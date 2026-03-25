REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Podatki » VAT » Czy punkty w programach lojalnościowych są bonami w rozumieniu dyrektywy VAT? Wyrok TSUE

Czy punkty w programach lojalnościowych są bonami w rozumieniu dyrektywy VAT? Wyrok TSUE

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
25 marca 2026, 14:28
ID Advisory
Nie mnożymy wątpliwości, proponujemy konkretne rozwiązania
Czy punkty w programach lojalnościowych są bonami w rozumieniu dyrektywy VAT? Wyrok TSUE
Czy punkty w programach lojalnościowych są bonami w rozumieniu dyrektywy VAT? Wyrok TSUE
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 5 marca 2026 r. w sprawie C 436/24 odnosi się do kwalifikacji podatkowej punktów przyznawanych klientom w ramach programów lojalnościowych. Spór powstał na tle szwedzkiego systemu lojalnościowego, w którym nabywcy otrzymywali punkty proporcjonalne do wartości dokonanych zakupów, a następnie mogli wymieniać je na towary o niskiej wartości podczas kolejnych transakcji. Przedmiotem rozstrzygnięcia było ustalenie, czy punkty tego rodzaju mogą zostać uznane za „bon” w rozumieniu art. 30a dyrektywy VAT, co w konsekwencji przesądzałoby o sposobie ich opodatkowania oraz o ewentualnym zastosowaniu art. 73a regulującego zasady ustalania podstawy opodatkowania przy realizacji bonów różnego przeznaczenia.

Istota kwalifikacji jako bon

Trybunał wskazał, że prawidłowa interpretacja art. 30a pkt 1 dyrektywy VAT wymaga łącznego spełnienia dwóch warunków. Po pierwsze, instrument musi wiązać się z obowiązkiem jego przyjęcia jako wynagrodzenia lub części wynagrodzenia za dostawę towarów lub świadczenie usług. Po drugie, towary lub usługi objęte instrumentem, albo tożsamość dostawcy, muszą być określone na instrumencie lub w dokumentacji związanej z jego użyciem. Istotą kwalifikacji jako „bon” jest zatem funkcja płatnicza – instrument musi zastępować środki pieniężne w całości lub w części. Kryterium to zostało dodatkowo wzmocnione przez motywy dyrektywy 2016/1065, w szczególności motyw 4, który wyraźnie wyłącza z definicji te instrumenty, które umożliwiają jedynie uzyskanie zniżek lub korzyści promocyjnych przy przyszłych zakupach.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Instrukcje KSeF
KSeF w biurze rachunkowym - Poradnik Gazety Prawnej
PIT, CIT, ryczałt 2026

W analizowanym stanie faktycznym punkty były przyznawane automatycznie, bez odpłatności, jako wynik wcześniejszych zakupów. Nie mogły zostać sprzedane, przeniesione ani zrealizowane w oderwaniu od kolejnej transakcji. Możliwość ich wykorzystania była uzależniona od ponownego zakupu towarów u tego samego sprzedawcy, przy czym punkty służyły nie do zapłaty za nabywany towar, ale jedynie do uzyskania dodatkowego artykułu o niskiej wartości. Trybunał ocenił, że taka konstrukcja nie tworzy po stronie sprzedawcy obowiązku przyjęcia punktów jako formy zapłaty, lecz przewiduje dobrowolnie ustanowione świadczenie dodatkowe o charakterze promocyjnym. W konsekwencji punkty te nie pełnią funkcji ekwiwalentu pieniężnego i nie realizują cechy istotnej dla bonu.

Wykorzystanie nie może być zależne od innych warunków

W dalszej części uzasadnienia Trybunał wyjaśnił, że dla kwalifikacji instrumentu jako bonu decydująca jest jego niezależna wartość ekonomiczna. Instrument musi stanowić odrębny, możliwy do zrealizowania nośnik prawa do otrzymania świadczenia, a jego wykorzystanie nie może być uzależnione od dodatkowych warunków związanych z zawarciem kolejnej umowy sprzedaży. Punkty funkcjonujące jedynie jako element programu marketingowego, bez możliwości samodzielnego wykorzystania, nie tworzą wartości, którą można byłoby potraktować jako wynagrodzenie w rozumieniu przepisów VAT. Trybunał zauważył, że mechanizmy uzależniające realizację instrumentu od dokonania kolejnego zakupu zasadniczo nie mieszczą się w konstrukcji bonów przewidzianej dyrektywą VAT, ponieważ nie występuje element wzajemności charakterystyczny dla transakcji odpłatnych.

