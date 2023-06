Klimatyzacja do odliczenia na podstawie ulgi rehabilitacyjnej

Ulga rehabilitacyjna pozwala odliczyć wydatki na adaptację lub wyposażenie mieszkania. Jedną z opcji do odliczenia jest koszt związany z klimatyzacją. W jakich przypadkach można skorzystać z tej możliwości?

Wydatki na klimatyzację – odliczenie bez górnego limitu kosztu

Ustawa o podatku PIT dzieli wydatki w ramach ulgi rehabilitacyjnej na limitowane i nielimitowane. W pierwszym przypadku można dokonać odliczenia do określonej kwoty, a w drugim (korzystniejszym) przypadku można odliczyć całość wydatku. Wydatki na klimatyzację zostaną zaliczone do wydatków nielimitowanych jako przystosowanie mieszkania do określonych potrzeb.

Jaki stopień niepełnosprawności uprawnia do ulgi rehabilitacyjnej

Przepisy wyróżniają trzy stopnie niepełnosprawności, jednym z nich jest lekki stopień niepełnosprawności. Osoba posiadająca odpowiednią dokumentację potwierdzającą stopień niepełnosprawności (również lekki stopień niepełnosprawności) może stosować odliczenie od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

Komu przysługuje ulga rehabilitacyjna

Ulga rehabilitacyjna przysługuje niepełnosprawnym (na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności lub decyzji przyznającej rentę) lub mającym na utrzymaniu osobę niepełnosprawną. Ulga rehabilitacyjna może być korzyścią dla osób z dochodem powyżej 30 tys. zł rocznie. W przypadku dochodu rocznego nieprzekraczającego 30 tys. odliczenie od dochodu na podstawie ulgi rehabilitacyjnej nie jest możliwe, gdyż nie wystąpi obowiązek zapłaty podatku.

Ulga rehabilitacyjna: odliczenie wydatków na klimatyzację

Możliwe do odliczenia wydatki na dostosowanie mieszkania (lokalu) do określonych potrzeb obejmują koszty adaptacji lub wyposażenia. Montaż klimatyzacji można zaliczyć do wyposażenia. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że każdy przypadek jest indywidualny.

Wydatek może być odliczony, jeśli ułatwia funkcjonowanie w danym mieszkaniu osobie z niepełnosprawnością.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Interpretacja podatkowa z dnia 29 maja 2023 r. sygn. 0112-KDIL2-1.4011.247.2023.2.KP wskazuje, że wydatek na montaż klimatyzacji może być odliczony od dochodu na podstawie przepisów o uldze rehabilitacyjnej. Jak wskazał organ podatkowy:

„ (…) wyposażenie mieszkania w klimatyzację, czyli koszty jej zakupu i montażu, należy uznać za wydatki podlegające odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej określonej w art. 26 ust. 1 pkt 6 w zw. z art. 26 ust. 7a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (…) w przypadku każdego niepełnosprawnego, wydatki na adaptację i wyposażenie lokalu (budynku) mieszkalnego mogą być inne, gdyż powinny odzwierciedlać potrzeby wynikające z niepełnosprawności.”

Opis stanu faktycznego wspomnianej interpretacji zaznaczał, że bez klimatyzacji temperatury w lokalu osiągają latem 30 stopni. Takie ryzyko dotyczy w zasadzie każdego mieszkania umiarkowanej strefy klimatycznej. Upał stanowi niebezpieczeństwo dla szerokiego grona osób. Wygląda na to, że możliwości odliczenia montażu i zakupu klimatyzacji w ramach ulgi rehabilitacyjnej również są szerokie.