Jak odliczyć remont od podatku? Sprawdź te 3 ulgi podatkowe

Zasady odliczania wydatków na dom i mieszkanie w 2026 roku

Warto na wstępie wyjaśnić popularne nieporozumienie dotyczące nazewnictwa, ponieważ w polskim systemie prawnym pojęcie "ulgi remontowej" jako jednolitego zapisu nie występuje. Jest to jedynie potoczne określenie stosowane dla trzech różnych mechanizmów podatkowych, które w 2026 roku pozwalają na odzyskanie części nakładów finansowych. Podatnicy mogą w praktyce korzystać z ulgi mieszkaniowej, termomodernizacyjnej oraz rehabilitacyjnej. Należy jednak pamiętać, że żadne z tych rozwiązań nie jest powszechne. Każde z nich posiada odrębny katalog wymagań i jest skierowane do konkretnej grupy odbiorców, co oznacza, że nie każdy remont uprawnia do pomniejszenia daniny na rzecz państwa.

Ulga termomodernizacyjna 2026 jako sposób na finansowanie dużych inwestycji

Właściciele domów jednorodzinnych, którzy zdecydowali się na docieplenie budynku lub wymianę źródeł energii, mogą skorzystać z odliczenia termomodernizacyjnego. W ramach tego limitu jedna osoba może odliczyć do 53 tysięcy złotych, natomiast w przypadku małżeństw będących współwłaścicielami nieruchomości kwota ta wzrasta do 106 tysięcy złotych. Bardzo ważne jest zastrzeżenie, że ta forma wsparcia dotyczy wyłącznie budynków jednorodzinnych, co wyklucza z grona beneficjentów właścicieli mieszkań w blokach. Z preferencji mogą korzystać zarówno osoby prywatne, jak i właściciele firm, o ile posiadają tytuł prawny do nieruchomości. Należy przy tym zachować czujność w kwestii aktualnych przepisów, ponieważ od początku 2025 roku z listy odliczeń wykreślono wydatki związane z ogrzewaniem gazowym i olejowym. Obecnie system promuje inne rozwiązania, umożliwiając na przykład odliczenie kosztów zakupu i montażu nowoczesnych magazynów ciepła oraz energii.

Ulga mieszkaniowa 2026 i zasady zwolnienia z podatku od sprzedaży

Innym sposobem na uniknięcie obciążeń skarbowych jest ulga mieszkaniowa, która chroni osoby sprzedające nieruchomość przed upływem pięciu lat od jej nabycia. Standardowo taka transakcja wiąże się z koniecznością zapłaty 19 procent podatku, jednak można go uniknąć, przeznaczając uzyskane środki na własne cele mieszkaniowe w ciągu trzech lat. W ramach tego rozwiązania dopuszczalne jest odliczenie nie tylko zakupu nowej nieruchomości, ale również kosztów jej wykończenia i wyposażenia. Katalog akceptowalnych wydatków jest szeroki i obejmuje między innymi sprzęt AGD, taki jak lodówki, pralki, zmywarki czy płyty indukcyjne, a także meble wykonane pod wymiar, w tym zabudowę kuchenną i szafy wnękowe. Mechanizm ten jest szczególnie korzystny dla osób, które środki ze sprzedaży starego lokum inwestują w modernizację nowo nabytego domu lub mieszkania, pod warunkiem rygorystycznego przestrzegania terminów ustawowych.

Ulga rehabilitacyjna 2026 na adaptację i wyposażenie lokalu

Ostatnią z dostępnych metod jest ulga rehabilitacyjna, która pozwala na odpisanie od dochodu wydatków przeznaczonych na przystosowanie przestrzeni mieszkalnej do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Prawo do tego odliczenia przysługuje osobom z orzeczoną niepełnosprawnością lub ich opiekunom. Zakres prac podlegających odliczeniu jest bardzo zróżnicowany i może obejmować zarówno montaż specjalistycznej armatury łazienkowej, jak i niwelowanie barier architektonicznych, na przykład poprzez wyrównanie podłóg. Interpretacje organów podatkowych potwierdzają, że w szczególnych przypadkach, gdy wynika to z zaleceń lekarskich, odliczyć można nawet wydatki na klimatyzację czy wyciszenie pomieszczeń. Kluczowym argumentem dla fiskusa musi być zawsze bezpośredni związek wykonanego remontu z poprawą funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej miejscu zamieszkania.