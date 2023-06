Obowiązkowy KSeF od 2024 roku - Sejm uchwalił nowelizację ustawy o VAT

Jaka będzie wysokość składek ZUS przedsiębiorcy w 2024 roku? Zgodnie z założeniami do budżetu państwa na przyszły rok, przeciętne wynagrodzenie prognozowane jest na poziomie 7794 zł. Oznaczałoby to wzrost aż o 12,4% w stosunku rok do roku. Jeśli tak się stanie, to analogicznie wzrośnie też wysokość składek ZUS dla firm.