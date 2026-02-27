REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Podatki » PIT » Rozliczenia PIT-ów » PIT 2026: Kwota wolna od podatku, skala podatkowa i progi podatkowe. Ile wynoszą i kogo dotyczą? Czy będą zmiany z powodu kwoty minimum egzystencji?

PIT 2026: Kwota wolna od podatku, skala podatkowa i progi podatkowe. Ile wynoszą i kogo dotyczą? Czy będą zmiany z powodu kwoty minimum egzystencji?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
27 lutego 2026, 09:37
Paweł Huczko
Paweł Huczko
PIT, podatki, rozliczenia podatkowe
Kwota wolna od podatku, skala podatkowa i progi podatkowe PIT w 2026 r. Ile wynoszą i kogo dotyczą? Czy będą zmiany z powodu kwoty minimum egzystencji?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Zdecydowana większość podatników PIT, czyli podatku dochodowego od osób fizycznych oblicza swój podatek wg skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ustawy o PIT. Ta skala podatkowa określa stawki opodatkowania dochodów podatników, progi podatkowe, kwotę wolną od podatku i kwotę zmniejszającą podatek.

Skala podatkowa PIT w 2026 roku

W aktualnym stanie prawnym na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT), podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 29–30f, pobiera się od podstawy jego obliczenia według następującej skali podatkowej:

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Instrukcje KSeF
KSeF w biurze rachunkowym - Poradnik Gazety Prawnej
PIT, CIT, ryczałt 2026

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi

ponad

do

120 000

12% minus kwota zmniejszająca podatek 3600 zł

120 000

10 800 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł

Te wartości skali podatkowej PIT nie zmieniły się od 2022 roku. Taka skala obowiązuje w 2026 roku i będzie obowiązywać najprawdopodobniej także w 2027 roku. A zgodnie ze Średniookresowym planem budżetowo-strukturalnym na lata 2025-2028 przyjętym przez Radę Ministrów 8 października 2024 r. - także do 2028 r.

Kwota wolna od podatku w 2026 roku i kwota zmniejszająca podatek

Wskazana w ww. skali podatkowej kwota zmniejszająca podatek w wysokości 3600 zł przekłada się na tzw. kwotę wolną od podatku w wysokości 30 tys. zł (rocznie). Bowiem obliczając podatek wg tej skali podatkowej, przy dochodzie rocznym w wysokości do 30000 zł podatek wynosi 0,- zł.
Przykład: (30000,- zł x 12%) - 3600 zł = 3600-3600 = 0

Kwota wolna od podatku wyznacza tę część dochodów, od których podatnik nie ma obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Od lipca 2022 roku kwota wolna w PIT wynosi 30 000 zł, i odtąd podatnik rozliczający się wg skali podatkowej PIT nie musi płacić podatku dochodowego od miesięcznych zarobków do 2500 zł. (30 000 zł / 12 miesięcy = 2500 zł/miesiąc).

REKLAMA

A zatem podatek dochodowy, którego nie musimy płacić to 300 zł na miesiąc (12% z 2500 zł), co w skali roku daje 3600 zł. To jest właśnie kwota zmniejszająca podatek. Obniża ona podatek dochodowy każdego podatnika rozliczającego swoje dochody wg ww. skali podatkowej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Weryfikacja kwoty zmniejszającej podatek (a więc i kwoty wolnej od podatku) w oparciu o minimum egzystencji

Warto też wiedzieć, że na podstawie art. 27 ust. 1c-1d ustawy o PIT wysokość kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w ust. 1, zwanej dalej „kwotą zmniejszającą podatek”, podlega weryfikacji przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych (ministra finansów). Minister finansów ma obowiązek przedłożyć Radzie Ministrów w terminie do 15 września danego roku propozycję zmiany kwoty zmniejszającej podatek na rok następny, w przypadku gdy kwota minimum egzystencji dla jednoosobowego gospodarstwa ustalonego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych jest wyższa od 1/12 ilorazu kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej PIT.

Aktualnie zatem ów limit wynosi: 1/12 x (3600 / 12%) = 1/12 x (30000 zł) = 2500 zł.

Czyli jest to de facto roczna kwota wolna od podatku podzielona przez 12 miesięcy.

Jak wyjaśnia Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (IPiSS), minimum egzystencji to miara ubóstwa opracowana w pierwszych latach po transformacji w 1989 r. To normatywny model wyznaczający niski, „alarmowy” poziom zaspokajania potrzeb, poniżej którego występuje biologiczne zagrożenie życia oraz psychofizycznego rozwoju człowieka. Uwzględnia on zaspokojenie potrzeb niezbędnych do przeżycia i zachowania zdrowia, których nie powinno się odkładać w czasie. Z tych przyczyn wartość minimum egzystencji wyznacza tzw. dolny obszar ubóstwa.

Wg najnowszych dostępnych w IPiSS danych średniorocznych za 2024 r. – minimum egzystencji na 1 osobę wynosi 949,89 zł (w przypadku 1-osobowego gospodarstwa pracowniczego) i 902,39 zł (w przypadku 1-osobowego gospodarstwa emeryckiego). Są to oczywiście kwoty miesięczne. Czyli rocznie wychodzi to następująco:
Minimum egzystencji w przypadku 1-osobowego gospodarstwa pracowniczego (rocznie): 949,89 zł x 12 = 11 398,68 zł.

Minimum egzystencji w przypadku 1-osobowego gospodarstwa emeryckiego (rocznie): 902,39 zł x 12 = 10828,68 zł.
Dane dot. minimum egzystencji za 2025 r. będą dostępne w IPiSS na przełomie marca i kwietnia 2026 r.
Ale już z danych za 2024 roku widać, że kwotom minimum egzystencji daleko od ww. limitu określonego w ww. art. 27 ust. 1c-1d ustawy o PIT. Także trudno w najbliższym czasie oczekiwać wzrostu kwoty wolnej od podatku na tej podstawie.

Progi podatkowe PIT w 2026 roku

Wyżej opisana skala podatkowa PIT razem z uregulowaną w art. 30 h ustawy o PIT daniną solidarnościową wyznaczają trzy progi podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Pierwszym progiem podatkowym jest kwota wolna od podatku (aktualnie 30000,- zł). Dochody uzyskane przez podatnika do 30 tys. zł brutto rocznie nie są opodatkowane PIT. Po przekroczeniu tego progu, dochody powyżej 30 tys. zł rocznie są opodatkowane podatkiem dochodowym PIT stawką 12%.

Drugi próg podatkowy wyznacza wskazana w skali podatkowej PIT kwota 120000,- zł. Dochody powyżej 120 tys. zł rocznie (nadwyżka ponad tą kwotę) są opodatkowane stawką 32% PIT.

Trzecim progiem podatkowym jest tzw. danina solidarnościowa (art. 30 h ustawy o PIT). Płacą ją podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, których dochody roczne przekroczyły 1 mln zł. Stawka daniny solidarnościowej wynosi 4%. Zatem dochody powyżej progu 1 mln zł rocznych dochodów są opodatkowane zarówno stawką 32% PIT jak i 4% stawką daniny solidarnościowej.

Kto płaci podatek PIT obliczony wg skali podatkowej

Wyżej opisana skala podatkowa PIT jest stosowana do obliczenia podatku dochodowego zdecydowanej większości osób fizycznych. Chodzi w szczególności o dochody uzyskiwane przez osoby fizyczne z umów o pracę, umów cywilnoprawnych (np. zlecenia, umowy o dzieło), emerytur i rent, a także z prowadzenia działalności gospodarczej (tzw. zasady ogólne opodatkowania PIT).

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli podatnik nie wybierze innej formy opodatkowania, to właśnie zasady ogólne będą miały zastosowanie jako podstawowe (domyślne). To cały czas najczęściej stosowana przez przedsiębiorców forma opodatkowania, która w szczególności pozwala uwzględniać różne wydatki jako koszty uzyskania przychodu zmniejszające dochód przed opodatkowaniem.

