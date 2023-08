KSeF 2023. Ministerstwo Finansów wprowadzi od 1 września nową (drugą) strukturę e-faktury

Od 1 września 2023 r. w Krajowym Systemie e-Faktur zacznie obowiązywać nowa, druga struktura e-Faktury. Będzie ona obowiązywać do momentu docelowego wdrożenia KSeF – podało MF w odpowiedzi na pytania PAP.

MF: od 1 września w KSeF zacznie obowiązywać nowa struktura e-faktury

W mijającym tygodniu prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, na mocy której Krajowy System e-Faktur stanie się obowiązkową metodą wystawiania faktur w relacjach między przedsiębiorcami. Najpierw, od 1 czerwca 2024 r., ten obowiązek obejmie duże firmy a od 1 stycznia 2025 r. także małe i średnie. Obecnie KSeF jest systemem dobrowolnym i korzystają z niego firmy, które w ten sposób chcą się przygotować do wprowadzenia obowiązku fakturowania przez KSeF.



„Funkcjonalności wdrożone w systemie fakultatywnym będą wykorzystywane również gdy system stanie się obowiązkowy. Zatem już teraz istnieje możliwość dostosowania się do większości wymaganych funkcjonalności” – poinformowało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytania PAP.



Z danych przedstawionych przez MF wynika, że od 1 stycznia 2022 r. do 8 sierpnia 2023 r. na środowisku produkcyjnym KSeF wystawiono blisko 67 tys. e-faktur, a 957 podmiotów wystawia cyklicznie e-faktury w tym systemie.



„1 września 2023 r. zacznie obowiązywać druga wersja struktury e-Faktury, która będzie niezmienna aż do okresu wdrożenia docelowego rozwiązania. Zasadniczo duża część przedsiębiorców czekała z integracją z KSeF do momentu udostępnienia zapowiadanej drugiej wersji struktury” – wyjaśniło Ministerstwo Finansów.



Resort dodał, że po udostępnieniu zaktualizowanej struktury widoczny jest wzrost zainteresowania integracją z KSeF, jak i samym systemem.



„W czwartym kwartale 2023 r. planujemy udostępnienie dokumentacji technicznej do pozostałych funkcjonalności, a w szczególności do trybu awaryjnego. Planujemy również udostępnienie aplikacji mobilnej KSeF umożliwiającej wystawianie oraz dostęp do e-faktur” – podało MF. (PAP)

autor: Marek Siudaj

