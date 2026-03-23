REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Nowy podatek od mieszkań? Nawet 1,5 proc. za nadmiarowe lokale – sprawdź, czy zapłacisz!

Nowy podatek od mieszkań? Nawet 1,5 proc. za nadmiarowe lokale – sprawdź, czy zapłacisz!

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
23 marca 2026, 12:38
Nowy podatek od mieszkań. Nawet 1,5 proc. za nadmiarowe lokale – sprawdź, czy zapłacisz!
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Nowa Lewica chce uderzyć w właścicieli wielu mieszkań. Już od trzeciej nieruchomości ma pojawić się podatek, który z czasem wzrośnie do 1,5 proc. wartości. Politycy mówią o „uwolnieniu mieszkań”, krytycy – o nowym obciążeniu dla inwestorów.

Nowy podatek od mieszkań. „Uwolnić kapitał” – zapowiada Lewica

Politycy Nowej Lewicy przedstawili w piątek projekt ustawy wprowadzający podatek od biznesu mieszkaniowego. Podatek ma być naliczany od wartości trzeciego i każdego kolejnego mieszkania. Docelowo ma on osiągnąć pułap 1,5 proc. od wartości mieszkania.

REKLAMA

REKLAMA

„To jest ten moment, w którym chcemy uwolnić kapitał, który jest lokowany nie tam, gdzie powinien być lokowany. Chcemy uwolnić mieszkania dla tych, którzy potrzebują mieć dach nad głową, a nie tych, którzy trzymają w tych mieszkaniach pieniądze. (...) Dlatego też Lewica proponuje nowe rozwiązanie. Podatek od biznesu mieszkaniowego” – powiedziała na konferencji prasowej w Sejmie szefowa klubu Lewicy Anna Maria Żukowska.

Jak ma działać nowy podatek? Kluczowe szczegóły

Jak podkreśliła, założenie projektu polega na opodatkowaniu trzeciej i każdej kolejnej nieruchomości mieszkalnej. W ten sposób, że:

  • przez pierwsze 5 lat od momentu wprowadzenia tego podatku, to opodatkowanie będzie wynosić 0,5 proc. wartości nieruchomości,
  • przez kolejne 10 lat podatek będzie zwiększał swoją wartość o kolejne 0,1 proc. rocznie,
  • docelowo, po 10 latach ten podatek ma osiągnąć wartość 1,5 proc. wartości nieruchomości.

Dlaczego stopniowo? „Inwestorzy dostaną czas”

Posłanka zaznaczyła, że tak określony czas dojścia do finalnej wysokości podatku jest podyktowany z jednej strony chęcią „uwolnienia nieruchomości”, a z drugiej ma dać czas „dotychczasowym, tak zwanym inwestorom, którzy (...) lokowali kapitał w nieruchomościach, żeby mieli czas je sprzedać”.

REKLAMA

Kogo obejmie podatek? Zaskakujące dane

Według Żukowskiej nowy podatek dotknie niewiele ponad 1 proc. społeczeństwa. Bo tyle osób jest właścicielami powyżej jednego mieszkania – podkreśliła.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dodała, że to, które z posiadanych mieszkań zostanie opodatkowane, ma zależeć od momentu zakupu nieruchomości.

Decyzje w rękach samorządów. Mogą podnieść stawki

Będzie to dotyczyło wszystkich mieszkań, którego właścicielem jest dana osoba na terenie całego kraju. Podatek będzie trafiał do samorządów i to samorządy będą miały też możliwość stosowania widełek, to znaczy albo zwiększenia tego opodatkowania, albo pozostania w dolnej granicy – dodała.

Jak będzie liczona wartość mieszkania? Nowy portal w tle

Wartość mieszkań, na podstawie której będzie podatek, ma być szacowany na podstawie rządowego portalu DOM - portalu Danych o Obrocie Mieszkaniami; ma on zostać uruchomiony w 2027 roku.

Jeśli dana nieruchomość nie będzie widniała w wykazie transakcji, projekt zakłada oparcie się na wskaźniku przeliczeniowym kosztu odtworzenia jednego metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, czyli średnim koszcie budowy metra kwadratowego.

Kto nie zapłaci? Lista wyjątków

Według projektu z podatku zwolnione mają być:

  • spółki gminne,
  • Towarzystwa Budownictwa Społecznego,
  • Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe,
  • spółdzielnie mieszkaniowe,
  • właściciele mieszkań, którzy wydzierżawili mieszkanie społecznej agencji najmu,
  • właściciele mieszkań treningowych i wspomaganych,
  • oraz państwowe osoby prawne.

Czy nowy podatek faktycznie „uwolni mieszkania”, czy uderzy w rynek? Ten projekt może wywołać jedną z największych debat o nieruchomościach w Polsce.

