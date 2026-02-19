Gdy żona kupuje udział w mieszkaniu od męża, to jest to zakup na własne cele mieszkaniowe. Może więc skorzystać ze zwolnienia od podatku

Obecnie znacznie częściej niż przed laty młodzi ludzie wstępujący w związek małżeński dysponują określonymi zasobami majątkowymi. To sprawia, że ich majątkowe stosunki małżeńskie stają się bardziej skomplikowane i w niektórych przypadkach mogą pociągać za sobą niespodziewane przez zainteresowanych konsekwencje podatkowe. Tak jest na przykład w sytuacji, gdy każda z osób zawierających związek małżeński jest właścicielem nieruchomości. W wielu przypadkach kolejnym krokiem małżonków jest ich sprzedaż i wspólny zakup czy to większego mieszkania, czy domu, który będzie w przyszłości zaspokajał ich potrzeby mieszkaniowe. Czasami jednak na dokonanie sprzedaży decyduje się tylko jedno z małżonków. Jakie konsekwencje podatkowe może to za sobą pociągnąć?

Sprzedaż nieruchomości jest źródłem przychodu

Odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, czy też odpłatne zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej jest na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych jednym ze źródeł przychodów (art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych). Jednak jest tak jedynie wówczas, gdy to zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Innymi słowy, jeśli sprzedaż nieruchomości ma miejsce przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, przychód powstanie, a jeśli dochodzi do niego po upływie 5 lat, nie powstaje.



To jednak nie oznacza, że każdy, kto dokonuje sprzedaży przed upływem 5 lat od nabycia lub wybudowania, będzie musiał zapłacić podatek. Dlaczego? Bo w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawodawca wskazał, że wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie trzech lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe.

Gdy żona kupuje udział w mieszkaniu od męża

Jak wynika z przytoczonych regulacji, w przypadku, gdy podatnik przeznaczy w określonym przez ustawodawcę czasie uzyskane ze sprzedaży przychody na własne cele mieszkaniowe, będzie mógł skorzystać ze zwolnienia podatkowego. Jednak czy z realizacją takiego celu mamy do czynienia w sytuacji, gdy dochodzi do wzajemnych rozliczeń między małżonkami? W tego rodzaju sprawie w dniu 8 maja 2025 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną (nr 0113-KDIPT2-2.4011.290.2025.1.KR). Rozpatrywał w niej przypadek, w którym żona przed upływem wskazanych w przepisach 5 lat sprzedała mieszkanie należące do jej majątku odrębnego, a następnie za uzyskane w ten sposób środki odkupiła od swojego męża udział we własności lokalu mieszkalnego należącego do jego majątku odrębnego, w którym małżonkowie razem zamieszkiwali. Podatniczka miała jednak wątpliwości związane z tym, czy w takiej sytuacji wymóg wydatkowania środków na własne cele mieszkaniowe można uznać za spełniony. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej interpretacji indywidualnej potwierdził, że tak jest i podatniczka ma prawo do skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.