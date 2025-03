Webinar: Wyroki i interpretacje VAT istotne w praktyce 2025 + certyfikat gwarantowany

Praktyczny webinar „Wyroki i interpretacje VAT istotne w praktyce 2025” poprowadzi Mirosław Siwiński, doradca podatkowy i radca prawny, partner w Advicero Nexia, ekspert INFORAKADEMII. Ekspert przedstawi bieżące orzeczenia, wyroki i interpretacje w zakresie VAT niezbędne do sprawnego i prawidłowego rozliczania podatków w 2025 roku. Każdy z uczestników będzie miał możliwość zadania pytań, a po webinarze otrzyma imienny certyfikat i dostęp do retransmisji wraz z materiałami dodatkowymi.

Zapisz się »»» TUTAJ

REKLAMA

Autopromocja

Wyroki i interpretacje VAT istotne w praktyce 2025 + certyfikat gwarantowany – praktyczne warsztaty INFORAKADEMII

Aby sprawnie poruszać się zagadnieniach z zakresu podatku od towarów i usług (VAT) nie wystarczy sama znajomość przepisów odpowiednich ustaw czy rozporządzeń. Niezbędne jest również śledzenie bieżących orzeczeń i interpretacji. Podczas praktycznego webinaru ekspert zaprezentuje i skomentuje najnowsze i najistotniejsze wyroki Trybunału Sprawiedliwości EU i Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz interpretacje Krajowej Izby Skarbowej wpływające na rozliczenia VAT w sposób nie wynikający wprost z przepisów.

Dzięki udziałowi w webinarze uczestnicy zdobędą wszystkie informacje dotyczące najważniejszych wyroków i interpretacji w zakresie VAT na 2025 r., dzięki czemu nie tylko prawidłowo rozliczą podatek, ale także dowiedzą się, jak zrobić to w sposób korzystny, unikając najczęstszych błędów i wykorzystując dostępne możliwości optymalizacji podatkowej!

Wyroki i interpretacje VAT istotne w praktyce 2025 – korzyści dla uczestników webinaru

Zdobędziesz wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu rozliczania podatku VAT w 2025 roku

Zyskasz pewność, że prawidłowo stosujesz obowiązujące przepisy i zminimalizujesz ryzyko błędów

Zyskasz okazję do zadania pytań ekspertowi

Uzyskasz imienny certyfikat potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Otrzymasz retransmisję webinaru oraz materiały szkoleniowe, dzięki czemu w dowolnym momencie wrócisz do najbardziej interesujących kwestii

Otrzymasz wyjątkowy PREZENT: bezpłatny, 30-dniowy dostęp do wydania cyfrowego Dziennika Gazety Prawnej!

Wyroki i interpretacje VAT istotne w praktyce 2025 + certyfikat gwarantowany – program webinaru

Miejsce opodatkowania – miejsce świadczenia a stałe miejsce prowadzenia działalności

Podstawa opodatkowania VAT – nieoczywiste rabaty transakcyjne

Odliczanie VAT naliczonego

Sprzedaż prosumencka a zwolnienie podmiotowe z VAT

Zwolnienia przedmiotowe a świadczenie usług w Internecie i dostawa nieruchomości

Fundacja rodzinna a VAT

Odpowiedzialność nieuczciwych pracowników za VAT

Stawki obniżone – świadczenia kompleksowe

W drugiej części webinaru ekspert odpowie na pytania uczestników zadane na czacie.

Ekspert – Mirosław Siwiński

Doradca podatkowy oraz radca prawny z bogatym doświadczeniem w obsłudze postępowań i wydawaniu opinii. Partner w Advicero Nexia. Posiada prawie 20 lat doświadczenia zawodowego. Specjalizuje się szczególnie w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego, podatków dochodowych czy przeprowadzaniu analizy podatkowej. Ma doświadczenie w zagadnieniach z pogranicza prawa cywilnego i podatkowego oraz postępowaniach przed organami podatkowymi, sądami administracyjnymi, a także TSUE. Zajmuje się sporządzaniem opinii i pism procesowych z zakresu prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii dotacji oświatowych i transportu drogowego. Ma rozległe doświadczenie procesowe w sprawach ubezpieczeń społecznych, cywilnych i prawa pracy. Autor i współautor publikacji o tematyce podatkowej, m.in. „Komentarza do podatku od towarów i usług” oraz „Komentarza do podatku akcyzowego”, a także licznych artykułów w prasie codziennej, branżowej oraz na portalach internetowych. Specjalizuje się w komentarzach oraz prelekcjach w zakresie podatku VAT, podatku akcyzowego, analizy podatkowej oraz postępowań podatkowych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Szczegóły organizacyjne webinaru

Webinar odbędzie się 18 marca 2025 r. o godz. 10.00 i zakończy się o godz. 11.00. Będzie złożony z dwóch części: wykładowej i sesji pytań. Webinar przeznaczony jest do oglądania na żywo w ustalonym terminie. Osoby, które zakupią webinar, dzień przed wydarzeniem otrzymają na podany podczas rejestracji adres mailowy link do transmisji. Ponowne przypomnienie przyjdzie na ok. 30 min. przed startem transmisji. W trakcie webinaru jest możliwość zadawania pytań, które są zgodne z jego tematem i nie wymagają konsultacji, wyliczeń czy sięgania do przepisów szczegółowych. Podczas sesji pytań ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.

Zapisz się TUTAJ