Tłumaczenia dokumentów obcojęzycznych w toku kontroli podatkowej - terminy. Jak przyspieszyć tłumaczenie?

W niniejszym artykule omówimy możliwości zachowania terminu wyznaczonego przez organ na przedłożenie tłumaczeń uwierzytelnionych (przysięgłych) dokumentów. Jak przyspieszyć tłumaczenia dokumentów obcojęzycznych w trakcie kontroli podatkowej?

Nawet 3 dni na przedłożenie tłumaczenia przysięgłego

Termin ten może być wyjątkowo krótki - w postępowaniu podatkowym oraz kontroli podatkowej termin wyznaczony do przedłożenia tłumaczeń nie może być krótszy aniżeli 3 dni (Art. 189 §3 O.p., stosowany w kontroli podatkowej odpowiednio za pośrednictwem art. 292 O.p.). Teoretycznie termin ten może zatem wynosić 3 dni, co może być niemożliwe do dotrzymania, w związku z koniecznością znalezienia tłumacza przysięgłego, zapewnienia mu odpowiedniego czasu na dokonanie tłumaczenia oraz dostarczenie dokumentów organowi w wymagany sposób. W praktyce, w przypadku obszerniejszych dokumentów, przeważnie spotyka się termin 21 dni, co również nie stanowi komfortowego dla przedsiębiorcy terminu.

Autopromocja

Przykład Wezwanie do przedłożenia tłumaczenia przysięgłego obcojęzycznej umowy Podatnik otrzymał w trakcie kontroli podatkowej wezwanie do przedłożenia tłumaczenia przysięgłego niemieckojęzycznej umowy, której jest stroną. Organ wyznaczył termin 14 dni na dokonanie tłumaczenia. Podatnik powinien w tym terminie nie tylko znaleźć tłumacza przysięgłego gotowego podjąć się sprawy, lecz również dostarczyć organowi już gotowe tłumaczenie.

W poprzednim artykule omówiliśmy kwestię podstaw żądania przez organy przedłożenia tłumaczenia uwierzytelnionego (przysięgłego) dokumentacji obcojęzycznej na język polski na koszt strony (kontrolowanego) oraz możliwości związane z obniżeniem kosztów tłumaczenia przysięgłego.

Aby przyspieszyć prace nad tłumaczeniem przysięgłym, podatnik (kontrolowany) może podjąć następujące czynności:

Współpraca z tłumaczem przysięgłym automatyzującym tłumaczenia powtarzalnych dokumentów

Dokumenty podatkowe często charakteryzują się masowością oraz powtarzalnym charakterem. Automatyzacja tłumaczeń ma szczególne znaczenie w przypadku pracy nad dokumentami o powtarzalnej, zestandaryzowanej treści.

Przykład Żądanie przedłożenia tłumaczeń przysięgłych faktur za ostatnie 5 lat Polski przedsiębiorca otrzymuje dwa razy w miesiącu faktury w języku niemieckim o powtarzalnym układzie. Dokumenty te stanowią podstawę wpisów w prowadzonych księgach. W trakcie kontroli podatkowej organ żąda od przedsiębiorcy przedłożenia tłumaczeń przysięgłych za okres ostatnich pięciu lat, co łącznie daje 120 faktur o analogicznej treści (2 faktury x 60 miesięcy). Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, tłumacz przysięgły może dokonać tłumaczeń według tego samego wzoru – a czas niezbędny do wykonania tłumaczenia znacząco się skróci.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii aktywność tłumacza przysięgłego ograniczy się do przetłumaczenia wzorca, zaprogramowania odpowiedniego rozwiązania oraz sprawdzenia poprawności każdego tłumaczenia. W wielu przypadkach tylko użycie nowoczesnych technologii może spowodować możliwość dotrzymania terminu, wynikającego z żądania organów podatkowych.



Należy jednak zaznaczyć, że wprawdzie czasochłonność zlecenia stanowi element wpływający na wysokość honorarium tłumacza przysięgłego (zgodnie z § 9 ust. 1 Kodeksu etyki zawodowej tłumacza przysięgłego), to jednak powtarzalność treści dokumentu nie jest podstawą do obniżenia wysokości wynagrodzenia (§ 9 ust. 4 Kodeksu etyki zawodowej tłumacza przysięgłego). Korzystanie z nowoczesnych technologii wpływa natomiast przede wszystkim na szybkość tłumaczenia i możliwość dochowania wyznaczonych przez organ terminów.

