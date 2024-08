Ile razy można dać darowiznę dziecku bez podatku?

Prezes NBP A. Glapiński: stopy procentowe bez zmian do ok. połowy 2025 r. Czy dopiero w 2026 r. inflacja pozwoli na obniżkę stóp?

Na początku lipca 2024 r. Prezes NBP Adam Glapiński oceniał, że przy rosnącej inflacji, co wg ostatniej projekcji ma nastąpić od lipca br. do ok. połowy 2025 r., można zapomnieć o obniżce stóp procentowych, a taka możliwość może pojawić się najwcześniej w 2026 r. W odpowiedzi na pytania PAP Biznes 20 sierpnia br. prof. Glapiński wskazał, że nie można wykluczyć, że sytuacja gospodarcza rozwinie się w takim kierunku, iż dyskusja o dostosowaniu polityki pieniężnej (czytaj: obniżce stóp procentowych) będzie zasadna wcześniej niż w 2026 r.