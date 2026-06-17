REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Podatki » PIT » Ulgi i odliczenia » Ulga na leki w PIT dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością - można odliczyć wydatki na lekarstwa przepisane przez lekarza specjalistę. Ale tylko ponad limit 100 zł miesiącu

Ulga na leki w PIT dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością - można odliczyć wydatki na lekarstwa przepisane przez lekarza specjalistę. Ale tylko ponad limit 100 zł miesiącu

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
17 czerwca 2026, 18:00
Paweł Huczko
Można odliczyć w PIT wydatki na leki przepisane przez lekarza specjalistę. Dziwny limit powyżej 100 zł wydatków w miesiącu. Warunek konieczny: orzeczona niepełnosprawność
Można odliczyć w PIT wydatki na leki przepisane przez lekarza specjalistę. Dziwny limit powyżej 100 zł wydatków w miesiącu. Warunek konieczny: orzeczona niepełnosprawność
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W rocznym zeznaniu podatkowym PIT niektórzy podatnicy mogą odliczyć ponoszone w zeszłym roku wydatki na lekarstwa. Kto może skorzystać z tego odliczenia? Jakie są zasady i limity tej ulgi? W 2026 roku obowiązuję te same zasady, co w 2025 roku i nic nie wskazuje na to by uległy zmianie w 2027 roku.

rozwiń >

W rocznym zeznaniu PIT niektórzy mogą odliczyć wydatki na lekarstwa przepisane przez lekarza specjalistę. Ale tylko powyżej 100 zł wydatków w każdym miesiącu

W ramach tzw. ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć (od dochodu – w przypadku podatników PIT lub od przychodu – w przypadku osób opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanym) m.in. wydatki poniesione na leki (o których mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne) – w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo). Wynika to z art. 26 ust. 7a pkt 12) ustawy o PIT.

Zatem osoby niepełnosprawne i osoby utrzymujące osoby niepełnosprawne (bo tylko one mogą odliczać wydatki na lekarstwa) mogą skorzystać z tej  ulgi (odliczenia) tylko wtedy, gdy suma ich wydatków na lekarstwa w danym miesiącu przekroczy kwotę 100 zł. Odliczyć można właśnie tylko nadwyżkę ponad 100 zł w miesiącu. 

Przykładowo jeżeli niepełnosprawny zakupił w lipcu 2025 r. przepisane przez lekarza specjalistę leki za łączną kwotę 190 zł, to może odliczyć za ten miesiąc kwotę 90 zł. Ale gdy w listopadzie 2025 r. zakupił lekarstwa za 100 zł to nie może odliczyć za ten miesiąc ani złotówki.

Co ważne, nie można sumować wydatków poniesionych w jednym miesiącu z wydatkami poniesionymi w następnym miesiącu, czy w innych miesiącach – liczy się suma z danego miesiąca.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Instrukcje KSeF
KSeF w biurze rachunkowym - Poradnik Gazety Prawnej
PIT, CIT, ryczałt 2026

Polecamy: Jak prawidłowo rozliczyć PIT za 2025 r. i skorzystać z ulg podatkowych 

Ulga na leki - przykład obliczenia kwoty do odliczenia

Przykład wydatków na lekarstwa jednej niepełnosprawnej osoby w roku 2025 i przysługujące kwoty odliczenia za poszczególne miesiące i cały rok

Miesiąc

Wydatek na leki

Ile można odliczyć

Obliczenie kwoty odliczenia

Luty

100 zł

0 zł

100 – 100 = 0 zł

Marzec

180

80 zł

180 – 100 = 80 zł

Kwiecień

110 zł

10 zł

110 – 100 = 10 zł

Czerwiec

187 zł

87 zł

187 – 100 = 87 zł

Lipiec

155 zł

55 zł

155 – 100 = 55 zł

Wrzesień

80 zł

0 zł

80 – 100 < 0

Listopad

210 zł

110 zł

210 – 100 = 110 zł

Grudzień

78 zł

0 zł

78 – 100 < 0

SUMA

1100 zł

342 zł

 

Zatem w całym 2024 roku niepełnosprawny wydał na leki przepisane przez lekarza specjalistę 1100 zł ale może odliczyć tylko 342 zł. 

Uwaga! Gdyby wszystkie te wydatki poniósł w jednym miesiącu, to mógłby odliczyć aż 1000 zł. (1100 zł – 100 zł = 1000 zł). 

Widać więc wyraźnie z tego przykładu, że w kontekście omawianego odliczenia opłaca się kumulować wydatki na leki w jak najmniejszej liczbie miesięcy. Oczywiście nie zawsze jest to możliwe.

