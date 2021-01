Ulga mieszkaniowa - podatnik musi być współkredytobiorcą

Tak uznał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 14 stycznia 2021 r., sygn. 0115-KDIT2.4011.695.2020.2.MM.

Ulga mieszkaniowa a spłata kredytu

We wniosku o interpretację podatniczka (Wnioskodawczyni) wskazała, że otrzymała od swojej mamy, w formie darowizny, mieszkanie. Ww. mieszkanie Wnioskodawczyni sprzedała. Przed sprzedażą Wnioskodawczyni zawarła związek małżeński. Małżonek Wnioskodawczyni (będąc jeszcze kawalerem) kupił dom, na który zaciągnął kredyt hipoteczny w banku.





Po zawarciu związku małżeńskiego Wnioskodawczyni została współwłaścicielem konta w banku, zawarła z mężem umowę małżeńską o rozszerzeniu własności o: dom, drogę i kredyt oraz złożyła deklarację PIT-39, w której wykazała kwotę 125.000 zł, którą w ciągu 3 lat będzie w stanie udokumentować jako wydatkowaną na jej cele mieszkaniowe (comiesięczne raty kredytu oraz na remont wspólnego domu). Wnioskodawczyni uzyskała informacje, że nie musi zostać współkredytobiorcą, jeżeli ma umowę notarialną, z której wynika, że jest współwłaścicielem domu, na który jest wzięty kredyt hipoteczny.

Podatniczka chciała się dowiedzieć czy opłacanie przez nią ze wspólnego konta raty kredytu na dom można uznać za wydatek na jej cele mieszkaniowe?

Zdaniem Wnioskodawczyni, opłacanie ze wspólnego konta bankowego raty za dom powinno być uznane jako wydatek na jej cele mieszkaniowe, bo „idzie to” ze wspólnych pieniędzy małżonków, a fakt, że Wnioskodawczyni nie jest współkredytobiorcą wynika tylko i wyłącznie z tego, że wprowadzono ją w błąd.

Ulga mieszkaniowa - warunki

Dyrektor KIS wyjaśnił, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie trzech lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Stosownie do art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w art. 21 ust.1 pkt 131 uważa się:

1) wydatki poniesione na:

nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie, nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego, budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego

- położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej;

2) wydatki poniesione na:

spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na cele określone w pkt 1, spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a, spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a lub b

- w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30.

Ulga mieszkaniowa - podatnik musi być współkredytobiorcą

Z przytoczonych powyżej przepisów wynika, iż okolicznością decydującą o możliwości skorzystania ze zwolnienia wynikającego z powołanego art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest przeznaczenie przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości i określonych praw majątkowych w terminie nie później niż w okresie trzech lat od końca roku podatkowego, w którym została ona dokonana, na wskazane w art. 21 ust. 25 pkt 1 i 2 ww. ustawy cele mieszkaniowe, które obejmują m. in. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na cele określone w pkt 1.

Zatem aby dochód ze sprzedaży nieruchomości i określonych praw majątkowych mógł zostać objęty przedmiotowym zwolnieniem muszą zostać spełnione następujące przesłanki, tj.: spłacony kredyt musi być kredytem – co wynika literalnie z art. 21 ust. 25 pkt 2 ustawy zaciągniętym przez podatnika czyli osobę, która uzyskała przychód ze sprzedaży, przed dniem uzyskania przychodu z tej sprzedaży oraz na cele mieszkaniowe enumeratywnie wymienione w art. 21 ust. 25 pkt 1.

W niniejszej sprawie, jak uznał organ skarbowy, istotny jest fakt, że kredyt nie został zaciągnięty przez Wnioskodawczynię na cele określone w art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, budynek mieszkalny zakupił bowiem małżonek Wnioskodawczyni będąc jeszcze kawalerem i to on zaciągnął kredyt mieszkaniowy na ten cel. Wnioskodawczyni prawo do tego budynku uzyskała na mocy zawartej z mężem umowy małżeńskiej. Nie przystąpiła jednak do umowy kredytu jako współkredytobiorca. Spłata tego kredytu nie stanowi więc dla Wnioskodawczyni wydatku na cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 2 stawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem fakt wydatkowania przez Wnioskodawczynię środków pieniężnych otrzymanych z tytułu odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego na spłatę kredytu zaciągniętego przez małżonka na zakup domu nie daje Wnioskodawczyni podstaw prawnych do skorzystania ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.