W uzasadnieniu podkreślono również, że sama możliwość wymiany punktów na towar o określonej wartości nie przesądza jeszcze o istnieniu funkcji płatniczej. Instrumenty promocyjne często umożliwiają uzyskanie towarów gratisowych, jednak w takich sytuacjach nie dochodzi do ekwiwalentnej wymiany świadczeń pomiędzy klientem a sprzedawcą. Trybunał wskazał, że w przypadku bonu to instrument jest podstawą realizacji świadczenia, natomiast w programach punktowych punkty jedynie modyfikują zakres korzyści przysługujących klientowi z tytułu wcześniejszych zachowań. Różnica ta ma znaczenie dla systemu VAT, ponieważ jedynie instrumenty faktycznie zastępujące środki pieniężne wymagają szczególnego ujęcia w rozliczeniach. Brak takiego charakteru po stronie punktów lojalnościowych prowadzi do ich klasyfikacji poza reżimem bonów, nawet jeśli w praktyce umożliwiają nabycie towaru.

REKLAMA

Programy lojalnościowe a VAT

Trybunał odwołał się także do zasady pewności opodatkowania, wskazując, że kwalifikacja instrumentu jako bonu musi być możliwa w chwili jego emisji. Konstrukcja programów lojalnościowych opartych na punktach charakteryzuje się tym, że ich wartość, możliwość wykorzystania oraz asortyment towarów dostępnych za punkty mogą zmieniać się w trakcie trwania programu. Brak stałej i jednoznacznej cechy pozwalającej traktować instrument jako nośnik wartości ekonomicznej powoduje, że punkty nie spełniają kryterium przewidywalności charakterystycznego dla bonów. Trybunał zaznaczył, że system VAT nie może opierać się na instrumentach o zmiennej treści ekonomicznej, ponieważ utrudniałoby to ustalenie podstawy opodatkowania i momentu powstania obowiązku podatkowego.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W konsekwencji uznania, że punkty nie stanowią bonu w rozumieniu art. 30a dyrektywy VAT, Trybunał stwierdził, że nie znajduje zastosowania art. 73a dotyczący ustalania podstawy opodatkowania bonów różnego przeznaczenia. W rezultacie nie analizowano sposobu kalkulacji podstawy opodatkowania przy wymianie punktów, uznając to pytanie za bezprzedmiotowe. Jednocześnie podkreślono, że kwalifikacja instrumentu wymaga każdorazowej analizy jego rzeczywistego charakteru i ekonomicznego sensu, a nie deklaracji podatnika. Mechanizmy premiowe oparte na punktach przyznawanych za wcześniejsze zakupy i wymienialnych wyłącznie pod warunkiem dokonania kolejnej płatności zostały tym samym jednoznacznie zakwalifikowane jako narzędzia promocyjne, które nie mieszczą się w definicji bonów określonej w dyrektywie VAT.

Wyrok ten porządkuje zasady dotyczące programów lojalnościowych w kontekście VAT i precyzuje granicę między instrumentami promocyjnymi a płatniczymi. Rozstrzygnięcie podkreśla konieczność stosowania kryterium obowiązku przyjęcia instrumentu jako wynagrodzenia jako podstawowego elementu kwalifikacji oraz potwierdza, że nie każdy instrument umożliwiający uzyskanie towaru stanowi bon w rozumieniu przepisów o VAT.

Autor Joanna Chwiralska Supervisor

Polecamy: VAT 2026. Komentarz

Skarbówka ciągnie Twoją kontrolę miesiącami? Od niedawna nie musi Cię to tyle kosztować w odsetkach. Sprawdź, czy znasz te przepisy
Przychód autorski: koszty uzyskania przychodu i limit 50% – praktyczny przewodnik dla twórców i IT
KSeF: Chaos i destrukcji systemu fakturowania faktycznie doprowadzi do spadku dochodów budżetowych w 2026 roku
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA