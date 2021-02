e-Urząd Skarbowy od 1 lutego 2021 r.

Czym jest e-Urząd Skarbowy?

e-Urząd Skarbowy to duży krok w cyfryzacji usług KAS i obsługi obywateli. To nowoczesny, ogólnodostępny kanał komunikacji na linii urząd skarbowy – klient. Usługi udostępniane w serwisie będą dostosowane do potrzeb różnych grup użytkowników tak, aby maksymalnie ułatwić im rozliczenia podatkowe i załatwianie spraw w KAS. Korzystanie z e-Urzędu Skarbowego to oszczędność czasu, bezpieczeństwo, wygodne płatności i łatwy dostęp do informacji – mówi minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

Serwis jest dedykowany podatnikom, płatnikom, pełnomocnikom, komornikom sądowym i notariuszom. Wraz z dodawaniem funkcjonalności, grupa użytkowników będzie obejmować kolejne wyżej wspomniane grupy.

Projekt jest współfinansowany z Funduszy Europejskich (Program Polska Cyfrowa). Wartość całkowita przedsięwzięcia to niemal 102 mln zł, w tym dofinansowanie UE ok. 86 mln zł, a budżet państwa ok. 15,6 mln zł.





Minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński o e-Urzędzie Skarbowym:

W MF i KAS podejmowanych jest wiele działań mających uprościć kontakt z administracją skarbową i załatwianie spraw podatkowych. Jednym z nich jest e-Urząd Skarbowy – cyfrowa platforma na stronie podatki.gov.pl.

Stajemy się coraz bardziej nowocześni. Oferujemy kolejne wygodne i przyjazne rozwiązania. W obecnych czasach fiskus musi dotrzymywać kroku rozwojowi technologicznemu i oczekiwaniom klientów. Zdajemy sobie z tego sprawę. Dlatego dialog, cyfryzacja i przyjazność to słowa kluczowe dla kierowanego przeze mnie resortu – dodaje szef MF.

Szef Krajowej Administracji Skarbowej Magdalena Rzeczkowska o e-Urzędzie Skarbowym:

Projekt e-Urząd Skarbowy jest elementem programu Klient w centrum uwagi KAS, który ma wzmocnić bezpośredni kontakt z podatnikami i uprościć załatwianie spraw urzędowych. Naszym celem jest zapewnienie wyższej jakość obsługi naszych klientów i dostosowanie do ich potrzeb. Digitalizacja i automatyzacja procesów to również oszczędność czasu i większy komfort pracy w KAS. E-Urząd Skarbowy wykorzystuje nowoczesne rozwiązania informatyczne i scala dane z różnych systemów KAS. Takie projekty są przyszłością administracji, nie tylko skarbowej – podkreśla szefowa KAS Magdalena Rzeczkowska.

Pełnomocnik ministra finansów ds. informatyzacji Przemysław Koch o e-Urzędzie Skarbowym:

Jakie usługi i funkcjonalności e-Urzędu Skarbowego działają od 1 lutego 2021 r.?

Na początku (od 1 lutego 2021 r.) e-Urząd Skarbowy oferuje:

Dostęp do swoich danych podatkowych (dane o podatniku, działalności gospodarczej, mikrorachunku podatkowym i historii logowania)

Integrację z usługą Twój e-PIT

Informację o nałożonych mandatach

Dostęp do aplikacji e-mikrofirma

Możliwość płatności online (na początku przez osoby fizyczne w zakresie PIT CIT , VAT, PCC , podatku od spadków i darowizn, karty podatkowej, opłaty skarbowej, pozostałych podatków i należności niepodatkowych i mandatów). W serwisie będzie dostępna historia płatności online

Możliwość złożenia w formie elektronicznej niektórych pism (np. wniosku o zaliczenie nadpłaty/zwrotu podatku na poczet innych zobowiązań). Dostępna będzie historia wysłanych dokumentów

Na e-Urząd Skarbowy podatnik (osoba fizyczna) znajdzie m.in. Twój e-PIT (czyli zeznanie podatkowe PIT-28, PIT-36, PIT-37 lub PIT-38), wykaz mandatów karnych, swój numer mikrorachunku podatkowego (na który podatnik wpłaca PIT, CIT i VAT) czy e-mikrofirmę (do generowania i wysyłania JPK).

Usługi i funkcjonalności planowane w kolejnych etapach to m.in.:

e-zaświadczenia

integracja z serwisem e-TOLL

usługi dla notariuszy i komorników sądowych

usługi dotyczące m.in. składania wniosków i udostępniania informacji o stanie spraw

Jak zalogować się do e-Urzędu Skarbowego?

Dostęp do serwisu e-Urząd Skarbowy będzie możliwy tylko ze strony podatki.gov.pl po zalogowaniu się Profilem Zaufanym, e-Dowodem lub poprzez bankowość elektroniczną. Do usługi Twój e-PIT będzie można zalogować się także danymi podatkowymi.

Możesz się zalogować na 2 sposoby:

1) przez login.gov.pl to jest profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną

Dostęp do wszystkich usług e-Urzędu Skarbowego i swoich danych.

Przygotuj:

- dane do logowania profilem zaufanym lub e-dowód

2) danymi podatkowymi (PESEL lub NIP i kwota przychodów)

Dostęp tylko do swoich danych i usługi Twój e-PIT. Pozostałe usługi e-Urzędu Skarbowego będą niedostępne.

Przygotuj:

- PESEL (albo NIP i datę urodzenia),

- kwotę przychodu z rozliczenia za 2018 r.

- kwotę przychodu z jednej informacji od płatników za 2019 r. (np. z PIT-11 od twojego pracodawcy),

i potwierdź kwotą nadpłaty/podatku do zapłaty z rozliczenia za 2018 r.

Jeżeli kwota nadpłaty/podatku do zapłaty wynosi „0” (zero) – zaloguj się przez login.gov.pl.

Serwis działa przez całą dobę i można z niego korzystać z dowolnego urządzenia podłączonego do internetu.

Użytkownik będzie miał dostęp do informacji i usług dotyczących go bezpośrednio, a w kolejnych etapach również do spraw innych podatników, do których uzyskał pełnomocnictwo lub dostęp do konta.