Dobra wiadomość dla pracowników. MF: zwrot za taxi jest wolny od PIT

Dobra wiadomość dla pracowników korzystających z taksówek w związku z realizacją zadania służbowego. MF jest zdania, że w sytuacji, gdy pracownik z własnych środków poniósł wydatki na realizację zadania służbowego, a następnie pracodawca dokonał ich zwrotu, otrzymany zwrot nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów ustawy PIT.

Jest odpowiedź na problemy związane z opodatkowaniem zwrotu kosztów transportu taksówkami w celach służbowych. Wiceminister finansów Jarosław Neneman udzielił wyjaśnień w związku z interpelacją Pani Poseł Pauliny Matysiak w sprawie opodatkowania zwrotu kosztów transportu taksówkami dla pracowników realizujących zadania służbowe w sektorze medycznym. MF udzieliło poniższych wyjaśnień.

Czy zwrot kosztów przejazdu taksówkami w celach służbowych powinien być traktowany jako przychód pracownika podlegający opodatkowaniu PIT?

Posłanka napisała, że pracownicy szpitali często przewożą materiały do przeszczepu w godzinach nocnych lub w trudnych warunkach, kiedy skorzystanie z komunikacji publicznej jest niemożliwe lub niebezpieczne dla pracownika i przewożonego materiału. Korzystają wówczas z przejazdów taksówkami, ponieważ liczy się każda sekunda i jak najszybszy transport. Ci pracownicy zazwyczaj wracają również taksówką ze szpitala do domu z powodu braku alternatywnego sposobu dojazdu. Koszty tych podróży, które mają kluczowe znaczenie dla ratowania ludzkiego życia i zdrowia, są następnie zwracane przez pracodawcę.

Wątpliwości dotyczą kwestii traktowania takich zwrotów jako przychodu pracownika podlegającego opodatkowaniu. Niejasności w określeniu zasad opodatkowania tego rodzaju świadczeń może prowadzić do niekorzystnych konsekwencji dla pracowników szpitali, którzy w ramach swojej pracy korzystają z przejazdów taksówkami. Ten temat został poruszony m.in. w poniższych dokumentach:

interpretacja indywidualna o numerze 0115-KDIT2.4011.79.2021.1.ENB z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia skutków podatkowych dokonywania pracownikom zwrotu kosztów przejazdów taksówkami, którą przedstawił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej;

wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego o sygn. II FSK 230/22 z dnia 19 listopada 2024 r.

Co prawda - jak podkreśliła Pauliny Matysiak - przywołane rozstrzygnięcia organów podatkowych i sądu dotyczą szczególnych zadań realizowanych przez pracowników szpitala, jednakże taka linia interpretacyjna przepisów dokonana przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej może dotknąć w zasadzie każdego pracownika, który realizując zadania służbowe, w szczególności korzystając z taksówek na polecenie pracodawcy, może ponieść negatywne konsekwencje w postaci obowiązku zapłaty podatku dochodowego i składek ZUS.

W związku z powyższym, poprosiła o udzielenie odpowiedzi m.in. na następujące pytania: Czy w świetle obowiązujących przepisów prawa podatkowego zwrot kosztów przejazdu taksówkami w celach służbowych związany z realizacją zadań o kluczowym znaczeniu, takich jak transport materiałów do przeszczepu, powinien być traktowany jako przychód pracownika podlegający opodatkowaniu?

Zwrot kosztów za taxi bez PIT. Resort finansów wyjaśnia

Zgodnie z odpowiedzią udzieloną przez MF: "Opodatkowanie podatkiem dochodowym przychodów osób fizycznych reguluje ustawa PIT. W ujęciu podmiotowym oraz przedmiotowym akt ten ma bardzo szeroki zakres. Dotyczy zarówno polskich rezydentów podatkowych, jak i rezydentów podatkowych innych państw, oraz przychodów z różnych źródeł. Nie oznacza to jednak, że każdy rodzaj świadczenia, które otrzymuje osoba fizyczna, stanowi przychód w rozumieniu ustawy PIT.

Przychodu tego nie stanowią pieniądze, wartości pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, których otrzymanie nie prowadzi do pojawienia się po stronie pracownika przysporzenia, czy to w postaci nabycia wymiernej korzyści majątkowej, czy to w postaci mierzalnego zaoszczędzenia wydatku. Jak wynika bowiem z uzasadnienia sporządzonego do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. sygn. akt K 7/13, za przychód pracownika mogą być uznane wyłącznie te świadczenia, które łącznie spełniają poniższe warunki:

po pierwsze, zostały spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie),

po drugie, zostały spełnione w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść,

po trzecie, korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi (nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów).

W sytuacji zatem, gdy pracownik z własnych środków poniósł wydatki na realizację zadania służbowego, a następnie pracodawca dokonał ich zwrotu (w wysokości nieprzekraczającej kwoty faktycznie poniesionej), otrzymany zwrot nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów ustawy PIT, gdyż nie spełnia drugiej z wymienionych przesłanek, czyli nie powiększa aktywów pracownika. Wobec braku obciążeń w podatku PIT z tytułu otrzymania ww. zwrotów, bezprzedmiotowe jest rozważanie możliwości zmniejszenia obciążeń dla tych pracowników, o którym mowa w interpelacji".

MF nie planuje zmian w PIT w przedmiocie otrzymania zwrotów kosztów transportu taksówkami

Ministerstwo Finansów podało również, że nie planuje wydania wytycznych lub ogólnej interpretacji przepisów ustawy PIT w przedmiocie otrzymania zwrotów kosztów transportu taksówkami w celach służbowych. Nie przewiduje również zmiany przepisów podatkowych w taki sposób, aby z obowiązujących przepisów wprost wynikało, że omawiane zwroty nie rodzą obowiązku podatkowego.

W ocenie Ministerstwa Finansów każdy zwrot wydatków wymaga odrębnej analizy pod względem skutków podatkowych jakie rodzi., co wynika z dynamiki stosunków społeczno-gospodarczych, w tym również w relacji pracodawca-pracownik.

MF informuję przy tym, że w obecnym stanie prawnym, organem który weryfikuje prawidłowość interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej. Zgodnie bowiem z art. 14e § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej: Szef Krajowej Administracji Skarbowej może z urzędu zmienić wydaną interpretację indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.