Niebawem obowiązkowy KSeF, jednak niektóre dokumenty poza KSeF

Choć KSeF umożliwia wystawianie i pobieranie faktur ustrukturyzowanych, to warto mieć na uwadze, że nie każdy rodzaj faktur można wystawić i odebrać za pośrednictwem KSeF.

Jakie dokumenty należy przekazywać do KSeF

Ustawodawca wyłączył niektóre ze znanych podatnikom dokumentów z nowego systemu fakturowania. Przeanalizujmy zatem, jakie dokumenty możemy zamieścić w KSeF.

Oprócz standardowych faktur VAT do KSeF będą przekazywane inne dokumenty możliwe do wystawienia przez sprzedawców oraz do pobierania ich przez nabywców:

Faktura korygująca – korekta danych od 1 lipca 2024 roku odbywać się będzie jedynie za pomocą faktur korygujących. Zasadniczo faktura korygująca do faktury ustrukturyzowanej powinna być również wystawiana przez KSeF w formie ustrukturyzowanej. Faktury korygujące powinny zawierać niepowtarzalny numer identyfikacyjny dokumentu pierwotnego nadanego przez KSeF. Należy także wskazać datę wystawienia faktury korygowanej oraz jej numer. Istnieje również możliwość wpisania w systemie powodu wprowadzania korekty.

Faktura VAT RR – będzie mogła być wystawiana za zgodą dostawcy, przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur.

Faktura zaliczkowa – w systemie istnieje możliwość wystawienia faktury zaliczkowej. Te również muszą mieć formę faktury ustrukturyzowanej. Przedsiębiorca powinien udokumentować każdą otrzymaną zaliczkę na poczet sprzedaży towarów lub usług. Faktury zaliczkowe nie są wymagane, jeżeli podatnik otrzyma zaliczkę za czynność opodatkowaną VAT, która zostanie wykonana w tym samym miesiącu. Zasada ta nie obowiązuje, gdy prawo określa szczególne terminy wystawiania faktur.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Co ważne, faktura końcowa powinna zawierać wszystkie numery identyfikacyjne wystawionych uprzednio faktur zaliczkowych.

Faktury ustrukturyzowane w zamówieniach sektora publicznego – dla tych dokumentów przewidziano oddzielny system ujęty w ustawie o elektronicznym fakturowaniu zamówień publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

Jakich dokumentów nie przekazujemy do KSeF?

Noty korygujące – system KSeF nie przewiduje wystawiania not korygujących. Nota nie jest fakturą ustrukturyzowaną, zaś te są jedynym dokumentem, jaki można wystawić przez system.

Duplikaty faktur – nie ma potrzeby wystawiania dodatkowych kopii dokumentów, gdyż faktury będą przechowywane w systemie przez 10 lat. Po tym okresie powinny być archiwizowane do czasu ich przedawnienia.

Faktury wystawiane za pomocą kas rejestrujących – do końca 2024 roku przy pomocy kas fiskalnych będzie można wystawić uproszczone faktury VAT. Z początkiem stycznia 2025 roku kasy fiskalne będą mieć możliwość jedynie wystawiania paragonów fiskalnych. Po tym czasie faktury na rzecz przedsiębiorców będą już mogły być wystawiane jedynie w KSeF.

Faktury pro forma – nie będą mogły być wystawiane w KSeF.

Faktury konsumenckie – w całości zostały wyłączone z KSeF. Będzie je można wystawić np. przy pomocy kasy fiskalnej. Przepisy przewidują również wyłączenie biletów spełniających rolę faktury w tym paragonów za bramki autostradowe.

Autor: Sławomir Buszko – Partner ID Advisory

Źródło: Raport KSeF – Praktyczne aspekty – Jak wdrożyć i nie zwariować?