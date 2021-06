Polski Ład. Ulga na CSR (społeczną odpowiedzialność biznesu)

Ulga na CSR (społeczną odpowiedzialność biznesu) to jeden z elementów Polskiego Ładu (Programu Repatriacji Kapitału). Ula umożliwi odliczenie w podatku dochodowym dla sponsorów, który zainwestują w Polsce w cele ważne społecznie, np. kulturę, sport czy naukę. Jak będzie działać ulga na CSR?

Ulga na CSR (społeczną odpowiedzialność biznesu)

Ulga na CSR (ang. Corporate Social Responsibility, CSR - społeczna odpowiedzialność biznesu) to rozwiązanie proponowane w ramach podatkowego restartu gospodarki i Programu Repatriacji Kapitału, które przyniesie korzyści podmiotom działającym w sferze kultury, sportu, nauki i szkolnictwa wyższego. Spowoduje, że wspieranie działalności w tych obszarach stanie się bardziej atrakcyjne. Przedsiębiorcy, celebryci czy wielcy artyści będą bardziej zainteresowani np. współpracą z instytucjami kultury, klubami sportowymi czy uczelniami wyższymi, co pozwoli pozyskać tym podmiotom dodatkowe środki na prowadzoną działalność kulturalną, sportową czy naukową.

Co to jest ulga na CSR?

To zachęta podatkowa. Każdy sponsor, który przyjedzie do Polski i zainwestuje np. 1 mln zł na cel ważny społecznie, będzie mógł wliczyć w koszty 1,5 mln zł. Ulga na takich samych zasadach będzie otwarta także dla każdego polskiego przedsiębiorcy. Bez dolnych i górnych limitów. W ten sposób firmy będą bardziej niż kiedykolwiek zainteresowane np. współpracą z instytucjami kultury, klubami sportowymi czy uczelniami wyższymi. Pozwoli to tym podmiotom zdobyć dodatkowe środki na prowadzoną działalność. Dla sponsorów będzie to silny impuls w kierunku rozwoju CSR.

Jak działa ulga na CSR w Polskim Ładzie?

Dzięki tej uldze przedsiębiorcy zyskają możliwość dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym (PIT i CIT) 50% kosztów poniesionych na wskazane obszary działalności. Podatnik, oprócz zaliczenia poniesionych kosztów w 100% do kosztów uzyskania przychodu, uzyska prawo do dodatkowej preferencji w podatku dochodowym przez odliczenie od podstawy opodatkowania 50% poniesionych kosztów. Łącznie w podatku dochodowym przedsiębiorca rozliczy 150% poniesionego kosztu.

Ulga na CSR - jaki korzyści dla przedsiębiorcy?

Zysk, jaki daje ulga, najłatwiej dostrzec na konkretnym przykładzie. Przyjmując, że przedsiębiorca, współpracujący z muzeum, w zamian za reklamę, przeznaczy na działalność muzeum 20 tys. zł, to np.:

opłacając liniowy podatek PIT według 19% stawki w podatku dochodowym zyskuje 3 800 zł, z uwagi na zaliczenie tego wydatku do kosztów uzyskania przychodów,

oraz dodatkowo 1900 zł, z uwagi na proponowaną możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania 50% poniesionego kosztu, tj. 10 tys. zł.

Łącznie w podatku dochodowym przedsiębiorca zyskuje 5 700 zł.