obowiązek podatkowy w Niemczech. Organ wskazał, że dokumentowanie miejsca zamieszkania dla celów podatkowych w okresie niezbędnym do ustalenia prawa do ulgi na powrót może alternatywnie nastąpić posiadanym przez podatnika certyfikatem rezydencji lub innym dowodem. Jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. Oznacza to, że innymi dowodami wskazującymi na miejsce zamieszkania poza Polską mogą być m.in. umowa o pracę, historia zatrudnienia, zagraniczne zeznania podatkowe, zagraniczna umowa najmu nieruchomości, paski wynagrodzeń, wyciągi bankowe czy też zagraniczne zaświadczenie od pracodawcy. Można w tym zakresie przedstawić również inne dowody. W sprawie rozpatrywanej przez Dyrektora KIS podatnik posiadał dowody dokumentujące miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w poprzednim państwie zamieszkania, m.in. świadectwa pracy, potwierdzające zatrudnienie na terenie Niemiec, dokumenty potwierdzające zameldowanie, potwierdzenia złożonych rozliczeń podatkowych w niemieckim urzędzie skarbowym. Tym samym, wymagany warunek można uznać za spełniony, a wnioskujący ma prawo skorzystać z ulgi na powrót.