REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Podatki » Podatki osobiste » PIT » Programy motywacyjne z akcjami pod lupą skarbówki. Przełomowa interpretacja KIS i nadchodząca reforma 2026

Programy motywacyjne z akcjami pod lupą skarbówki. Przełomowa interpretacja KIS i nadchodząca reforma 2026

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
17 lutego 2026, 15:01
Robert Nogacki
Robert Nogacki
radca prawny
Kancelaria Prawna Skarbiec
Kancelaria Prawna Skarbiec
Kancelaria Prawna Skarbiec świadczy doradztwo prawne z zakresu prawa podatkowego, gospodarczego, cywilnego i karnego.
Programy motywacyjne z akcjami pod lupą skarbówki. Przełomowa interpretacja KIS i nadchodząca reforma 2026
Programy motywacyjne z akcjami pod lupą skarbówki. Przełomowa interpretacja KIS i nadchodząca reforma 2026
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Programy motywacyjne oparte na akcjach i instrumentach finansowych obejmują dziś nie tylko top management, ale także kluczowych specjalistów. Wraz z rosnącą popularnością tych rozwiązań oraz zapowiedzią reformy ich opodatkowania od 2026 r., firmy i pracownicy zadają jedno zasadnicze pytanie: kiedy powstaje przychód i jak go prawidłowo rozliczyć? Najnowsza interpretacja Dyrektora KIS rzuca na to zagadnienie nowe światło – ale jednocześnie zapowiedzi Ministerstwa Finansów studzą optymizm.

Programy motywacyjne oparte na akcjach lub instrumentach finansowych coraz częściej obejmują nie tylko menedżerów najwyższego szczebla - ale również kluczowych specjalistów. Wraz z rosnącą popularnością tych rozwiązań, przy jednoczesnych zapowiedziach reformy opodatkowania programów lojalnościowych w 2026 r. w Polsce, rośnie liczba pytań o ich prawidłowe rozliczenie podatkowe.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Instrukcje KSeF
KSeF w biurze rachunkowym - Poradnik Gazety Prawnej
PIT, CIT, ryczałt 2026

Nie dzieje się to w próżni legislacyjnej. Ministerstwo Finansów zapowiedziało gruntowną reformę opodatkowania programów motywacyjnych od 2026 r., której celem jest „uszczelnienie” systemu, ograniczenie uznawanej za niedozwoloną optymalizacji oraz zmiana zasad kwalifikowania przychodów z takich programów, w szczególności w odniesieniu do relacji B2B”. W praktyce oznacza to istotne ryzyko dla firm, które wdrożyły programy motywacyjne bez precyzyjnej analizy podatkowej – a także konieczność weryfikacji już uzyskanych opinii i interpretacji.

Na tym tle szczególnie interesująco prezentuje się najnowsza indywidualna interpretacja Dyrektora Krajowa Informacja Skarbowa z 16 stycznia 2026 r. dotycząca udziału pracownika polskiej spółki w programie motywacyjnym luksemburskiej spółki dominującej (sygn. 0112-KDIL2-1.4011.948.2025.2.JK).

Jak działał program powiązany z IPO?

Polski pracownik, zatrudniony w oparciu o umowę o pracę w krajowej spółce należącej do międzynarodowej grupy kapitałowej z siedzibą w Luksemburgu, przystąpił do programu motywacyjnego jako elementu systemu wynagradzania pracowników całej grupy. Program był powiązany z planowanym debiutem giełdowym i miał na celu powiązanie interesów pracowników z wartością spółki oraz zatrzymanie ich w grupie przez co najmniej rok od dnia dopuszczenia akcji do obrotu.

REKLAMA

Jak wyglądał schemat programu motywacyjnego? Uczestnik otrzymywał „nagrodę IPO” – warunkowe, nieodpłatne, prawo do objęcia w przyszłości akcji „A”. Nagroda nie była zbywalna, nie dawała praw korporacyjnych, nie miała rynku wtórnego ani możliwej do ustalenia wartości rynkowej. Realizacja nagrody była uzależniona od spełnienia szeregu warunków (m.in. ciągłość zatrudnienia przez rok po debiucie giełdowym akcji, brak naruszeń regulaminu programu). Dopiero po spełnieniu warunków luksemburska spółka dominująca miała wyemitować nowe akcje „A” po wartości rynkowej, a polska spółka – jako pracodawca – miała wpłacić środki na pokrycie wkładu w imieniu pracownika; sam pracownik obejmował akcje de facto nieodpłatnie. Uczestnictwo w programie było całkowicie dobrowolne i nie wynikało z umowy o pracę ani regulaminów obowiązujących w polskiej spółce.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kluczowe pytania o podatek – moment powstania przychodu i stawka 19%

Uczestniczący w programie motywacyjnym polski pracownik zwrócił się do Dyrektora KIS z dwoma kluczowymi pytaniami dotyczącymi rozliczania programów motywacyjnych w spółkach:

  • czy przychód podatkowy powstanie dopiero w momencie odpłatnego zbycia akcji, a nie wcześniej (ani w chwili przyznania nagrody IPO, ani przy objęciu akcji);
  • czy przychód ze sprzedaży akcji będzie kwalifikowany jako przychód z kapitałów pieniężnych, opodatkowany stawką 19% na zasadach art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a i art. 30b ustawy o PIT.