Podatek dochodowy wg skali płacą w szczególności osoby fizyczne od przychodów z:
- pracy na umowie o pracę, (także stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy),
- umowy zlecenia,
- umowy o dzieło,
- emerytury lub renty, w tym też socjalnej,
- świadczenia przedemerytalnego, zasiłku przedemerytalnego,
- nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających,
- dniówek obrachunkowych,
- zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, (np. zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego),
- stypendiów, praktyk absolwenckich, staży uczniowskich,
- działalności wykonywanej osobiście (np. z umów zlecenia, kontraktów menedżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych, działalności sportowej),
- praw autorskich i innych praw majątkowych,
- świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
- należności za pracę przysługujących tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,
- należności z umowy aktywizacyjnej,
- pozarolniczej działalność gospodarczą opodatkowanej na ogólnych zasadach,
- działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowane na ogólnych zasadach,
- z odpłatnego zbycia rzeczy określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o PIT, jeżeli odpłatne zbycie zostało dokonane przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie rzeczy.

Podatnicy, którzy obliczają swój podatek wg skali podatkowej wypełniają zeznanie roczne PIT-37 (np. pracownicy, emeryci) albo PIT-36 (np. przedsiębiorcy i działy specjalne produkcji rolnej na zasadach ogólnych).

Natomiast nie są opodatkowane wg skali podatkowej przychody osób fizycznych uzyskane np. z:
- działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych albo podatkiem liniowym (art. 30c ustawy o PIT),
- wynajmu prywatnego,
- sprzedaży nieruchomości,
- konkursów,
- odsetek od lokat bankowych, obligacji,
- dywidend,
- odpłatnego zbycia akcji i innych papierów wartościowych,
- tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych,
- kryptowalut.

Podatnicy, którzy obliczają swój podatek nie na podstawie skali podatkowej PIT wypełniają zeznanie roczne:
- PIT-28 (przedsiębiorcy na ryczałcie ewidencjonowanym, osoby osiągające przychody z najmu prywatnego),
- PIT-36L (przedsiębiorcy i działy specjalne produkcji rolnej na podatku liniowym),
- PIT-38 (np. przychody ze sprzedaży akcji, z dywidend, z funduszy kapitałowych / inwestycyjnych),
- PIT-39 (przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych opodatkowane na zasadach określonych w art. 30e ustawy o PIT).

Ponadto wg skali podatkowej nie rozliczają się osoby, które nie mają w Polsce rezydencji podatkowej i nie wybrali opodatkowania na zasadach ogólnych polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podstawa prawna: Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Zobacz również:
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Darmowe szkolenia z KSeF: rolnicy, prawnicy, fryzjerzy, restauratorzy i inni. Każda branża ma wyznaczony dzień, znajdź swój w harmonogramie - pierwsze już na początku marca
27 lut 2026

Ministerstwo Finansów startuje z maratonem darmowych szkoleń z Krajowego Systemu e-Faktur. Cały marzec, codziennie o tej samej godzinie, eksperci resortu będą tłumaczyć przedsiębiorcom, jak przygotować się na rewolucję w fakturowaniu. Każda branża dostała swój własny termin. Sprawdź, kiedy wypada Twój - bo takich okazji wiele nie będzie, a z KSeF trzeba się zaprzyjaźnić nawet na siłę.
Faktury dla konsumentów w 2026 roku. Czy można wystawiać w KSeF? Jak przekazać nabywcy?
27 lut 2026

Obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych w KSeF wszedł już w życie dla największych podmiotów, a wkrótce (od 1 kwietnia 2026 r.) obejmie kolejne grupy podatników. Powstaje pytanie, czy obowiązek ten dotyczy również faktur wystawianych na rzecz konsumentów (czyli osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej), a więc transakcji B2C? W jaki sposób po wejściu w życie nowych przepisów będą przekazywane faktury konsumentom?
PIT 2026: Kwota wolna od podatku, skala podatkowa i progi podatkowe. Ile wynoszą i kogo dotyczą? Czy będą zmiany z powodu kwoty minimum egzystencji?
27 lut 2026

Zdecydowana większość podatników PIT, czyli podatku dochodowego od osób fizycznych oblicza swój podatek wg skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ustawy o PIT. Ta skala podatkowa określa stawki opodatkowania dochodów podatników, progi podatkowe, kwotę wolną od podatku i kwotę zmniejszającą podatek.
KSeF bez kosztów: e-pity uruchamiają „Program za jeden PIT” dla mikrofirm
26 lut 2026

Blisko 30% mikroprzedsiębiorców obawia się, że koszty KSeF uderzą w ich rentowność. W odpowiedzi na te rynkowe nastroje marka e-pity uruchamia „Program za jeden PIT”, którego celem jest zminimalizowanie barier kosztowych w sektorze mikrofirm. W ramach programu przedsiębiorcy otrzymują bezpłatny dostęp do systemu do rozliczania małej firmy, integrując proces wdrożenia KSeF z corocznym obowiązkiem rozliczenia podatkowego.

