Kwota wolna od podatku od darowizn w 2025 r.: Jest już pewne ile wynosi próg dla poszczególnych grup podatkowych

Jak nie zapłacić podatku od darowizn w 2025 roku? Kiedy darowizna będzie zwolniona z podatku? Jakie grypy podatkowe zostały określone przez ustawodawcę? Jakie kwoty wolne w przyszłym roku, a także, jakie stawki podatku od darowizn?

To czy zapłacimy podatek od darowizn w 2025 roku zależy od stopnia pokrewieństwa i wysokości darowizny. Przepisy wyróżniają trzy grupy podatkowe, a każda z tych grup ma inny limit kwoty wolnej od podatku, po przekroczeniu którego darowiznę należy zgłosić do urzędu skarbowego. Ważne jest też, aby zdawać sobie sprawę z tego kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od darowizn.

Darowizna a grupy podatkowe

Podatek od spadków i darowizn jest ustalany w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca. Grupy te są określone na podstawie stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa obdarowanego wobec darczyńcy, tj.:

I grupa podatkowa obejmuje małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów;

obejmuje II grupa podatkowa obejmuje zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych;

obejmuje III grupa podatkowa obejmuje pozostałych nabywców.

Dodatkowo, funkcjonuje również "zerowa" grupa podatkowa, która obejmuje członków najbliższej rodziny, takich jak małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym, macocha. Przynależność do tej grupy oznacza możliwość skorzystania z pełnego zwolnienia z podatku, przy spełnieniu określonych warunków.

Kiedy darowizna wolna od podatku w 2025 roku?

W 2025 roku, podobnie jak tym roku, obowiązujące kwoty wolne od podatku od darowizn będą na następujących poziomach. W zależności od grupy podatkowej będzie to:

36 120 zł - w przypadku I grupy podatkowej,

27 090 zł - w przypadku II grupy podatkowej,

5 733 zł - w przypadku III grupy podatkowej.

Podatek obliczany jest od czystej wartości majątku przekraczającej kwoty wolne dla poszczególnych grup podatkowych. Co istotne, do limitu kwoty wolnej od podatku zalicza się wszystkie otrzymane darowizny od tej samej osoby na przestrzeni ostatnich 5 lat. Warto więc pamiętać o sumowaniu wartości rzeczy i praw majątkowych nabywanych od tej samej osoby.

Jakie są stawki podatku od darowizny?

Poniższa tabela zawiera skale podatkowe w podatku od spadków i darowizn. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia kwot wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnionych od podatku od spadków i darowizn i niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem oraz skal podatkowych, według których oblicza się ten podatek.

Kwoty nadwyżki w zł Podatek wynosi ponad do 1) od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej 11 833 3% 11 833 23 665 355 zł i 5% od nadwyżki ponad 11 833 zł 23 665 946 zł 60 gr i 7% od nadwyżki ponad 23 665 zł 2) od nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej 11 833 7% 11 833 23 665 828 zł 40 gr i 9% od nadwyżki ponad 11 833 zł 23 665 1893 zł 30 gr i 12% od nadwyżki ponad 23 665 zł 3) od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej 11 833 12% 11 833 23 665 1420 zł i 16% od nadwyżki ponad 11 833 zł 23 655 3313 zł 20 gr i 20% od nadwyżki ponad 23 665 zł

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od darowizn?

Należy też mieć na uwadze, że obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn powstaje w różnych momentach, w zależności od formy nabycia majątku. Przy nabyciu darowizny obowiązek podatkowy powstaje, co do zasady, z chwilą:

złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego,

przekazania darowizny obdarowanemu w razie zawarcia umowy bez zachowania formy aktu notarialnego.

W przypadku, otrzymania darowizny i jej niezgłoszenia w celu opodatkowania lub zwolnienia od podatku, gdy jej nabycie jest potwierdzone pismem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą sporządzenia pisma. Jeżeli nabycie to nie zostało zgłoszone do opodatkowania, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą powołania się przez podatnika przed organem podatkowym na fakt nabycia.

Ważne! Jeżeli umowa darowizny jest zawierana u notariusza, to u niego płaci się podatek lub stosuje on zwolnienie od podatku. A umowy darowizny nieruchomości (działki, mieszkania albo garażu) trzeba dokonać w formie aktu notarialnego.

Komplet Podatki 2025

Kiedy zgłosić darowiznę, a kiedy nie trzeba tego robić?

Do zgłoszenia darowizny służy zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych SD-3. Formularz ten składa się właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego gdy:

łączna wartość nabytego majątku od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, przekracza kwotę wolną od podatku; podatnik jest osobą najbliższą (małżonkiem, zstępnym, wstępnym, pasierbem, rodzeństwem, ojczymem albo macochą) i nie spełnił warunków do skorzystania ze zwolnienia podatkowego na podstawie art. 4a ustawy, tj. nie zgłosił w terminie 6 miesięcy nabytych rzeczy lub praw majątkowych, a w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy były środki pieniężne, dodatkowo nie udokumentował ich otrzymania dowodem przekazania na swój rachunek płatniczy, rachunek inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.

Załącznik SD-3/A (Informacja o pozostałych podatnikach) lub kolejne załączniki należy wypełnić i dołączyć do zeznania podatkowego SD-3 w przypadku, gdy podatnicy spełniają warunki do złożenia wspólnego zeznania podatkowego. Składa się go wyłącznie w przypadku nabycia tych samych rzeczy i praw majątkowych na współwłasność, w równych udziałach i tej samej wartości, a także tym samym tytułem (np. dwie osoby otrzymają tytułem darowizny samochód na współwłasność w tych samych udziałach). W przypadku składania zeznania drogą elektroniczną, informacja SD-3/A składana jest jako odrębny formularz.

Podatnik nie musi składać zeznania, gdy:

wartość rynkowa darowizny nie przekracza kwoty wolnej od podatku (z uwzględnieniem zasady kumulacji wartości majątku nabytego od tej samej osoby w ciągu 5 lat poprzedzających ostatnie nabycie),

darowizna została dokonana w formie aktu notarialnego.