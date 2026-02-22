REKLAMA

Możliwość odliczenia podatku VAT a data wpływu faktury

Możliwość odliczenia podatku VAT a data wpływu faktury

22 lutego 2026, 09:00
ID Advisory
ID Advisory
Nie mnożymy wątpliwości, proponujemy konkretne rozwiązania
Możliwość odliczenia podatku VAT a data wpływu faktury
Możliwość odliczenia podatku VAT a data wpływu faktury
Shutterstock

Wyrok Sądu Unii Europejskiej z 11 lutego 2026 r. w sprawie T 689/24 dotyczył wykładni przepisów dyrektywy 2006/112/WE w zakresie momentu powstania i prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Kiedy powstaje prawo do odliczenia

Sprawa trafiła do Sądu UE w wyniku pytania prejudycjalnego Naczelnego Sądu Administracyjnego, który badał zgodność art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy o VAT z unijnymi regulacjami dotyczącymi podatku od wartości dodanej. Zgodnie z tym polskim przepisem prawo do odliczenia powstaje nie wcześniej niż z dniem otrzymania faktury. Analizowano, czy wymóg posiadania faktury w tym samym okresie, w którym spełnione zostały materialne przesłanki odliczenia, pozostaje zgodny z zasadami systemu VAT wynikającymi z prawa unijnego.

Sprawa została zainicjowana przez I. S.A., która jako podatnik VAT rozlicza dostawy gazu i energii elektrycznej nabywane i odsprzedawane w ramach izby rozliczeniowo rozrachunkowej. Spółka wystąpiła o interpretację podatkową, wskazując, że choć transakcje podlegające opodatkowaniu miały miejsce w jednym okresie rozliczeniowym, faktury je dokumentujące otrzymywała w kolejnym - jednak zawsze przed złożeniem deklaracji VAT. Organ interpretacyjny uznał, że formalny wymóg posiadania faktury determinuje moment, od którego podatnik może skorzystać z prawa do odliczenia. W jego ocenie obowiązek ten nie narusza zasady neutralności, ponieważ prawo do odliczenia nie jest odbierane, lecz jedynie przesuwane w czasie. Pogląd ten potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Stanowisko NSA

Naczelny Sąd Administracyjny, rozpoznając skargę kasacyjną, powziął jednak wątpliwości, czy przypisywanie wymogowi formalnemu (posiadaniu faktury) decydującego znaczenia dla chwili powstania prawa do odliczenia jest zgodne z art. 167, art. 168 lit. a) oraz art. 178 lit. a) dyrektywy 2006/112/WE. Zapytał więc Sąd UE, czy przepisy te pozwalają uzależniać możliwość zrealizowania odliczenia w danym okresie od posiadania faktury już w tym samym okresie, nawet jeśli podatnik otrzymał ją przed złożeniem deklaracji. NSA podkreślił, że takie rozwiązanie prowadzi do nieuzasadnionego odsunięcia odliczenia w czasie, mimo że transakcja została wykonana, a VAT po stronie sprzedawcy stał się wymagalny.

Sąd UE wskazał, że podstawowe zasady systemu VAT opierają się na rozróżnieniu między przesłankami materialnymi a formalnymi. Przesłanki materialne odnoszą się do samej podstawy i zakresu prawa do odliczenia - obejmują m.in. nabycie towarów i usług przez podatnika działającego w takim charakterze oraz wykorzystanie ich do transakcji opodatkowanych. Przesłanki formalne dotyczą natomiast sposobu wykonywania tego prawa i obejmują m.in. obowiązek posiadania faktury, która zgodnie z art. 178 lit. a) dyrektywy jest dokumentem niezbędnym do skorzystania z odliczenia. Sąd podkreślił, że zgodnie z art. 167 dyrektywy prawo do odliczenia powstaje w momencie, gdy VAT staje się wymagalny, czyli co do zasady z chwilą dokonania dostawy towaru lub wykonania usługi.

W uzasadnieniu Sąd UE odwołał się do utrwalonego orzecznictwa, zgodnie z którym naruszenie wymogów formalnych możliwych do uzupełnienia nie może prowadzić do odmowy prawa do odliczenia, jeśli zostały spełnione przesłanki materialne. W szczególności przywołano orzeczenia dotyczące korekt faktur oraz spraw, w których wskazywano, że prawo do odliczenia powinno być wykonywane w tym samym okresie, w którym powstaje. Sąd stwierdził, że polskie przepisy, uzależniające powstanie prawa do odliczenia od posiadania faktury, wprowadzają dodatkową przesłankę niewynikającą z dyrektywy, a w konsekwencji przesuwają możliwość realizacji prawa do późniejszego okresu, co prowadzi do tymczasowego obciążenia podatnika ciężarem VAT.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wymóg posiadania faktury w okresie powstania prawa

Sąd zwrócił także uwagę na argumenty rządu polskiego dotyczące potrzeby zapewnienia pewności kontroli rozliczeń VAT poprzez wymóg posiadania faktury w okresie powstania prawa. Uznał jednak, że środki stosowane przez państwa członkowskie na podstawie art. 273 dyrektywy nie mogą wykraczać poza to, co niezbędne, i nie powinny powszechnie utrudniać wykonywania prawa do odliczenia. W badanej sprawie podatnik posiadał faktury w chwili składania deklaracji, co umożliwiało organom dokonanie kontroli, a zatem nie istniało ryzyko nadużyć.

W sentencji wyroku Sąd UE jednoznacznie stwierdził, że art. 167, art. 168 lit. a) i art. 178 lit. a) dyrektywy 2006/112/WE oraz zasady neutralności i proporcjonalności stoją na przeszkodzie przepisom krajowym, które uniemożliwiają podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia w deklaracji za okres, w którym spełnione zostały przesłanki materialne, wyłącznie z powodu braku faktury w tym okresie, mimo że podatnik otrzymał ją przed złożeniem deklaracji. Tym samym uznano, że art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy o VAT wykracza poza ramy dopuszczalne w prawie unijnym.

Wyrok podkreśla nadrzędne znaczenie zasady neutralności podatku, zgodnie z którą podatnik nie powinien być obciążany ciężarem VAT w okresie wcześniejszym, niż przewiduje to system unijny, jeżeli spełnił wszystkie wymogi materialne i posiada wymagane dokumenty w momencie rozliczenia.

Autor Remigiusz Fijak - Doradca Podatkowy Partner Associate

oprac. Kinga Olszacka
Powiązane
Zmiany w Ordynacji podatkowej na podstawie projektu (UD196)
Zmiany w Ordynacji podatkowej na podstawie projektu (UD196)
Jak wystawić fakturę zaliczkową w KSeF: teoria i praktyka w przykładach
Jak wystawić fakturę zaliczkową w KSeF: teoria i praktyka w przykładach
Gdy żona kupuje udział w mieszkaniu od męża, to jest to zakup na własne cele mieszkaniowe. Może więc skorzystać ze zwolnienia od podatku
Gdy żona kupuje udział w mieszkaniu od męża, to jest to zakup na własne cele mieszkaniowe. Może więc skorzystać ze zwolnienia od podatku


Księgowość
Możliwość odliczenia podatku VAT a data wpływu faktury
22 lut 2026

Wyrok Sądu Unii Europejskiej z 11 lutego 2026 r. w sprawie T 689/24 dotyczył wykładni przepisów dyrektywy 2006/112/WE w zakresie momentu powstania i prawa do odliczenia podatku naliczonego.
Zmiany w Ordynacji podatkowej na podstawie projektu (UD196)
22 lut 2026

Projekt UD196 wprowadza szeroki pakiet zmian w Ordynacji podatkowej oraz w zakresie raportowania schematów podatkowych, koncentrując się na uproszczeniu procedur, ograniczeniu obowiązków dokumentacyjnych i zwiększeniu przewidywalności działania organów podatkowych. Zmiany obejmują m.in. ograniczenie raportowania MDR, modyfikację zasad przedawnienia, uproszczenia w rozliczeniach i postępowaniach podatkowych oraz dostosowanie regulacji do systemu doręczeń elektronicznych.
Ulga termomodernizacyjna: ogrzewacz pomieszczeń nie zawsze daje prawo do ulgi
21 lut 2026

