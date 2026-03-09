REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Podatki » Podatki na wsi » Polska ziemia zostaje w polskich rękach. Nowe przepisy do 2036 r. zmieniają zasady dla rolników

Polska ziemia zostaje w polskich rękach. Nowe przepisy do 2036 r. zmieniają zasady dla rolników

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
09 marca 2026, 15:43
Polska ziemia zostaje w polskich rękach. Nowe przepisy do 2036 r. zmieniają zasady dla rolników
Polska ziemia zostaje w polskich rękach. Nowe przepisy do 2036 r. zmieniają zasady dla rolników
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Państwowa ziemia rolna pozostanie pod ochroną przez kolejną dekadę, a rolnicy zyskają łatwiejszy dostęp do gruntów i nowe wsparcie dla inwestycji energetycznych na wsi. Rząd wydłuża zakaz sprzedaży państwowych gruntów, upraszcza powiększanie gospodarstw rodzinnych i otwiera drogę dla biogazowni oraz biometanu.

rozwiń >

„Polska ziemia pozostaje przede wszystkim w dyspozycji polskich rolników. Ustawa wydłuża zakaz jej sprzedaży, ale też ułatwia rolnikom powiększanie gospodarstw rodzinnych” – podkreśla minister Stefan Krajewski.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Instrukcje KSeF
KSeF w biurze rachunkowym - Poradnik Gazety Prawnej
PIT, CIT, ryczałt 2026

Polska ziemia pod ochroną do 2036 r.

Nowe przepisy wydłużają o kolejne 10 lat zakaz sprzedaży nieruchomości rolnych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Oznacza to, że państwowa ziemia rolna pozostaje poza sprzedażą aż do 2036 r.

Rozwiązanie to odpowiada na postulaty rolników, którzy wskazywali, że podstawową formą gospodarowania gruntami państwowymi powinna być dzierżawa. Pozwala korzystać z ziemi i zabudowań bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów ich zakupu.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wydzierżawia grunty z Zasobu głównie w trybie przetargowym. Podstawową formą jest przetarg ograniczony, w którym mogą uczestniczyć wyłącznie rolnicy indywidualni zamierzający powiększyć lub utworzyć gospodarstwo rodzinne.

REKLAMA

Łatwiejsze powiększanie gospodarstw rodzinnych

Ustawa wprowadza również rozwiązania ułatwiające rolnikom powiększanie gospodarstw.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

„To odpowiedź na wnioski rolników, które do mnie wpływały” – mówi minister Stefan Krajewski. „Nowe przepisy mają pomóc rolnikom w szybszym nabywaniu gruntów należących do Skarbu Państwa o powierzchni do 5 ha. Do tej pory powyżej 2 ha musieli mieć zgodę ministra rolnictwa. Wydłużało to cały proces. Teraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa będzie mógł szybciej rozdysponowywać grunty o niewielkiej powierzchni, przede wszystkim na rzecz rolników indywidualnych planujących powiększenie swoich gospodarstw rodzinnych. W wielu przypadkach są to grunty wcześniej przez nich dzierżawione.”

Kontrola sprzedaży większych gruntów

Jednocześnie utrzymany zostaje mechanizm kontroli sprzedaży większych nieruchomości rolnych z Zasobu.

Grunty o powierzchni większej niż 5 hektarów będzie można sprzedać wyłącznie za zgodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wydaną na uzasadniony wniosek Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Rozwiązanie to zapewnia, że państwowa ziemia rolna będzie służyć przede wszystkim rozwojowi gospodarstw rodzinnych i polskiego rolnictwa.

Nowe możliwości dla energii z polskiej wsi

Nowelizacja ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi otwiera drogę do nowych inwestycji energetycznych na obszarach wiejskich. Dzięki tej ustawie środki z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa będą mogły wspierać m.in. budowę biogazowni rolniczych i instalacji biometanu, które mogą produkować energię z surowców rolniczych.

„To ważna zmiana dla rozwoju energetyki odnawialnej na obszarach wiejskich. Nowe przepisy pozwolą wykorzystać środki z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na inwestycje w biogaz i biometan, które mogą zwiększać bezpieczeństwo energetyczne wsi i tworzyć nowe możliwości rozwoju dla rolnictwa. Przepisy, na które czekali rolnicy wejdą w życie” – podkreśla minister Stefan Krajewski.

Nowelizacja ustawy rozszerza katalog zadań, na które mogą być przeznaczane środki finansowe z gospodarowania mieniem Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Wsparcie dla OZE na obszarach wiejskich

Nowe przepisy umożliwią Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa finansowanie działań związanych z odnawialnymi źródłami energii, w szczególności w rolnictwie.

Chodzi przede wszystkim o inwestycje realizowane na gruntach Zasobu, obejmujące:

  • budowę, przebudowę lub rozbudowę instalacji związanych z pozyskiwaniem energii z odnawialnych źródeł energii,
  • rozwój instalacji produkujących biogaz rolniczy lub biometan,
  • włączanie tych instalacji do sieci dystrybucyjnych lub przesyłowych.

Dzięki temu możliwe będzie lepsze wykorzystanie potencjału rolnictwa do produkcji energii oraz rozwój lokalnych źródeł energii na obszarach wiejskich.

Nowe zasady wykorzystania środków KOWR

Nowelizacja doprecyzowuje również przepisy dotyczące wykorzystania nadwyżki finansowej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ustalonej na dzień 31 grudnia 2021 r.

Ustawa umożliwia ponowne wykorzystanie środków finansowych, które wcześniej zostały przekazane przez KOWR na objęcie akcji Krajowej Grupy Spożywczej, lecz nie zostały skutecznie objęte z powodu sprzeciwu akcjonariuszy mniejszościowych.

Środki te nie podlegają wpłacie do budżetu państwa i będą mogły zostać przeznaczone na realizację zadań określonych w ustawie, w tym m.in. na obejmowanie akcji lub udziałów w spółkach handlowych lub na działania związane z gospodarowaniem mieniem Zasobu.

Zielone światło dla uproszczeń w WPR

Rolnicy zyskają nowe wsparcie i większą elastyczność w prowadzeniu gospodarstwa. Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o Planie Strategicznym dla WPR na lata 2023–2027, uchwaloną przez Sejm 13 lutego 2026 r.

„To bardzo dobra wiadomość dla rolników. Podpisana ustawa oznacza realne ułatwienia dla gospodarstw i wprowadza rozwiązania, na które środowisko rolnicze czekało od dawna” – podkreśla minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski.

Nowe przepisy oznaczają dla rolników m.in.:

  • rekompensatę za realizację wymogów środowiskowych w przypadku gospodarowania na torfowiskach i obszarach podmokłych objętych normą GAEC 2 – nowa płatność,
  • większą elastyczność w planowaniu produkcji dzięki wydłużeniu z 5 do 7 lat okresu, po którym grunt orny z trawą staje się trwałym użytkiem zielonym,
  • możliwość kontynuowania płatności za zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne i zalesieniowe z wcześniejszych okresów programowania,
  • bardziej elastyczne wsparcie w zakresie dobrostanu zwierząt.

Rozwiązania zawarte w ustawie wejdą w życie 15 marca 2026 r., czyli w pierwszym dniu składania wniosków o płatności bezpośrednie i płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne za 2026 r.

Minister rolnictwa apeluje do Prezydenta RP

W oczekiwaniu na wejście w życie przepisów, które są wśród priorytetów ministra rolnictwa Stefan Krajewski zaapelował do Prezydenta o ponowną analizę projektu ustawy o aktywnym rolniku.