REKLAMA

Szkolenie online: VAT 2026 i KSeF 2.0 w praktyce – FA(3) oraz bezpieczne wdrożenie e-fakturowania
Autopromocja

Szkolenie online:
VAT 2026 i KSeF 2.0 w praktyce – FA(3) oraz bezpieczne wdrożenie e-fakturowania

Sprawdź

Ulga na leki - dla kogo

Z ulgi rehabilitacyjnej mogą korzystać tylko osoby niepełnosprawne oraz osoby utrzymujące osoby niepełnosprawne. Dotyczy to także odliczenia wydatków na lekarstwa.
Kto jest osobą niepełnosprawną, a kto osobą utrzymującą osobę niepełnosprawną? Wyjaśniamy dokładnie w artykule: 

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Zobacz również:

Także wydatki za granicą w obcych walutach

Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć również wydatki poniesione za granicą. Dotyczy to również wydatków na leki.
Do przeliczenia poniesionych wydatków w walucie obcej na złotówki trzeba stosować średni kurs Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia wydatku.

Jak dokumentować wydatki na lekarstwa? Paragony, rachunki, faktury

Z uwagi na to, że przepisy określają ww. limit wydatków na lekarstwa, trzeba zbierać faktury, rachunki, paragony za lekarstwa na wypadek ew. kontroli fiskusa i trzeba mieć kopie recept wystawionych przez lekarza specjalistę lub zaświadczenie lekarskie o potrzebie stosowania danych leków. 
Ministerstwo Finansów wskazuje, że wysokość wydatków w ramach ulgi rehabilitacyjnej (w tym ulgi na leki) trzeba ustalać na podstawie dokumentów, które potwierdzają ich poniesienie. Może to być np. faktura, rachunek, dowód wpłaty na poczcie lub potwierdzenie przelewu bankowego, o ile wynika z nich kto, kiedy, komu, ile oraz za co zapłacił.

Zatem najlepiej prosić o fakturę lub rachunek, z którego będzie wynikać nie tylko ile kosztowały konkretne leki ale kto poniósł ten wydatek. 

Przy czym - jak informuje Ministerstwo Finansów - gdy z ulgi rehabilitacyjnej (w tym ulgi na leki) korzysta osoba, która ma na utrzymaniu osobę niepełnosprawną (np. rodzic niepełnosprawnego dziecka), to dokument stwierdzający poniesienie wydatku uprawniającego do odliczenia, może być wystawiony na osobę niepełnosprawną, jak i na osobę, która utrzymuje osobę niepełnosprawną.

Nie tylko lekarstwa związane z niepełnosprawnością

Warto wiedzieć, że zdaniem organów podatkowych (zob. broszura Ministerstwa Finansów dot. ulgi rehabilitacyjnej) prawo do ulgi przysługuje na wszystkie lekarstwa, których konieczność stosowania stałego bądź tymczasowego zaleci lekarz specjalista - niezależnie od tego, czy leki związane są ze schorzeniem, w związku z którym orzeczono niepełnosprawność, czy też z jakimkolwiek innym schorzeniem. Tę tezę MF potwierdziło także w najnowszych wyjaśnieniach dot. ulgi rehabilitacyjnej.

Komplet KSeF - wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt
Autopromocja

Komplet KSeF:
wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt

Sprawdź

Sumować w jednym miesiącu można wydatki na swoje leki i leki osoby niepełnosprawnej przez nas utrzymywanej

Ministerstwo w ww. broszurze informuje również, że jeśli podatnik jest osobą niepełnosprawną i ponosi wydatki na zakup leków dla siebie, jak również kupuje leki dla osoby niepełnosprawnej, którą ma na utrzymaniu, to w takiej sytuacji podatnik sumuje kwotę wszystkich poniesionych wydatków z tego tytułu w danym miesiącu (zarówno za własne leki, jak i leki osoby, którą ma na utrzymaniu), a następnie ustala nadwyżkę ponad 100 zł, która podlega odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

Warto zauważyć, że cytowane fragmenty broszury z 2020 roku są nadal aktualne bo akurat te zasady odliczania nie uległy zmianie.
Od 2022 roku w zakresie odliczania wydatków na lekarstwa zmieniło się tylko to, że w art. 26 ust. 7a ustawy o PIT doprecyzowano, że odliczać można leki, o których mowa w Prawie farmaceutycznym. Wcześniej brak było odwołania do przepisów ustawy – Prawo farmaceutyczne, co powodowało spory podatników z organami podatkowymi. 

