Czy opiekun krewnego ma prawo do ulgi na dziecko?

Ulga na dziecko a opieka prawna nad dalszym krewnym

Opieka prawna nad pełnoletnim ubezwłasnowolnionym dalszym krewnym nie daje prawa do skorzystania z preferencji, o której mowa w art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawy o PIT) – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Chodzi o możliwość dokonywania odliczeń w ramach tzw. ulgi prorodzinnej, o której mowa w art. 27f ustawy o PIT. Preferencja przysługuje rodzicom, którzy sprawują władzę rodzicielską, a także opiekunom prawnym (ale tylko wtedy, gdy podopieczny z nimi zamieszkuje) oraz rodzinom zastępczym.

Ulga prorodzinna - opiekunowie prawni niepełnosprawnego

Z pytaniem w tej sprawie zwrócili się małżonkowie, którzy od sześciu lat są opiekunami prawnymi niepełnosprawnego i ubezwłasnowolnionego brata stryjecznego męża (ich ojcowie byli rodzonymi braćmi). We wniosku o interpretację małżonkowie podali, że mężczyzna ma obecnie 58 lat i pobiera rentę socjalną. Nie jest jednak zdolny do samodzielnej egzystencji i wymaga całodobowej opieki. Poinformowali, że mężczyzna z nimi zamieszkuje i traktują go jak własne dziecko oraz że wychowują też córkę, która uczy się w szkole średniej.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, w interpretacji indywidualnej z 1 lutego 2021 r., sygn. 0115-KDIT2.4011.877.2020.1.MD, uznał jednak, że ulga na dziecko im nie przysługuje.