REKLAMA

Tą ulgę podatkową wiele podatników CIT i PIT mogło przegapić, a to poważne odliczenie! Pierwszy raz przy rozliczeniu za 2025 r.
26 lut 2026

Od rozliczenia za 2025 r. przedsiębiorcy po raz pierwszy skorzystają z nowej ulgi podatkowej z tytułu zatrudniania żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej oraz żołnierzy aktywnej rezerwy. Preferencja ma zachęcać firmy do łączenia aktywności zawodowej z pełnieniem służby wojskowej. Ulga może istotnie obniżyć podstawę opodatkowania, zarówno w PIT, jak i w CIT i może być już uwzględniana w zeznaniach składanych wiosną 2026 r.
Kupujesz nieruchomość w Hiszpanii? Sprawdź, kiedy staniesz się rezydentem podatkowym tego państwa
25 lut 2026

Coraz więcej Polaków kupuje nieruchomości w Hiszpanii i spędza tam znaczną część roku. Nie zawsze zdają sobie sprawę, że pobyt powyżej 183 dni automatycznie oznacza hiszpańską rezydencję podatkową. – Już na etapie zakupu rozmawiamy z klientami o tym, żeby nie wpaść w pułapkę nieświadomej rezydencji – mówi Joanna Ossowska-Rodziewicz, współwłaścicielka agencji nieruchomości By-Bright.
Faktura w walucie obcej w KSeF. Jaka data wystawienia i kurs waluty? Teraz jest łatwiej o błąd
26 lut 2026

Wraz z wdrożeniem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) zmienił się techniczny sposób wystawiania i raportowania faktur w walucie obcej do administracji skarbowej. Zmienione zostały zasady dotyczące dat na e-fakturze, prezentacji kwot (w obcej walucie i w złotych) oraz zgodności dokumentu z wymogami struktury KSeF. Firmy realizujące sprzedaż zagraniczną powinny zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe wystawianie faktur w KSeF, aby uniknąć błędów formalnych i konieczności dokonywania korekt.
Gigantyczny deficyt budżetowy Polski. MF ujawnia dane: 275,6 mld zł na minusie
25 lut 2026

Ministerstwo Finansów opublikowało szacunkowe wykonanie budżetu państwa za 2025 rok. Deficyt sięgnął 275,6 mld zł, a dochody i wydatki znalazły się wyraźnie poniżej planu. Kluczowy wpływ na wynik miała reforma dochodów samorządów oraz niższa od prognoz inflacja.

REKLAMA

Brat spłacił dług podatkowy. Pieniądze poszły prosto do urzędu, a skarbówka uznała, że zwolnienia nie ma
24 lut 2026

Darowizna pieniężna od najbliższego członka rodziny co do zasady korzysta ze zwolnienia z podatku, jednak tylko pod warunkiem ścisłego spełnienia wymogów ustawowych. W najnowszej interpretacji indywidualnej skarbówka przyjęła jednoznaczne stanowisko w sprawie, w której brat podatniczki uregulował jej zaległości podatkowe, dokonując przelewów bezpośrednio na rachunek urzędu skarbowego.
Wybór przeznaczenia certyfikatu w KSeF (uwierzytelniający i do trybu offline) – jak to zrobić. Techniczny detal czy klucz do bezpieczeństwa fakturowania?
26 lut 2026

Dlaczego wybór przeznaczenia certyfikatu ma znaczenie dla właściwego działania firmy? Jak uzyskać certyfikat uwierzytelniający i certyfikat do trybu offline? Wyjaśnia Zuzanna Kwiatkowska, ekspertka ds. księgowo-podatkowych fillup k24.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA