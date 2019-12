Przychody ze szkolenia pilotów można opodatkować ryczałtem

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest uproszczoną formą obliczania podatków, ponieważ podstawą opodatkowania jest przychód, a nie dochód. Przy ryczałcie ewidencjonowanym co do zasady kwoty przychodów nie obniża się o koszty uzyskania przychodów. Ryczałt skierowany jest do podatników, którzy prowadzą działalność gospodarczą o mniejszej skali. Zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne 8,5% stawką podatku można opodatkować między innymi przychody z działalności usługowej, w tym przychody z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%.

Pilot i nauczyciel pilotów pyta o możliwość zastosowania ryczałtu

Z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej zwrócił się podatnik, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług pilotowania samolotów jak również szkolenia (teoretycznego oraz praktycznego) kandydatów na pilotów oraz innych pilotów samolotów. Kursanci po odbytym szkoleniu dostają stosowne dokumenty i skierowania uprawniające do podejścia do egzaminu państwowego. Wnioskodawca wymienionych usług nie będzie świadczył na rzecz obecnego bądź byłego pracodawcy. Obecnie wnioskodawca rozlicza się na podstawie podatkowej książki przychodów i rozchodów, stosując zasady ogólne PIT, a jego przychody nie przekroczą w 2019 roku kwoty 250 000 euro (co jest jednym z warunków stosowania ryczałtu).

Wnioskodawca zwrócił się z pytaniem, czy będzie mógł od następnego (2020) roku rozliczać się stosując ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Nie wszystkie usługi można opodatkować ryczałtem

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 26 listopada 2019 r. (sygn.. 0115-KDIT3.4011.351.2019.1.JŁ) przypomniał, że niektóre przychody osiągane przez osoby fizyczne oraz przedsiębiorstwa w spadku osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej (w tym działalności usługowej) mogą być opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Jednakże ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wymienia enumeratywnie przesłanki, które wykluczają możliwość stosowania ryczałtu. Stanowi o tym art. 8 ww. ustawy. Zgodnie z tym przepisem w Załączniku nr 2 do ustawy zawarty jest wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z możliwości opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Usługi w zakresie pilotowania samolotów pasażerskich będących własnością innego podmiotu, które jak wskazał Wnioskodawca, mieszczą się w grupowaniu PKWiU 51.10.1 – „transport lotniczy pasażerski”, nie zostały wymienione w ww. załączniku nr 2 do ustawy. Dlatego też nie ma przeszkód, by przychody z tych usług były opodatkowane ryczałtem.

Natomiast pod pozycją 48. ww. załącznika nr 2 wymienione są usługi w zakresie edukacji z wyłączeniem:

- usług wychowania przedszkolnego (PKWiU 85.10.10.0),

- usług szkół pozwalających uzyskać zawodowe certyfikaty i uprawnienia w zakresie prowadzenia statków oraz w zakresie pilotażu (PKWiU ex 85.53.12.0).

Ustawodawca zatem co do zasady nie wyraża zgody na opodatkowanie ryczałtem działalności edukacyjnej, świadczenia usług szkoleniowych. Jednakże, jak wskazał Dyrektor KIS: „W objaśnieniach do tabeli podano, że wyłączenie nie dotyczy pozarolniczej działalności gospodarczej świadczonej w ramach wolnych zawodów. Stosownie do powyższych zapisów, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych mogą być objęte tylko usługi wychowania przedszkolnego oraz usługi szkół pozwalających uzyskać zawodowe certyfikaty i uprawnienia w zakresie prowadzenia statków oraz w zakresie pilotażu.”.

Podsumowując, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, zgodził się z wnioskodawcą, że przychody z jednoosobowej działalności gospodarczej, polegające na świadczeniu usług pilotowania samolotów, jak również przychody z usług szkolenia kandydatów na pilotów oraz pilotów samolotów, może rozliczać stosując zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych w stawce 8,5%.

Monika M .Brzostowska