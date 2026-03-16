Ruszyły dopłaty dla rolników 2026. Można już składać wnioski – są też nowe zasady

Miliony złotych wsparcia dla gospodarstw ruszają ponownie. Od 15 marca rolnicy mogą już składać wnioski o dopłaty bezpośrednie i obszarowe. Choć główne zasady pozostają takie same jak w poprzednich latach, pojawiły się też ważne zmiany dotyczące m.in. torfowisk, użytków zielonych i ekoschematów. Wnioski tradycyjnie składa się wyłącznie online.

Od 15 marca br. rolnicy mogą ubiegać się o dopłaty bezpośrednie i obszarowe - poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Dodała, że główne zasady dotyczące udzielania wsparcia nie zmieniły się względem poprzednich lat.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

Jak wskazano w komunikacie, tak jak w poprzednich latach wnioski o dopłaty składa się od 15 marca za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Nie zmieniły się też główne zasady dotyczące udzielania wsparcia, ale zmodyfikowano poszczególne normy w ramach warunkowości, wybranych płatności czy zasad wypełniania wniosku.

Nowość: dopłaty do ochrony torfowisk i terenów podmokłych

ARiMR zaznaczył, że nowością jest m.in. to, że będzie się można ubiegać o płatność rolno-środowiskowo-klimatyczną dotyczącą ochrony torfowisk i obszarów podmokłych.

Będzie też obowiązywać nowa definicja trwałych użytków zielonych. Z 5 do 7 lat wydłużony został okres, po którym grunt orny z corocznie deklarowaną uprawą trawy lub innych roślin pastewnych stanie się trwałym użytkiem zielonym.

REKLAMA

Zmiany w ekoschematach i produkcji roślinnej

Dodał, że w ramach ekoschematu prowadzenie produkcji roślinnej w systemie Integrowanej Produkcji Roślin płatność będzie przysługiwać wyłącznie do upraw, dla których zostały zatwierdzone metodyki integrowanej produkcji przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zwrócił też uwagę, że rolnicy prowadzący gospodarstwa ekologiczne będą zwolnieni z obowiązku posiadania planu działalności ekologicznej.

ARiMR przypomina: sprawdź to przed złożeniem wniosku

Agencja przekazała również, że przed złożeniem wniosku warto m.in.:

uzyskać wpis do ewidencji producentów ,

, sprawdzić, czy zgłoszony do ARiMR numer konta bankowego jest poprawny i aktualny ,

, potwierdzić tytuły prawne do działek , do których będzie się występować o płatność,

, do których będzie się występować o płatność, zapoznać się z aktualnymi zasadami przyznawania wsparcia i instrukcją wypełniania wniosku ,

, przygotować wymagane dokumenty i załączniki, np. umowy czy oświadczenia.

Dopłaty bezpośrednie są jednym z najważniejszych źródeł wsparcia finansowego dla polskich gospodarstw, dlatego ARiMR zachęca rolników, aby nie odkładali składania wniosków na ostatnią chwilę.