Zobacz również:
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Nowy podatek od mieszkań? Nawet 1,5 proc. za nadmiarowe lokale – sprawdź, czy zapłacisz!
23 mar 2026

Nowa Lewica chce uderzyć w właścicieli wielu mieszkań. Już od trzeciej nieruchomości ma pojawić się podatek, który z czasem wzrośnie do 1,5 proc. wartości. Politycy mówią o „uwolnieniu mieszkań”, krytycy – o nowym obciążeniu dla inwestorów.
Podatnik przezroczysty podatnik dla skarbówki. O tym jak KSeF, DAC8 i przepisy AML kończą erę finansowej anonimowości
23 mar 2026

Obowiązkowy Krajowy System e-Faktur, wdrożenie unijnej dyrektywy DAC8 obejmującej kryptowaluty i automatyczną wymianą informacji podatkowych oraz notorycznie zaostrzane przepisy AML - te trzy zmiany składają się na jeden obraz: era finansowej anonimowości w Europie, w tym w Polsce dobiega końca. Co to oznacza w praktyce?
Terminy i daty w KSeF - jak się w nich nie pogubić? Wystawienie faktury w różnych trybach, przesłanie do systemu, odebranie przez nabywcę
23 mar 2026

Jeszcze do niedawna w praktyce księgowej kluczowe znaczenie miały dwie daty – wystawienia faktury i wykonania usługi lub wydania towaru. Wraz z wejściem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), to podejście przestaje być wystarczające. Faktura ustrukturyzowana funkcjonuje bowiem w kilku „momentach” jednocześnie – jako dokument wystawiony, przesłany do KSeF oraz otrzymany przez nabywcę. Każde z tych zdarzeń może mieć odrębną datę, istotną z punktu widzenia rozliczeń i obiegu dokumentów.
Dlaczego komputer stacjonarny jest lepszy od laptopa dla księgowej?
23 mar 2026

Wybór sprzętu komputerowego w pracy księgowej nie powinien być przypadkowy. Choć laptopy zyskały ogromną popularność dzięki mobilności, w praktyce biurowej to komputer stacjonarny wciąż pozostaje rozwiązaniem bardziej efektywnym. Wynika to z kilku kluczowych aspektów, takich jak wydajność, ergonomia oraz koszty długoterminowe.

REKLAMA

NBP w oczach Polaków: czy prezes działa niezależnie, czy wspiera politykę? [SONDAŻ]
23 mar 2026

Zdaniem 44,3% ankietowanych prezes NBP Adam Glapiński miesza bank w politykę, wspierając PiS i prezydenta. Z kolei 43,5% uważa, że NBP pod jego kierownictwem pozostaje niezależny i apolityczny – wynika z sondażu IBRiS dla „Rz".
KSeF: limit 1 MB blokuje firmy? Ministerstwo Finansów odpowiada na zarzuty
23 mar 2026

Przedsiębiorcy alarmują, że ograniczenia techniczne KSeF mogą utrudniać wystawianie faktur zbiorczych. Ministerstwo Finansów odpowiada: system był szeroko konsultowany, ale część danych pozostaje niejawna.
PIT-38 2026: tysiące Polaków mogą popełnić ten błąd. Sprawdź, zanim będzie za późno
23 mar 2026

Do 30 kwietnia 2026 r. trzeba rozliczyć podatek od inwestycji. Dla ponad miliona Polaków to dopiero drugi raz, gdy robią to samodzielnie – a błędy mogą słono kosztować. Ekspertka ostrzega: nawet strata nie zwalnia z obowiązku złożenia PIT-38.
300 miliardów długu na armię. Ukryte koszty obronności mogą uderzyć w finanse państwa
23 mar 2026

Wydatki na wojsko rosną w rekordowym tempie, ale coraz częściej są finansowane poza budżetem – poprzez dług. Już za kilka lat obsługa zobowiązań może stać się największym kosztem obronności, a zadłużenie Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych przekroczy 300 mld zł. Eksperci alarmują: to ryzyko, którego nie można ignorować.

REKLAMA

Skarbówka potwierdza: faktura spoza KSeF nie pozbawia prawa do kosztu podatkowego
21 mar 2026

Od 1 lutego 2026 r. obowiązkowy Krajowy System e-Faktur (KSeF) zmienił zasady wystawiania faktur w Polsce. Jednak nie każdy dostawca od razu wdroży nowe rozwiązania, a co wtedy z kosztami podatkowymi nabywcy? Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej rozstrzygnął tę kwestię korzystnie dla przedsiębiorców.
Ceny paliwa w dół. Ten europejski kraj tnie VAT i uruchamia pakiet wart 5 mld euro
23 mar 2026

Nagła decyzja po eskalacji napięć na Bliskim Wschodzie. Pakiet wart 5 mld euro ma natychmiast obniżyć ceny paliw i energii oraz ochronić obywateli przed skutkami szoku energetycznego.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA