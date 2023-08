Obowiązkowy KSeF a programy finansowo-księgowe. O co koniecznie trzeba zapytać dostawcę oprogramowania?

Od 1 lipca 2024 r. wejdzie w życie obowiązek wszystkich podatników VAT w Polsce wystawiania faktur za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Będzie to z pewnością duża zmiana dla większości przedsiębiorców, do której trzeba się dobrze przygotować, zwłaszcza w zakresie oprogramowania finansowo-księgowego. O co trzeba spytać naszego dostawcę biznesowego software-u? Przygotowaliśmy pomocniczą listę pytań.