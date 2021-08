Pożyczka nieoprocentowana a podatek dochodowy

SLIM VAT 2. Sejm poparł jedną z ośmiu poprawek zaproponowanych przez Senat do nowelizacji ustawy, która wprowadza tzw. pakiet SLIM VAT 2. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta. Zmiany wejdą w życie od 1 października 2021 r.

Przejściowy podatek dochodowy, wprowadzany w ramach Polskiego Ładu, to nowa instytucja w prawie podatkowym. Skorzystać z niej będą mogli podatnicy zainteresowani ujawnieniem organom podatkowym dochodów wcześniej nieopodatkowanych. Możliwość opodatkowania podatkiem przejściowym będzie dostępna do 31 grudnia 2022 r.

Zbycie praw z umowy deweloperskiej - koszty podatkowe. Przychód uzyskany z odpłatnego zbycia praw i obowiązków wynikających z umowy deweloperskiej (cesji), po pomniejszeniu, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych o koszty poniesione w celu uzyskania tego przychodu, podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych wynikających z art. 27 ust. 1 tej ustawy (tj. wg skali podatkowej). Zdaniem organów podatkowych osoby uzyskujące przychody z tego tytułu mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu kwoty dokonanych wpłat wynikających z umowy deweloperskiej oraz koszty notarialne podpisania umowy deweloperskiej i koszty agenta nieruchomości. Do kosztów podatkowych nie mogą być jednak zaliczone koszty poniesione na spłatę kredytu zaciągniętego na sfinansowanie części ww. wpłat oraz odsetek od tego kredytu.

Podatek od nieruchomości w 2022 r. 22 lipca 2021 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej obwieścił nowe stawki maksymalne podatków i opłat lokalnych na 2022 rok. Stawki maksymalne m.in. podatku od nieruchomości będą w 2022 roku wyższe o ok. 3,6% od obowiązujących w 2021 roku. Przykładowo stawka maksymalna podatku od budynków mieszkalnych wyniesie w 2022 roku 0,89 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, a od budynków (także mieszkalnych) używanych do prowadzenia działalności gospodarczej – 25,74 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej. Faktyczne stawki podatku od nieruchomości na dany rok ustalają rady gmin w formie uchwały ale stawki te nie mogą być wyższe od maksymalnych stawek określonych przez Ministra.

Nowy wzór VAT-26. Gotowy jest już projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wzoru informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej. To rozporządzenie określić ma nowy wzór informacji VAT-26, który będzie obowiązywał od 1 października 2021 r. Od tego dnia zmianie ulegną również terminy składania tej informacji.

Letni urlop - Polacy najczęściej biorą urlop trwający od 7 do 10 dni

Letni urlop. W tegorocznym sezonie wakacyjnym więcej Polaków niż rok temu zaplanowało wyjazd. Tylko co czwarty przyznał, że nigdzie się nie wybiera na letni urlop – pokazało czerwcowe badanie ARC Rynek i Opinia. Badanie TNS Kantar i ZBP wskazuje z kolei, że Polacy najczęściej wybierają się na urlop trwający od 7 do 10 dni. Psychologowie podkreślają, że efektywny wypoczynek to podstawa, która pozwala naładować akumulatory i uniknąć negatywnych skutków przewlekłego stresu. Najbardziej optymalny jest urlop trwający co najmniej dwa tygodnie, lecz alternatywą mogą być też krótsze, za to częstsze przerwy od pracy.