Nie można odliczyć wydatków na leki, jeżeli ktoś inny sfinansował zakup

Ministerstwo Finansów przypomina też, że nie można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków, które zostały:

- w całości zapłacone ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub

- zwrócone podatnikowi w całości w jakiejkolwiek formie.

A gdy wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z tych funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.

Ulga na leki - druk PIT

Odliczeń wydatków na lekarstwa można dokonać w rocznym zeznaniu podatkowym:

PIT-37 – przychody opodatkowane wg skali podatkowej za pośrednictwem płatnika (np. z umowy o pracę, zlecenia, emerytury),
PIT-36 – przychody opodatkowane wg skali podatkowej bez pośrednictwa płatnika (np. z działalności gospodarczej, najmu, podnajmu, dzierżawy),
PIT-28 - przychody opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (np. z działalności gospodarczej, najmu, podnajmu, dzierżawy),
do których trzeba dołączyć załącznik PIT/O.

Ulga na leki dla emerytów

Wielu emerytów i rencistów korzysta z ulgi rehabilitacyjnej (a więc także z odliczenia wydatków na leki) ale nie dlatego, że są emerytami lub rencistami ale z uwagi na ich niepełnosprawność. Ministerstwo Finansów podkreśla, że samo posiadanie statusu emeryta lub rencisty nie wystarcza do odliczenia wydatku w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

KOMPLET PODATKI 2026
Autopromocja

KOMPLET PODATKI 2026

Sprawdź

Paweł Huczko

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
MFiG: wymiana całego dachu nie może być odliczona w PIT w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Tylko wydatki na ocieplenie wskazane w rozporządzeniu
17 cze 2026

W dniu 7 maja 2026 r. Minister Finansów i Gospodarki wydał ogólną interpretację podatkową w sprawie odliczania i wydatków na pokrycia dachowe w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Minister uznał, że można odliczyć jedynie wydatki na ocieplenie (docieplenie) dachu a nie na wykonanie pokrycia (poszycia) dachowego.
Rząd sięga po nadzwyczajne zyski firm paliwowych. Nowy podatek ma przynieść 4 mld zł
17 cze 2026

Rząd przyjął projekt ustawy wprowadzającej podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Nowa danina ma objąć producentów i sprzedawców paliw, którzy skorzystali na wzroście cen związanym z kryzysem wywołanym wojną w Zatoce Perskiej. Szacowane wpływy w wysokości 4 mld zł mają sfinansować program „Ceny Paliwa Niżej” (CPN).
Paradoks rentowności biur rachunkowych: obowiązków księgowym przybywa ale przychodów - niekoniecznie
17 cze 2026

Prawie 66% sektora usług księgowych mierzy się z drastycznym wzrostem pracochłonności, podczas gdy wyższe przychody odnotowało tylko ok. 40% biur rachunkowych. Księgowi wykonują podwójną pracę bez adekwatnego ekwiwalentu finansowego. Tak wynika z raportu fillup k24 "Barometr nastrojów polskich księgowych 2026". Co więcej ponad połowa biur rachunkowych rezygnuje z tworzenia nowych etatów, a mimo to większość z tych podmiotów uważa rekrutację za trudną. Powód? Współczesny księgowy musi być analitykiem danych i konsultantem IT, tymczasem uczelnie wyższe wciąż kształcą według programów niedostosowanych do ery cyfrowej.
Nowy 15% podatek w ryczałcie od 2027 roku. Rząd zmienia zasady dla przedsiębiorców (UD116)
17 cze 2026

Rząd szykuje prawdziwą rewolucję w ryczałcie. Od 2027 roku część przedsiębiorców i wynajmujących zapłaci nowy 15-proc. podatek, a niektóre przychody zostaną objęte nawet 17-proc. stawką. Zmiany mają ukrócić popularne sposoby optymalizacji podatkowej wykorzystywane przez właścicieli firm, nieruchomości i znaków towarowych.

REKLAMA

Nowe Repozytorium Dokumentów Finansowych w praktyce – najczęstsze problemy techniczne przy składaniu dokumentów w 2026 roku
16 cze 2026

Od wielu lat przedsiębiorcy wpisani do KRS zobowiązani są do składania dokumentów finansowych (w szczególności sprawozdań finansowych) przez system teleinformatyczny Ministerstwa Sprawiedliwości, tj. Repozytorium Dokumentów Finansowych (RDF). Natomiast od lutego 2026 r. przedsiębiorcy korzystają z nowej wersji Repozytorium Dokumentów Finansowych (RDF), działającej w oparciu o przebudowaną architekturę informatyczną, zintegrowaną z Portalem Rejestrów Sądowych (PRS). Nowy system ma zapewniać większe bezpieczeństwo przechowywanych danych oraz stabilność działania. Ponadto, nowy RDF obsługuje nowe rodzaje dokumentów (np. tzw. raporty ESG oraz dokumenty podatkowe). Z perspektywy użytkowników zmiana ta oceniana jest zasadniczo pozytywnie – nowy system jest bardziej spójny, nowocześniejszy i lepiej powiązany z innymi usługami rejestrowymi. Jednocześnie jednak pierwsze miesiące funkcjonowania nowego RDF pokazują, że składanie dokumentów finansowych w praktyce wiąże się z szeregiem wyzwań technicznych, które wcześniej albo nie występowały, albo miały marginalne znaczenie.
Skarbówka zaciska pętlę na podatnikach. 12,4 mln cichych kontroli i rekordowe 11 mld zł zaległości
17 cze 2026

W latach 2021–2025 organy skarbowe przeprowadziły ponad 12,4 mln czynności sprawdzających, z czego zdecydowana większość dotyczyła VAT, PIT, CIT i akcyzy. Najnowszy raport MDDP i Konfederacji Lewiatan pokazuje, że skarbówka coraz częściej rezygnuje z klasycznych kontroli na rzecz szybkich, masowych weryfikacji, które stały się jej głównym narzędziem odzyskiwania pieniędzy.
Przez jeden błąd poczty stracił szansę na walkę z fiskusem. NSA musiał interweniować
16 cze 2026

Sąd odrzucił skargę przedsiębiorcy na decyzję VAT, bo uznał, że nie uzupełnił braków formalnych w terminie. Problem w tym, że termin w ogóle nie powinien zacząć biec. NSA stwierdził poważne nieprawidłowości przy doręczeniu korespondencji i uchylił wcześniejsze rozstrzygnięcie.
Procedura VAT OSS w e-commerce: kiedy faktycznie upraszcza rozliczenie, a kiedy nie powinna być stosowana. Faktury, kasa fiskalna, KSeF, zwroty i reklamacje
15 cze 2026

Procedura OSS została stworzona po to, by uprościć rozliczanie VAT od określonych transakcji B2C w Unii Europejskiej. Z oficjalnych wyjaśnień Ministerstwa Finansów wynika, że obejmuje ona przede wszystkim wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość, wybrane usługi świadczone konsumentom oraz niektóre dostawy krajowe realizowane za pośrednictwem interfejsów elektronicznych. Jej sens jest prosty: zamiast rejestrować się do VAT osobno w wielu państwach UE, podatnik może rozliczyć zagraniczny VAT w jednym państwie identyfikacji. Jednocześnie poprawna analiza nie powinna zaczynać się od pytania o samą rejestrację do OSS, lecz od kwalifikacji modelu sprzedaży: skąd wysyłany jest towar, kto jest nabywcą, kto jest importerem, czy mamy do czynienia z WSTO czy ze sprzedażą na odległość towarów importowanych (SOTI) lub sprzedażą krajową i gdzie znajduje się miejsce opodatkowania. Dopiero po przejściu przez te etapy można ocenić, czy OSS upraszcza rozliczenie, czy też byłby użyty nieprawidłowo.

REKLAMA

Zwolnienie podmiotowe w VAT w 2026 r. - co wlicza się do limitu? Kiedy podatnik traci prawo do zwolnienia i jak może do niego wrócić?
15 cze 2026

Zwolnienie podmiotowe w VAT kojarzy się z patrzeniem wyłącznie na kwotę sprzedaży. W praktyce przedsiębiorca powinien odpowiedzieć na trzy pytania: które czynności wliczają się do limitu, które są z niego wyłączone i czy nie wykonuje czynności, które odbierają prawo do zwolnienia niezależnie od wysokości obrotu. Najwięcej ryzyk pojawia się przy najmie, mediach, nieruchomościach i usługach zagranicznych.
Czy „CIT estoński” jest pułapką podatkową? Przepisy nie przewidują trybu naprawczego co do niespełnienia warunków wstępnych
15 cze 2026

Nawet nieświadomie dokonany wadliwy wybór tej formy opodatkowania, jaką jest CIT estoński jest od początku nieważny i spółka ex lege jest opodatkowana wstecznie na zasadach ogólnych. Przepisy nie przewidują tu trybu naprawczego – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA