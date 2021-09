Ulga na powrót od 1 stycznia 2022 r.

Ulga na powrót. Polski Ład przewiduje wprowadzenie ulgi w podatku dochodowym dla podatników osiedlających się w Polsce, tzw. ulga na powrót. Proponuje się, aby ulga na powrót weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Kto będzie miał prawo do nowej ulgi i jaka będzie jej wysokość?

Wprowadzenie ulgi na powrót przewiduje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Projekt stanowi część podatkową programu Polski Ład. Został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 8 września 2021 r. i obecnie jest przedmiotem prac w Sejmie.

Ulgi na powrót to nowa propozycja (dotychczas brak regulacji w tym zakresie) dotycząca podatników osiedlających się w Polsce, w konsekwencji zmieniających rezydencję podatkową.

Nieograniczony obowiązek podatkowy

Obecnie, na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy PIT osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Przepis ten normuje tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy.

Zgodnie z art. 3 ust. 1a ustawy PIT, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Ulga na powrót, czyli zwolnienie od podatku

Ulga na powrót ma postać zwolnienia od podatku. Na podstawie dodawanego art. 21 ust. 1 pkt 152 ustawy PIT wolne od podatku będą: (1) przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, (2) przychody z umów zlecenia zwartych z firmą oraz (3) przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, uzyskane przez podatnika, który przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w wyniku czego podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy PIT.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, ze zwolnienia będą mogli skorzystać podatnicy, którzy opodatkowują dochód z tego źródła według zasad określonych w art. 27, 30c lub 30ca ustawy PIT albo opodatkowują przychód z tej działalności ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Ulga na powrót przez 4 lata podatkowe

Prawo do stosowania zwolnienia będzie przysługiwać podatnikowi przez 4 kolejno po sobie następujące lata podatkowe, licząc od początku roku, w którym podatnik przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w wyniku czego stał się podatnikiem, o którym mowa w art. 3 ust. 1, albo od początku roku następnego. Podatnik sam wybierze korzystniejsze dla niego rozwiązanie, tj. rok, od którego będzie korzystał z ulgi.

Ulga na powrót - limit zwolnienia

Zwolnienie będzie ograniczone limitem rocznym, który dla sumy ww. przychodów wynosił będzie 85 528 zł.

Jeżeli podatnik będzie korzystał z zerowego PIT dla osób do 26. roku życia (tzw. ulga dla młodych, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT) oraz z ulgi na powrót, to suma przychodów zwolnionych od podatku w ramach obu tych ulg, nie będzie mogła przekroczyć 85 528 zł rocznie.

Kwoty 120 tys. zł rocznie nie będzie mogła przekroczyć suma przychodów korzystających ze zwolnienia na podstawie ulgi dla młodych i ulgi na powrót (z wyłączeniem przychodów z działalności gospodarczej), wraz z łącznymi kosztami uzyskania przychodów, które na podstawie przepisów ustawy PIT określane są w wysokości 50% przychodu.

Ulga na powrót - kto skorzysta?

Ulga na powrót będzie miała zastosowanie do podatnika, który osiedlił się w Polsce, jeżeli przez okres obejmujący co najmniej 3 lata kalendarzowe bezpośrednio poprzedzające rok przeniesienia się do Polski oraz czas od początku tego roku do momentu przeniesienia nie posiadał w Polsce miejsca zamieszkania oraz jeżeli: (1) posiada polskie obywatelstwo lub obywatelstwo państwa wymienionego w załączniku nr 5 (co do zasady są to państwa należące do UE, EOG i CEOG), lub (2) posiada Kartę Polaka, lub (3) posiadał nieprzerwanie miejsce zamieszkania w państwach wymienionych w załączniku nr 5, lub w dowolnym kraju; przy czym o ile jest to dowolny kraj, to dodatkowym warunkiem, który musi być spełniony dla stosowania ulgi na powrót, jest wcześniejsze posiadanie miejsca zamieszkania w Polsce trwającego nieprzerwanie przez minimum 5 kolejnych lat kalendarzowych, oraz (4) posiada dowody niezbędne do ustalenia prawa do zwolnienia, w szczególności certyfikat rezydencji, oraz (5) nie korzystał wcześniej z tego zwolnienia (w całości lub w części), w przypadku ponownego przeniesienia miejsca zamieszkania do Polski.

Minister do spraw finansów publicznych będzie mógł w każdej chwili zmienić w drodze rozporządzenia listę krajów określonych w załączniku nr 5.

Ulga na powrót przy obliczaniu zaliczek

Ulga na powrót będzie mogła być uwzględniana w trakcie roku, przy obliczaniu zaliczek, w tym przez płatników. Przy czym warunkiem zastosowania zwolnienia przez płatnika będzie złożenie przez podatnika stosownego oświadczenia.

Oświadczenie to podatnik będzie składał pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, a jego przedmiotem będzie deklaracja spełnienia przez podatnika wszystkich warunków określających prawo do ulgi.

Jak wskazano wcześniej ulgę na powrót, stosowaną przez 4 kolejne lata, podatnik będą mógł zastosować tylko raz. Jeżeli w okresie obowiązywania ulgi na powrót podatnik znów zmieni rezydencję w wyniku czego na nowo stanie się polskim rezydentem podatkowym, to z tytułu ponownego przeniesienia miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podatnik nie będzie mógł zastosować ulgi w sytuacji, gdy korzystał z niej poprzednio (bez względu na wysokość zastosowanego zwolnienia).

Ulga na powrót - od kiedy?

Proponuje się, aby ulga na powrót weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i miała zastosowanie do podatników, którzy przenieśli miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po dniu 31 grudnia 2021 r. oraz do przychodów (dochodów) uzyskanych od 1 stycznia 2022 r.

Poza tym, konsekwencją wprowadzenia ulgi na powrót są proponowane zmiany w ustawie o NFZ. Zgodnie z nimi przychody przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz przychody z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawie PIT, będą stanowiły podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, również od tej części, która korzysta ze zwolnienia od podatku w ramach ulgi na powrót.

Zaproponowano również zmianę w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.), która zapewni uwzględnienie przychodów objętych zwolnieniem w dochodach branych pod uwagę do świadczeń rodzinnych. Ponadto, w związku z wprowadzeniem powyższych przychodów i dochodów do katalogu dochodu, od którego uzależnione jest prawo do świadczeń rodzinnych (i świadczeń z funduszu alimentacyjnego), wprowadzono podstawy prawne do rozszerzenia usługi samodzielnego pozyskiwania przez gminy powyższych danych podatkowych z Ministerstwa Finansów jako niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Z tego względu zaproponowano stosowne zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych oraz w ustawie o pomocy osobom uprawnionych do alimentów.