Podatnik, który zastąpił węglowe piece kaflowe ekologicznym ogrzewaczem pomieszczeń spalanym na pellet, nie może odliczyć poniesionych wydatków w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 16 lutego 2026 r. wyjaśnił, że przepisy podatkowe wyraźnie odróżniają kocioł na biomasę od miejscowego ogrzewacza pomieszczeń, a ulga przysługuje wyłącznie temu pierwszemu. Różnica, pozornie techniczna, ma poważne konsekwencje finansowe dla właścicieli domów jednorodzinnych.
Ulga rehabilitacyjna: niepełnosprawność nie wystarczy. Jak fiskus weryfikuje wydatki na adaptację mieszkania?
21 lut 2026

Najnowsze interpretacje indywidualne Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wskazują jednoznacznie w przypadku ulgi rehabilitacyjnej fiskus bada cel i funkcję poniesionego wydatku, a nie sam jego rodzaj. W praktyce osoba niepełnosprawna musi wykazać, że konkretny wydatek wynika bezpośrednio z jej ograniczeń zdrowotnych. Dotyczy to także wydatków na adaptację mieszkania do potrzeb niepełnosprawnego.

ZUS upraszcza życie firmom? Nowy portal eZUS trafi do 500 tys. płatników składek
20 lut 2026

W przyszłym tygodniu ZUS udostępni 500 tys. losowo wybranym klientom nowy portal eZUS przeznaczony dla płatników składek. Nowe konto będzie bardziej przejrzyste, intuicyjne i dostosowane do codziennych potrzeb przedsiębiorców - przekazał Zakład w piątkowym komunikacie.
Igrzyska Olimpijskie 2026: Tokeny zamiast gotówki, ale sportowcy muszą liczyć się z podatkiem? MF wyjaśnia
20 lut 2026

PKOl w ramach współpracy z giełdą kryptowalut Zondacrypto część nagrody za medale olimpijskie będzie wypłacać w tokenach. Jak wynika z odpowiedzi MF na pytania PAP, sportowcy, którzy będą chcieli odsprzedać takie tokeny, muszą liczyć się z tym, że zapłacą podatek dochodowy.
Podrożeją e-papierosy! Fiskus uszczelnia przepisy podatkowe.
20 lut 2026

Ministerstwo Finansów chce opodatkować wkłady do wielorazowych e-papierosów akcyzą w wysokości 40 zł za sztukę i to niezależnie od technologii urządzenia. Projekt jest już na etapie konsultacji w RCL, a przepisy przejściowe mają dać przedsiębiorcom trzy miesiące na dostosowanie się.
Pracownik w Polsce, spółka za granicą. Jak sprawnie zarejestrować spółkę i nie zgubić się w labiryncie polskiej biurokracji?
19 lut 2026

Zatrudnianie pracowników wykonujących pracę z terytorium Polski przez zagraniczne firmy przestało być wyjątkiem. Polska jest jednym z krajów posiadających specjalistów wysokiej rangi z różnych sektorów, szczególnie w IT, programowaniu, analizie danych oraz inżynierii. Aby móc zatrudnić wykwalifikowanych specjalistów z Polski, wcale nie trzeba inwestować w kosztowną relokację pracownika do innego kraju. W praktyce coraz częściej to nie spółka wchodzi do Polski, lecz pracownik „wprowadza" do niej zagranicznego pracodawcę.

Jak wystawić fakturę zaliczkową w KSeF: teoria i praktyka w przykładach
21 lut 2026

Jedną z czynności rodzących obowiązek podatkowy na gruncie ustawy o VAT jest otrzymanie płatności na poczet konkretnej przyszłej dostawy/usługi (otrzymanie zaliczki/przedpłaty/zadatku). Takie zdarzenie niesie z sobą również określone obowiązki dokumentacyjne - w szczególności obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej. Jak wystawić taką fakturę w KSeF?
Podatnicy VAT i biura rachunkowe chcą zmian w KSeF: 7 konkretnych postulatów przedstawionych w Sejmie
21 lut 2026

Ogólnopolska Sieć Certyfikowanych Biur Rachunkowych apeluje o zmiany w Krajowym Systemie e-Faktur. Podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego eksperci OSCBR przedstawili postulaty, które mają uczynić KSeF realnym wsparciem dla przedsiębiorców, a nie kolejnym źródłem barier administracyjnych.