Profesjonalizm i specjalistyczne wykształcenie

Tłumacz przysięgły, podejmując się określonego tłumaczenia, powinien dysponować wykształceniem oraz doświadczeniem niezbędnym do wiernego oddania tłumaczenia w języku docelowym. Celem tłumacza przysięgłego powinno być zachowanie ekwiwalencji funkcjonalnej tekstu – aby rodzimy użytkownik języka profesjonalnego, czytając tłumaczenie, miał na myśli możliwie najbardziej zbliżoną instytucję prawną czy stan faktyczny do tego, co ma na myśli twórca dokumentu w swoim rodzimym języku.



Znajomość terminologii podatkowej oraz instytucji prawnych pomaga w szybkim i sprawnym przeprowadzeniu procesu uwierzytelniania tłumaczeń na żądanie organów podatkowych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Przykład Niemiecki organ podatkowy wymaga od polskiego podatnika, by przedłożył dowód, na podstawie którego nastąpiło dziedziczenie. Polski podatnik przedkłada notarialny akt poświadczenia dziedziczenia. W Niemczech poświadczenie dziedziczenia może nastąpić wyłącznie w drodze postanowienia sądownego i nazywa się „Erbschein”. Celem tłumacza przysięgłego jest znalezienie takiego określenia na notarialny akt poświadczenia dziedziczenia oraz opisanie dokumentu w taki sposób, aby niemiecki urzędnik podatkowy widząc tłumaczenie polskiego aktu notarialnego poświadczającego dziedzicznie, miał na myśli to samo, co wówczas, gdyby w krajowej sprawie zostało mu przedłożone postanowienie wydane przez niemiecki sąd.

Tłumaczenia przysięgłe uwierzytelniane i doręczane elektronicznie

Tłumacz przysięgły dysponuje możliwością dokonania tłumaczenia przysięgłego w pełni elektronicznie – dokonując tłumaczenia zarówno ze scanu, jak i poświadczając tłumaczenie nie tradycyjną pieczęcią, a formułą poświadczającą opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wobec takiego obiegu dokumentów, oszczędność czasu jest znaczna – nie tylko unika się czasochłonnego opieczętowywania i oprawiania dokumentów (które wygląda podobnie jak w przypadku aktów notarialnych), lecz również oszczędza się czas potrzebny na przesyłki pocztowe.

Przykład Podatnik dostarczył tłumaczowi przysięgłemu skany dokumentów. Jeśli organ wyrazi na to zgodę, tłumaczenia przysięgłego można dokonać ze skanów dokumentów oraz dodatkowo uwierzytelnić tłumaczenie elektronicznie. W takim wypadku tłumaczenie uwierzytelnione przybierze formę pliku PDF i będzie mogło zostać wniesione do organu elektronicznie.

W razie potrzeby tłumaczeń przysięgłych czy doradztwa podatkowego związanego z międzynarodową kontrolą podatkową bądź działalnością transgraniczną, zapraszamy do kontaktu i bezpłatnej wyceny pod adresem info@arturtim.com!

Artur Tim, LL.M. Eur. (LMU) - Autor jest tłumaczem przysięgłym języka niemieckiego, doradcą podatkowym, polskim i niemieckim prawnikiem, zdobywcą tytułu Rising Star 2022 (jeden z 10 najlepszych prawników w Polsce poniżej 35 roku życia), doktorantem na Uniwersytecie St.Gallen w Szwajcarii z zakresu technologii podatkowej. Jako tłumacz przysięgły, Autor dysponuje zarówno pieczęcią tłumacza przysięgłego jak i kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz możliwością w pełni zdalnego poświadczania tłumaczeń. W codziennej pracy Autor zajmuje się automatyzacją procesów podatkowych, doradztwem podatkowym w sprawach międzynarodowych oraz gwarantuje szybkie terminy realizacji zleceń tłumaczeń przysięgłych przy jednoczesnym zachowaniu przystępnej wysokości honorarium (ArturTim.com)