Wydatki na samochód w ramach ulgi rehabilitacyjnej

Ulga rehabilitacyjna daje możliwość odliczenia wydatków poniesionych na przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Nie można jednak odliczyć wartości zakupu samochodu dla osoby niepełnosprawnej, bo nie jest to wydatek na przystosowanie pojazdu mechanicznego do potrzeb niepełnosprawności.