„Niestety, polska wieś mogłaby rozwijać się jeszcze szybciej. Gdyby Prezydent Karol Nawrocki nie zawetował kluczowej ustawy o Aktywnym Rolniku, rodzinne gospodarstwa – zwłaszcza te małe i średnie – otrzymałyby potężny impuls do rozwoju. Rolnicy czekają na te przepisy od lat, a ja osobiście czekam już trzeci tydzień na spotkanie w tej sprawie.”

„Gorąco liczę na to, że Pan Prezydent znajdzie czas i pozytywnie odpowie na moją prośbę o rozmowę. Panie Prezydencie – dobro i przyszłość polskich rolników są najważniejsze.”

Zobacz również:
oprac. Adam Kuchta
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Polska ziemia zostaje w polskich rękach. Nowe przepisy do 2036 r. zmieniają zasady dla rolników
09 mar 2026

Państwowa ziemia rolna pozostanie pod ochroną przez kolejną dekadę, a rolnicy zyskają łatwiejszy dostęp do gruntów i nowe wsparcie dla inwestycji energetycznych na wsi. Rząd wydłuża zakaz sprzedaży państwowych gruntów, upraszcza powiększanie gospodarstw rodzinnych i otwiera drogę dla biogazowni oraz biometanu.
Równość ekonomiczna (dochodowa) kobiet i mężczyzn. Polska bardziej postępowa niż Niemcy. 1/3 luki dochodowej wynika z systemu emerytalnego
09 mar 2026

Polska prawie modelowo radzi sobie z włączaniem kobiet do rynku pracy, ale - zdaniem ekspertów Allianz - stoi przed cyfrową ścianą: jeśli Polki nie zamkną 16-procentowej luki we wdrażaniu AI, nasz dzisiejszy optymistyczny kurs na równość może zostać brutalnie przerwany przez technologiczną rewolucję. Tymczasem podczas gdy potęgi takie jak Niemcy czy Szwajcaria grzęzną w strukturalnych lukach dochodowych przekraczających 20%, Polska przebojem wkracza do grupy liderów, mając realną szansę na redukcję rocznej różnicy dochodów kobiet i mężczyzn do poziomu poniżej 10% przed końcem stulecia. Znacznie pomogłaby w tym aktywizacja kobiet starszych (krótszy okres zarobkowy), co pomogłoby także gospodarce zapobiegając znikaniu z rynku doświadczonych i cennych pracownic. Potrzebne jest również dalej niż dotychczas idące wsparcie w opiece nad dziećmi, które umożliwiłoby bardziej powszechną pracę na część etatu lub możliwość podnoszenia kwalifikacji przez kobiety.
Przemysław Czarnek zapowiedział złożenie projektu ustawy przewidującego czasowe obniżenie VAT na paliwo z 23 proc. do 8 proc. oraz zmniejszenie akcyzy o ok. 9–10 proc.
09 mar 2026

Ceny paliw w Polsce zbliżają się do 8 zł za litr, a polityczny spór wokół tego tematu właśnie przyspiesza. Przemysław Czarnek zapowiedział złożenie projektu ustawy, który ma czasowo obniżyć VAT na paliwo z 23 proc. do 8 proc. oraz zmniejszyć akcyzę nawet o 10 proc.. Polityk przekonuje, że to konieczna reakcja państwa na kryzys i rosnące koszty życia.
Rolnicy biją na alarm. Wojna na Bliskim Wschodzie może uderzyć w ceny nawozów i produkcję żywności
09 mar 2026

Nagły wzrost cen gazu i napięcia na Bliskim Wschodzie wywołują niepokój na rynku nawozów. Rolnicy obawiają się nie tylko gwałtownych podwyżek, ale także braków w dostawach tuż przed rozpoczęciem kluczowych prac polowych. A stawka jest ogromna – nawozy mogą stanowić nawet 45–60 proc. kosztów produkcji roślinnej.

REKLAMA

Nie dwa, ale aż trzynaście dodatkowych dni ustawowo wolnych od pracy. Jakie są szanse na tyle dni wolnych w tym roku
09 mar 2026

Ile dodatkowych dni wolnych od pracy 2026: dwa, cztery czy dziewięć. Kiedy i z jakiego tytułu, co z dodatkowym wolnym za święto w niedzielę. Robimy bilans aktualnych i postulowanych przepisów, które mają zasadniczo wydłużyć liczbę dni ustawowo wolnych od pracy, bo taka jest pilna potrzeba w obecnym stanie rynku pracy.
Prof. Modzelewski: Faktura wysłana do KSeF nie jest „wprowadzona do obrotu prawnego” – to dokument wewnętrzny wystawcy
08 mar 2026

Po pierwszym miesiącu obowiązywania zmian w zasadach fakturowania już wiemy, że lista nonsensów, które narzucono podatnikom, jest dłuższa niż powszechnie sądzono. O wielu z nich pisałem (z reguły bez jakiejkolwiek reakcji ze strony autorów tych przepisów – dziś wolą już siedzieć cicho). Dziś jeszcze raz o jednym z najważniejszych, czyli o samej koncepcji WYSTAWIENIA faktury ustrukturyzowanej.
Polacy nie przestają pomagać. Kogo najczęściej wspierają PIT-em?
06 mar 2026

Podobnie jak przed rokiem, także obecnie niemal trzy czwarte podatników chce przekazać 1,5 proc. PIT na organizacje pożytku publicznego - czytamy „Pb".
NIS2 wchodzi do Polski. Nawrocki podpisał ustawę, firmy muszą działać natychmiast – kary sięgną 10 mln euro
05 mar 2026

Polska wchodzi w nową erę cyberbezpieczeństwa. Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa wdrażającą dyrektywę NIS2, która radykalnie zaostrza odpowiedzialność firm i instytucji za ochronę systemów IT. Nowe przepisy oznaczają surowe obowiązki dla zarządów oraz kary finansowe sięgające nawet 10 mln euro lub 2 proc. rocznych przychodów. Część regulacji dotyczących dostawców wysokiego ryzyka trafi jeszcze do kontroli następczej w Trybunale Konstytucyjnym, ale sama ustawa wchodzi w życie.

REKLAMA

Nowa baza interpretacji podatkowych. Rząd chce ułatwić życie podatnikom - w zakresie podatków i opłat lokalnych
08 mar 2026

Rząd przyjął projekt zmian w Ordynacji podatkowej, który ma zwiększyć przejrzystość w podatkach lokalnych. Kluczową zmianą będzie publikowanie interpretacji samorządowych w jednej ogólnopolskiej bazie – EUREKA. Dzięki temu podatnicy będą mogli szybciej sprawdzić, jak gminy interpretują przepisy i łatwiej powoływać się na wcześniejsze rozstrzygnięcia.
5 sygnałów, że Twojej firmie jest potrzebny outsourcing BPO
05 mar 2026

Outsourcing procesów biznesowych przestał być narzędziem jedynie dużych korporacji. Coraz częściej sięgają po niego firmy średnie i rosnące, które widzą w nim sposób na skalowanie działalności, uporządkowanie obszarów back office i ograniczenie ryzyk operacyjnych. W Polsce ten trend widać bardzo wyraźnie – sektor nowoczesnych usług biznesowych (w tym centrów BPO) należy dziś do najszybciej rosnących gałęzi gospodarki i zatrudnia już kilkaset tysięcy specjalistów, obsługujących procesy dla firm z całego świata. Coraz większa część tych usług to nie proste zadania administracyjne, ale pełne przejęcie złożonych procesów back office od średnich i rosnących firm, które chcą skalować się szybciej i bezpieczniej. Nie każda organizacja jest jednak gotowa na taki krok. Jest kilka sygnałów, które pojawiają się zanim jeszcze zapadnie decyzja o outsourcingu, i to one najczęściej wskazują, że firma jest na odpowiednim etapie do zmiany
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA