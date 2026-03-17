Rewolucja dla hodowców od 18 marca! Mniej biurokracji, nowe zasady i realne ułatwienia

Już jutro, 18 marca 2026 r., zaczynają obowiązywać przełomowe przepisy ustawy o zdrowiu zwierząt. To jedna z najważniejszych zmian dla rolników ostatnich lat — nowe regulacje nie tylko dostosowują polskie prawo do unijnych standardów, ale też znacząco upraszczają codzienne funkcjonowanie gospodarstw. Sprawdź, co dokładnie się zmienia i kto skorzysta najbardziej.

Koniec papierologii? Nowe zasady przemieszczania świń

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że już jutro, 18 marca 2026 r., wchodzą w życie kluczowe przepisy ustawy o zdrowiu zwierząt. Dokument ten, nad którym intensywne prace legislacyjne trwały w latach 2024-2025, dostosowuje polskie prawo do regulacji unijnych (rozporządzenie 2016/429), wprowadzając jednocześnie szereg rozwiązań upraszczających codzienną pracę hodowców.

Ustawa tworzy ramy prawne dla alternatywnego systemu przemieszczania świń. Docelowo, dzięki rozwiązaniom przygotowywanym przez ARiMR, rolnicy będą mogli przemieszczać zwierzęta bez konieczności każdorazowego uzyskiwania papierowych świadectw zdrowia, co znacząco ograniczy biurokrację.

Więcej czasu na cyfryzację. Ważna zmiana do końca 2026 roku

Bardzo istotną zmianą jest wydłużenie o jeden rok czyli do końca 2026 roku możliwości przekazywania do bazy danych ARiMR zgłoszeń oraz wniosków w formie papierowej. Dotyczy to posiadaczy bydła owiec kóz i świń oraz właścicieli koniowatych dając im więcej czasu na poznanie aplikacji IRZ Plus oraz nabycie kompetencji w posługiwaniu się formularzami elektronicznymi.

Nowe, sprawiedliwsze odszkodowania dla hodowców

Nowe przepisy modyfikują zasady przyznawania odszkodowań za zwierzęta zabite z nakazu powiatowego lekarza weterynarii. Dotychczasowy model zero-jedynkowy zostaje zastąpiony systemem procentowym co pozwala na bardziej elastyczne i sprawiedliwe podejście do szacowania strat w gospodarstwach dotkniętych chorobami zakaźnymi.

Ułatwienia dla pszczelarzy. Mniej formalności, łatwiejsze dopłaty

Wprowadzono również rozwiązania zmniejszające obciążenie administracyjne podmiotów korzystających z interwencji w sektorze pszczelarskim w ramach Planu Strategicznego dla WPR 2023–2027. Dotyczy to także pomocy krajowej w formie dopłat do przezimowanych rodzin pszczelich co ułatwi pszczelarzom dostęp do należnego wsparcia finansowego.

Co to oznacza w praktyce?

Nowe przepisy to realne odciążenie rolników, mniej biurokracji i większa elastyczność w prowadzeniu gospodarstw. Najbliższe miesiące pokażą, jak szybko nowe rozwiązania przełożą się na codzienną pracę w sektorze.