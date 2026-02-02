REKLAMA

Strona główna » Księgowość » Podatki » Ulgi » Jak odliczyć remont od podatku? Sprawdź te 3 ulgi podatkowe

Jak odliczyć remont od podatku? Sprawdź te 3 ulgi podatkowe

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
02 lutego 2026, 09:31
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
ulga remontowa, ulga termomodernizacyjna, ulga podatkowa, dom, mieszkanie, remont, podatek
Jak odliczyć remont od podatku w 2026 roku? Sprawdź te 3 ulgi
Kiroku _to_Kankaku
Shutterstock

Choć termin "ulga remontowa" jest używany potocznie, w rzeczywistości obejmuje on konkretne mechanizmy podatkowe pozwalające na odzyskanie części poniesionych kosztów. W 2026 roku podatnicy mają do dyspozycji trzy główne ścieżki odliczeń - trzy ulgi podatkowe. Jakie dokładnie? Oto szczegóły.

Zasady odliczania wydatków na dom i mieszkanie w 2026 roku

Warto na wstępie wyjaśnić popularne nieporozumienie dotyczące nazewnictwa, ponieważ w polskim systemie prawnym pojęcie "ulgi remontowej" jako jednolitego zapisu nie występuje. Jest to jedynie potoczne określenie stosowane dla trzech różnych mechanizmów podatkowych, które w 2026 roku pozwalają na odzyskanie części nakładów finansowych. Podatnicy mogą w praktyce korzystać z ulgi mieszkaniowej, termomodernizacyjnej oraz rehabilitacyjnej. Należy jednak pamiętać, że żadne z tych rozwiązań nie jest powszechne. Każde z nich posiada odrębny katalog wymagań i jest skierowane do konkretnej grupy odbiorców, co oznacza, że nie każdy remont uprawnia do pomniejszenia daniny na rzecz państwa.

Zobacz również:

Ulga termomodernizacyjna 2026 jako sposób na finansowanie dużych inwestycji

Właściciele domów jednorodzinnych, którzy zdecydowali się na docieplenie budynku lub wymianę źródeł energii, mogą skorzystać z odliczenia termomodernizacyjnego. W ramach tego limitu jedna osoba może odliczyć do 53 tysięcy złotych, natomiast w przypadku małżeństw będących współwłaścicielami nieruchomości kwota ta wzrasta do 106 tysięcy złotych. Bardzo ważne jest zastrzeżenie, że ta forma wsparcia dotyczy wyłącznie budynków jednorodzinnych, co wyklucza z grona beneficjentów właścicieli mieszkań w blokach. Z preferencji mogą korzystać zarówno osoby prywatne, jak i właściciele firm, o ile posiadają tytuł prawny do nieruchomości. Należy przy tym zachować czujność w kwestii aktualnych przepisów, ponieważ od początku 2025 roku z listy odliczeń wykreślono wydatki związane z ogrzewaniem gazowym i olejowym. Obecnie system promuje inne rozwiązania, umożliwiając na przykład odliczenie kosztów zakupu i montażu nowoczesnych magazynów ciepła oraz energii.

Zobacz również:

Ulga mieszkaniowa 2026 i zasady zwolnienia z podatku od sprzedaży

Innym sposobem na uniknięcie obciążeń skarbowych jest ulga mieszkaniowa, która chroni osoby sprzedające nieruchomość przed upływem pięciu lat od jej nabycia. Standardowo taka transakcja wiąże się z koniecznością zapłaty 19 procent podatku, jednak można go uniknąć, przeznaczając uzyskane środki na własne cele mieszkaniowe w ciągu trzech lat. W ramach tego rozwiązania dopuszczalne jest odliczenie nie tylko zakupu nowej nieruchomości, ale również kosztów jej wykończenia i wyposażenia. Katalog akceptowalnych wydatków jest szeroki i obejmuje między innymi sprzęt AGD, taki jak lodówki, pralki, zmywarki czy płyty indukcyjne, a także meble wykonane pod wymiar, w tym zabudowę kuchenną i szafy wnękowe. Mechanizm ten jest szczególnie korzystny dla osób, które środki ze sprzedaży starego lokum inwestują w modernizację nowo nabytego domu lub mieszkania, pod warunkiem rygorystycznego przestrzegania terminów ustawowych.

Zobacz również:

Ulga rehabilitacyjna 2026 na adaptację i wyposażenie lokalu

Ostatnią z dostępnych metod jest ulga rehabilitacyjna, która pozwala na odpisanie od dochodu wydatków przeznaczonych na przystosowanie przestrzeni mieszkalnej do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Prawo do tego odliczenia przysługuje osobom z orzeczoną niepełnosprawnością lub ich opiekunom. Zakres prac podlegających odliczeniu jest bardzo zróżnicowany i może obejmować zarówno montaż specjalistycznej armatury łazienkowej, jak i niwelowanie barier architektonicznych, na przykład poprzez wyrównanie podłóg. Interpretacje organów podatkowych potwierdzają, że w szczególnych przypadkach, gdy wynika to z zaleceń lekarskich, odliczyć można nawet wydatki na klimatyzację czy wyciszenie pomieszczeń. Kluczowym argumentem dla fiskusa musi być zawsze bezpośredni związek wykonanego remontu z poprawą funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej miejscu zamieszkania.

Źródło: INFOR
