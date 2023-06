KSeF - od czego zacząć? Poradnik, podstawy

Wprowadzenie obligatoryjnego korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), w którym podatnicy będą wystawiać i otrzymywać przy użyciu programów komputerowych faktury ustrukturyzowane, stanowić będzie kluczowe wyzwanie dla podatników w nadchodzącym czasie.

Czym jest KSeF? Charakterystyka faktury ustrukturyzowanej

Fakturą ustrukturyzowaną jest faktura wystawiona przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur wraz z przydzielonym numerem identyfikującym tę fakturę w tym systemie. Jest to zatem e-faktura, która jest wystawiana zgodnie z określonym wzorem i która będzie stanowić główny dokument potwierdzający dokonanie transakcji sprzedaży i zakupu od 1 lipca 2024 r. Jej schemat został ściśle określony przez Ministerstwo Finansów i jest wystawiany przez Krajowy System e-Faktur. Dokument ten ma formę elektroniczną w postaci pliku XML. Faktura ustrukturyzowana została zbudowana zgodnie z logiczną strukturą, której wzór można znaleźć w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE) na platformie ePUAP.

Numer KSeF

Numer Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) jest bardzo ważnym i unikalnym elementem funkcjonowania systemu, ponieważ umożliwia łatwe i szybkie odnalezienie faktur w systemie. Dzięki numerowi KSeF można sprawdzić autentyczność faktury oraz weryfikować jej stan. Ponadto, numer KSeF umożliwia organom podatkowym łatwe i skuteczne monitorowanie przepływu dokumentów księgowych, co ma wpływ na poprawę jakości i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.

KSeF: oznaczanie e-faktur kodem QR

Rozwiązanie to będzie opierało się na założeniu, że podatnik będzie zobowiązany każdą e-fakturę w momencie jej wizualizacji oznaczać kodem weryfikującym. Sposób oznaczania e-faktury zostanie uregulowany w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy o VAT. Natomiast KSeF zapewni funkcjonalność umożliwiającą weryfikację poprzez ten kod, czy dana faktura została wystawiona w KSeF oraz czy dane w niej zawarte są poprawne. W kontekście opublikowanych przepisów numer KSeF udostępnianej faktury nie będzie wystarczający jako zamiennik samego kodu QR. Dodatkowo, używanie kodów QR ma zastąpić dotychczasowy anonimowy dostęp do faktur w KSeF, który polega na podaniu określonego zestawu danych z faktury. Oznacza to, że nabywca, który nie może się uwierzytelnić w KSeF i otrzyma fakturę bez wymaganego kodu QR, nie będzie w stanie zweryfikować jej prawidłowości.

KSeF: pola fakultatywne na fakturze ustrukturyzowanej

Pola fakultatywne na fakturze ustrukturyzowanej to te, które mogą pojawiać się w każdej fakturze, bez względu na rodzaj transakcji, którą dokumentuje. Przykładem takiego pola jest stopka faktury, która zawiera np. podziękowanie za zakup, zachętę do dalszej współpracy, kod rabatowy, wartość kapitału zakładowego, numer EORI, adres e-mail, itp. Informacje dotyczące warunków płatności za towary lub usługi są również zazwyczaj uwzględnione jako uniwersalny element fakultatywny. Przykłady takich informacji to: dane dotyczące należności otrzymanych do momentu wystawienia faktury, terminy płatności, forma płatności (przyszła lub już dokonana), oraz numer rachunku bankowego, na który oczekuje się wpłaty.

Jednakże, w przypadku faktur dotyczących transakcji towarowych, mogą pojawić się również inne fakultatywne pola. Mogą to być informacje dotyczące warunków transakcji, takie jak daty i numery zamówień, numery partii towarów, warunki Incoterms czy dane dotyczące transportu towaru. Faktura może również zawierać dane o podmiotach trzecich, takich jak płatnik, odbiorca towaru lub faktor. W niektórych przypadkach faktura może zawierać pola, które nie są wymienione w ustawie o VAT, ale są niezbędne dla konkretnej transakcji. Na przykład, w przypadku transakcji z jednostkami samorządu terytorialnego lub grupami VAT, pola te są stosowane dla celów rozliczeniowych.

System KSeF będzie dostosowany do obsługi także innych, opcjonalnych informacji na fakturach. Na przykład w fakturze ustrukturyzowanej będzie można podać status podatnika w kontekście przepisów dotyczących ulgi na złe długi (np. czy jest w trakcie postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego). Decyzja o uzupełnieniu takiego pola leży w gestii podatnika, niezależnie od tego, czy ma on jeden z wymienionych wyżej statusów. Możliwe będą również opcjonalne informacje przydatne tylko w ściśle określonych transakcjach, np. dodatkowe dane potrzebne rolnikom ubiegającym się o zwrot podatku akcyzowego z oleju napędowego. Będzie też możliwe wskazanie przez podatnika zastosowanej procedury, która uprawnia go do stosowania 0% stawki VAT.

Autor: Sławomir Buszko – Partner ID Advisory

Źródło: Raport KSeF – Praktyczne aspekty – Jak wdrożyć i nie zwariować?