Jak uzyskać pomoc pokrywającą koszty założenia uprawy leśnej

Jak poinformowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wnioski można składać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy.

Poddziałanie zalesieniowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 umożliwia rolnikom uzyskanie wsparcia finansowego na założenie nowego lasu na gruntach rolnych niskich klas bonitacji, na których prowadzenie produkcji rolnej może być utrudnione.

Rolnicy mogą uzyskać pomoc pokrywającą koszty założenia uprawy leśnej tzw. wsparcie na zalesienie , które zostało w 2019 r. zwiększone o ok. 67 % i wynosi obecnie od 8 307 zł/ha do 12 707 zł/ha. Zróżnicowane jest ono ze względu na nachylenie terenu, charakterystyki zalesionych gruntów (grunty erozyjne) oraz gatunków drzew użytych do zalesienia (iglaste i liściaste). Dodatkowo przysługuje wsparcie na ogrodzenie w wysokości 8,82 zł/mb albo zabezpieczenie drzewek palikami w wysokości 1 132 zł/ha.

Oprócz wsparcia na zalesienie przysługuje również premia pielęgnacyjna , która stanowi zryczałtowaną płatność z tytułu poniesionych kosztów prac pielęgnacyjnych, tj.: wykaszania chwastów, wykonania cięć pielęgnacyjnych, przerzedzania przegęszczonych partii samosiewów. Wypłacana jest ona przez 5 lat od zalesienia w wysokości od 794 zł/ha do 1 628 zł/ha.

Rolnicy mogą również uzyskać premię zalesieniową , która stanowi zryczałtowaną płatność z tytułu pokrycia kosztów utraconych dochodów z działalności rolniczej. Wypłacana jest ona w wysokości 1215 zł/ha, corocznie przez 12 lat od zalesienia, do gruntów, na których przed wykonaniem zalesienia była prowadzona działalność rolnicza.

Beneficjenci poddziałania zalesieniowego mają również możliwość ubiegania się o płatności bezpośrednie do gruntów zalesionych po 2008 r. Zalesienia te mogą zostać objęte nie tylko jednolitą płatnością obszarową, lecz również płatnością dla młodych rolników oraz płatnością dodatkową, o ile spełnione są warunki przyznania danej płatności.

Pomoc na zalesianie jest udzielana do gruntów ornych lub sadów oraz innych niż rolne (pokrytych sukcesją naturalną), dla których opracowany jest plan zalesienia przez Nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Plan taki zawiera m.in. informacje dotyczące składu gatunkowego zalesień, metody i terminu sadzenia oraz metod ochrony sadzonek przez zgrywaniem przez zwierzynę.

Warto podkreślić, że zalesienia oprócz pochłaniania dwutlenku węgla spełniają wiele funkcji wodochronnych. Poprzez zalesianie gruntów rolnych zwiększa się infiltracja (przenikanie) wody do gleby oraz spowalnia i zmniejsza spływ powierzchniowy. W szczególności zalesienia na gruntach erozyjnych i na stokach przyczyniają się do zatrzymywania wody w profilu glebowym, filtrując zanieczyszczenia i ograniczając ich rozprzestrzenianie.

Obszary zalesione działają jako naturalne zbiorniki retencjonujące wodę w okresie występujących nadmiarów i oddające ją w okresie niedoborów.

Szczegółowe informacje na temat poddziałania „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” znajdują się stronie internetowej MRiRW: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/dzialanie-zalesieniowe1

