Kwota wolna od podatku w 2023 r. Ile wynosi i jak obliczyć?

Kwota wolna od podatku - niestety bardzo niewielka część podatników zdaje sobie sprawę z tego, czym jest kwota wolna od podatku oraz jaki ma wpływ na wysokość otrzymywanego wynagrodzenia. Właśnie dlatego w tym artykule wyjaśnimy kwestię tego, co kryje się pod tym pojęciem oraz dlaczego jest to tak istotne.

Kwota wolna od podatku to pojęcie pochodzące stricte z Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z dniem 1 stycznia 2022 roku została ona zwiększona na skutek nowelizacji podatkowej (Polski Ład), gdzie wcześniej wynosiła 8 000 zł, a z kolei w 2023 roku kwota wolna od podatku została ustalona na kwotę 30 000 złotych. Wynikiem tego podatnicy, którzy w danym roku podatkowym nie osiągną dochodu na wspomnianym poziomie, nie będą zobowiązani do opłacenia w danym roku podatku dochodowego. Bardzo istotną informacją jest to, że kwota wolna od podatku dotyczy wszystkich dochodów podatnika, aczkolwiek nie jest osobna dla każdego ze źródeł dochodów.

Kto może skorzystać z kwoty wolnej od podatku?

Kwota wolna od podatku jest kierowana wyłącznie do podatników, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych według skali podatkowej, ponieważ ma to istotne znaczenie przede wszystkim dla pracowników oraz osób, które wykonują pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. Zatem wiążę się to z tym, że z opcji tej nie mogą skorzystać osoby opodatkowane podatkiem liniowym, bądź ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Aktualne przepisy prawa pozwalają na to, aby jednostki, w których to płatnik (pracodawca) pobiera zaliczkę na podatek dochodowy, a gdzie podatnik(pracownik) jest w stanie przewidzieć, że dochody uzyskane przez niego w danym roku podatkowym nie będą wyższe niż 30 000 zł, złożony został wniosek o nie pobieranie zaliczek z tytułu podatku. Następstwem tego jest to, iż pracodawca na prośbę pracownika nie będzie musiał pobierać zaliczek na podatek dochodowy. Z kolei pracownik nie będzie musiał czekać na uregulowanie (zwrot) nadpłaty podatku.

Kwotę wolną od podatku, zgodnie z przepisami, obliczamy w sposób następujący, tj.:

→ podatek do kwoty dochodu 120 000 zł wynosi 12%, a następnie od tego należy odjąć tzw. kwotę zmniejszającą podatek, która wynosi 3600 zł;

Dalszy ciąg materiału pod wideo

→ podatek powyżej 120 000 zł dochodu wynosi 10 800 zł, a następnie do tego należy dodać 32% z nadwyżki ponad 120 000 zł.

Zgodnie z definicją kwota zmniejszająca podatek jest kwotą, o którą pracodawca zmniejsza naliczoną w danym miesiącu zaliczkę na podatek. Kwota zmniejszająca podatek bardzo mocno wiążę się z kwotą wolna od podatku, ponieważ jest iloczynem kwoty wolnej od podatku oraz stawki 12%. Ostateczna wysokość kwoty zmniejszającej podatek jest uzależniona od kwoty wolnej od podatku.

Od 1 lipca 2022 roku kwota zmniejszająca podatek wynosi 300 zł w skali miesiąca, a sposób jej ustalania wygląda następująco:

30 000 zł (kwota wolna od podatku) × 12% (stawka podatku) = 3600 zł

3600 zł / 12 miesięcy = 300 zł miesięcznie