Zdaniem pracownika, ponieważ program został utworzony na podstawie uchwały walnego zgromadzenia spółki akcyjnej, obejmowane akcje dotyczą spółki z siedzibą w państwie, z którym Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, a uczestnik obejmuje akcje w wyniku realizacji „innego prawa majątkowego” – to spełnione zostały przesłanki programu motywacyjnego z art. 24 ust. 11–11b i 12a ustawy o PIT, co powinno skutkować odroczeniem opodatkowania do momentu sprzedaży akcji oraz kwalifikacją do źródła „kapitały pieniężne”.

Dyrektor KIS potwierdza: podatek dopiero przy sprzedaży

Dyrektor KIS w pełni zgodził się ze stanowiskiem pracownika – program spełnia wskazaną w ustawie o PIT definicję programu motywacyjnego, a przychód nie powstaje ani w momencie przyznania warunkowego prawa, ani przy objęciu akcji, ani przy sfinansowaniu ich wartości przez pracodawcę.

Przychód powstaje dopiero w momencie odpłatnego zbycia akcji i stanowi przychód z kapitałów pieniężnych opodatkowany 19% podatkiem na zasadach art. 30b ustawy o PIT.

Reforma 2026: koniec swobodnej optymalizacji?

Przy odpowiednim ukształtowaniu programu i spełnieniu wymogów ustawowych pracownicy polskich spółek, także wchodzących w skład międzynarodowych grup, mogą korzystać z preferencyjnego reżimu opodatkowania programów motywacyjnych opartych na akcjach.

Projektowane zmiany w przepisach podatkowych w Polsce sygnalizują jednak, że okres swobodnej optymalizacji w obszarze programów motywacyjnych dobiega końca. Resort finansów zapowiada w szczególności:

  • doprecyzowanie definicji programu motywacyjnego (w tym jednoznaczne objęcie warrantów subskrypcyjnych preferencjami);
  • ograniczenie możliwości kwalifikowania przychodów z programów jako przychodów z działalności gospodarczej na B2B – co dotknie szczególnie osoby prowadzące JDG i rozliczające się ryczałtem lub kartą podatkową;
  • wprowadzenie zasady przypisania przychodów z realizacji praw (np. z papierów wartościowych, instrumentów pochodnych) do źródła, w ramach którego otrzymano świadczenie, co ma utrudnić „przerzucanie” przychodów między źródłami”.

Wiele dotychczasowych schematów – choć formalnie legalnych – jest postrzeganych przez MF jako niedopuszczalna optymalizacja podatkowa. Projekt nowelizacji jest na etapie konsultacji, ale już teraz należy się liczyć z ryzykiem, że wcześniej uzyskane interpretacje indywidualne stracą moc ochronną w zakresie objętym zmianą przepisów.

KOMPLET PODATKI 2026
Autopromocja

KOMPLET PODATKI 2026

Sprawdź

Z uwagi na złożoność przepisów, ich międzynarodowy wymiar (zagraniczne spółki dominujące, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania) oraz nadchodzące zmiany legislacyjne, projektowanie i rozliczanie programów motywacyjnych staje się realnie ryzykowne z punktu widzenia podatkowo-prawnego, a co za tym idzie – z punktu widzenia bezpieczeństwa finansowego firmy.

Zobacz również:
oprac. Adam Kuchta
Powiązane
Miliony Polaków zapłacą ukryty podatek – rachunki za ogrzewanie, paliwo i energię drastycznie w górę
Miliony Polaków zapłacą ukryty podatek – rachunki za ogrzewanie, paliwo i energię drastycznie w górę
Nowe świadczenie dla seniorów: bon senioralny 2150 zł miesięcznie. Decyduje średni dochód
Nowe świadczenie dla seniorów: bon senioralny 2150 zł miesięcznie. Decyduje średni dochód
Ulga mieszkaniowa 2026 – jak uniknąć 19% podatku przy sprzedaży mieszkania? Lista wydatków i warunki
Ulga mieszkaniowa 2026 – jak uniknąć 19% podatku przy sprzedaży mieszkania? Lista wydatków i warunki
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Większa swoboda logowania do KSeF. Węzeł krajowy Login.gov.pl już dostępny
17 lut 2026

Integracja Krajowego Systemu e-Faktur z Login.gov.pl to przełom dla firm i księgowych. Nowe metody uwierzytelniania mają rozwiązać problemy z dostępem do systemu i usprawnić codzienną pracę z e-fakturami.
Twój e-PIT: 1 milion deklaracji złożonych w rekordowo krótkim czasie
17 lut 2026

Podatnicy w niespełna dwie doby złożyli już ponad 1 mln deklaracji poprzez usługę Twój e-PIT – podało we wtorek Ministerstwo Finansów. Resort podkreślił, że pierwszy milion e-PITów wpłynął do sytemu szybciej niż w ubiegłym roku.
Ulga mieszkaniowa 2026 – jak uniknąć 19% podatku przy sprzedaży mieszkania? Lista wydatków i warunki
17 lut 2026

Od 15 lutego 2026 roku polscy podatnicy mogą już składać rozliczenie podatkowe w usłudze Twój e-PIT. Niewielu jednak pamięta, że może skorzystać z ulgi, która pozwala odliczyć wydatki poniesione na wyposażenie i remont mieszkania lub domu. W katalogu wydatków, które można uwzględnić w PIT są sprzęty takie jak pralka, zmywarka, elementy wyposażenia kuchni czy meble wykonane na zamówienie.
Prawo do ulgi na powrót może dokumentować wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem
16 lut 2026

Jak udokumentować prawo do ulgi na powrót? To pytanie zadaje sobie wielu podatników, którzy wrócili do Polski z emigracji i chcieliby skorzystać z tej preferencji w ramach dokonywanego rozliczenia podatkowego.

REKLAMA

Przedawnienie podatków do zmiany. MF szykuje nowelizację Ordynacji podatkowej
16 lut 2026

Ministerstwo Finansów zapowiada nowelizację przepisów, która ma poprawić relacje z podatnikami i zwiększyć skuteczność fiskusa. W projekcie są m.in. zmiany dotyczące przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz odpowiedzialności karnej skarbowej.
Strach Polaków przed PIT-em. Ponad połowa boi się popełnienia błędu w rozliczeniu. Co wywołuje te obawy?
16 lut 2026

Aż 56 proc. badanych boi się popełnienia błędu podczas wypełniania rocznego zeznania podatkowego – wynika z sondażu przeprowadzonego przez SW Research. Według autorów badania wynika to m.in. stąd, że 38 proc. badanych nie wie, czy zmieniły się zasady rozliczeń podatkowych.
Wspólnicy w spółce – jak się zabezpieczyć przed konfliktem? Umowa spółki bez luk i słabych punktów
16 lut 2026

Założenie spółki często zaczyna się od entuzjazmu, wspólnej wizji i przekonania, że „dogadamy się”. Niestety, praktyka pokazuje, że nawet najlepiej rokujące przedsięwzięcia potrafią się rozpaść przez brak jasno określonych zasad współpracy pomiędzy wspólnikami. Dlatego zanim pojawią się zyski, inwestorzy czy problemy – warto zadbać o umowę spółki bez luk, która chroni zarówno biznes, jak i relacje między wspólnikami.
PIT 2026 – jak złożyć deklarację, żeby nie mieć problemów ze skarbówką? Większość Polaków obawia się popełnienia błędu w PIT
16 lut 2026

Roczne rozliczenia podatkowe można składać od 15 lutego do 30 kwietnia 2026 r. Z nowego sondażu wynika, że niemal połowa Polaków zrobi to już w lutym, ale aż 56% badanych obawia się popełnienia błędu. Problemy wynikają m.in. ze zmieniających się przepisów i nieznajomości ulg podatkowych.

REKLAMA

Każdy rolnik z gospodarstwem powyżej 1 ha musi mieć OC. Co grozi za jego brak?
16 lut 2026

W 2026 r. rolnicy prowadzący gospodarstwa o powierzchni przekraczającej 1 ha użytków rolnych muszą pamiętać o ważnym obowiązku – wykupieniu polisy odpowiedzialności cywilnej (OC) rolnika. To ubezpieczenie nie dotyczy maszyn czy pojazdów, ale samej działalności w gospodarstwie i ma kluczowe znaczenie w razie szkód wyrządzonych osobom trzecim.
Podatnicy mogą składać zeznania podatkowe za 2025 rok. Jak poprawnie złożyć zeznanie, by uniknąć kosztownych błędów?
16 lut 2026

Od niedzieli 15 lutego podatnicy mogą składać zeznania podatkowe za rok 2025. Mogą zrobić to przez internet – z wykorzystaniem usługi Twój e-PIT lub formularzy elektronicznych – albo na papierze. Czas na złożenie zeznania upływa 30 kwietnia.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA