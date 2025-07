Darowizna pieniężna od teściowej jeszcze przed ślubem: Jak w takiej sytuacji wygląda obowiązek podatkowy?

rozwiń >

Kwestia darowizn przekazywanych w bliskich relacjach rodzinnych, zwłaszcza tuż przed zawarciem małżeństwa, może rodzić poważne wątpliwości podatkowe. Czy mąż, którego przyszła teściowa przekazała środki pieniężne na konto narzeczonej, również jest traktowany jako obdarowany? A jeśli tak – czy powinien zgłaszać darowiznę i płacić podatek? W najnowszej interpretacji indywidualnej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej rozwiał te wątpliwości, precyzując, kiedy przekazanie pieniędzy jednej osobie nie powoduje powstania obowiązku podatkowego po stronie drugiego małżonka. Interpretacja jasno pokazuje, że istotne znaczenie ma nie tylko tytuł przelewu, ale również status majątkowy małżonków i faktyczny odbiorca świadczenia.

Przelew pieniężny przed ślubem – kto faktycznie jest obdarowany?

W dniu 14 lipca 2025 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną o sygnaturze 0111-KDIB2-3.4015.169.2025.2.ASZ, w której potwierdził, że przekazanie darowizny pieniężnej przez przyszłą teściową na konto narzeczonej nie oznacza automatycznie, że przyszły mąż również był obdarowany. W rozpatrywanym przypadku matka narzeczonej wykonała przelew bankowy na konto swojej córki – wtedy jeszcze niezamężnej – na kwotę 15.000 zł. Przelew miał tytuł „Darowizna” i zawierał nazwisko przyszłej żony po ślubie.

Pieniądze wpłynęły na osobisty rachunek bankowy narzeczonej, który nie był współdzielony z przyszłym mężem. Sama darowizna nie była poparta pisemną umową, ale zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, darowizna jest ważna również wtedy, gdy nie została zawarta na piśmie, o ile nastąpiło rzeczywiste przekazanie świadczenia – w tym przypadku przelew środków na rachunek bankowy.

Rozdzielność majątkowa i brak wspólności majątkowej – znaczenie dla podatku od darowizn

Podatnik, który wystąpił o interpretację, zawarł z narzeczoną ślub konkordatowy dzień po wykonaniu przelewu. Co ważne, przed ślubem małżonkowie ustanowili odrębność majątkową (rozumianą jako rozdzielność majątkowa), formalnie potwierdzoną przed notariuszem. Oznacza to, że środki, które trafiły na konto żony przed ślubem, pozostały jej wyłączną własnością również po zawarciu małżeństwa.

W związku z tym mężczyzna, który wystąpił z wnioskiem o interpretację, uznał, że nie był obdarowany – darowizna nie została dokonana na jego rzecz ani na jego rachunek bankowy. Co więcej, nie miał dostępu do przekazanych środków, a całą kwotę jako darowiznę zgłosiła do urzędu skarbowego jego żona – jako jedyna właścicielka konta i beneficjentka darowizny.

Stanowisko KIS: Obdarowanym jest wyłącznie właściciel rachunku

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko podatnika za prawidłowe. W interpretacji podkreślono, że zgodnie z art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn, obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy lub praw majątkowych. Sam fakt zawarcia małżeństwa dzień po przekazaniu środków nie powoduje automatycznego „rozszerzenia” darowizny na oboje małżonków, szczególnie w sytuacji, gdy obowiązuje ich rozdzielność majątkowa.

KIS przypomniał również, że zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego darowizna polega na nieodpłatnym przysporzeniu majątku obdarowanemu. Warunkiem powstania obowiązku podatkowego jest więc rzeczywiste nabycie własności majątku przez konkretną osobę. W tym przypadku nie doszło do przekazania środków na rachunek podatnika, nie był on więc nabywcą i nie powstał wobec niego obowiązek podatkowy.

Organ podatkowy jasno wskazał, że: „Jeżeli faktycznie obdarowanym była tylko i wyłącznie Pana żona, bo to do jej dyspozycji – jak wynika z opisu sprawy – zostało przekazane świadczenie (środki pieniężne), to taka darowizna nie spowodowała powstania obowiązku podatkowego (…) w stosunku do Pana.”

Tytuł przelewu nie ma mocy prawnej, jeśli nie towarzyszy mu faktyczne przekazanie środków

Interpretacja porusza również istotną kwestię tytułu przelewu. W analizowanej sprawie wskazano w nim nazwisko przyszłej żony po ślubie, co mogło sugerować – na pierwszy rzut oka – że środki mogły być przekazane na rzecz wspólnego gospodarstwa domowego przyszłych małżonków. Jednak KIS uznał, że sam tytuł przelewu nie przesądza o tym, kto został obdarowany. Liczy się wyłącznie faktyczne przysporzenie majątkowe, czyli kto ostatecznie otrzymał i kontrolował środki.

W tym przypadku właścicielem rachunku była wyłącznie żona, a mąż nie był stroną żadnej umowy ani też nie był w jakikolwiek sposób uprawniony do korzystania z przekazanych środków. Nawet po ślubie, przy obowiązującej rozdzielności majątkowej, nie powstała między małżonkami wspólność majątku, która mogłaby skutkować uznaniem, że mąż również nabył jakąś część darowizny.

Obowiązek zgłoszenia darowizny i brak podatku dla męża

Zgodnie z przepisami, każda osoba, która otrzymuje darowiznę, musi ją odpowiednio zgłosić do urzędu skarbowego – co też zrobiła żona podatnika. Skoro to ona była wyłącznie obdarowana, to ona również ponosi ewentualny ciężar podatku. Mąż, mimo że zawarł z nią związek małżeński dzień później, nie był beneficjentem darowizny, a więc nie jest zobowiązany do zapłaty podatku od spadków i darowizn.

Jakie są wnioski z interpretacji KIS?

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 14 lipca 2025 r. to czytelne stanowisko, które może okazać się pomocne dla wielu osób planujących zawarcie małżeństwa i przyjmowanie darowizn od rodziny. Z przedstawionej sprawy płyną następujące wnioski:

Obowiązek podatkowy z tytułu darowizny powstaje wyłącznie po stronie osoby, która rzeczywiście otrzymała i nabyła dane świadczenie, niezależnie od tytułu przelewu, zawarcia małżeństwa czy wspólnego nazwiska.

Interpretacja przypomina też, że rozróżnienie, kto jest właścicielem rachunku bankowego, ma kluczowe znaczenie w ocenie, kto był obdarowany. Jeśli środki pieniężne trafiły wyłącznie na konto jednej osoby i nie są wspólnym majątkiem, to druga osoba – nawet jeśli to małżonek – nie podlega opodatkowaniu.

To ważna interpretacja, która pokazuje, jak duże znaczenie mają szczegóły – data przelewu, forma majątkowa małżeństwa, właściciel konta i sam fakt faktycznego przyjęcia darowizny. W świetle prawa podatkowego formalności i faktyczne okoliczności mają podstawowe znaczenie.