Czy w KSeF trzeba będzie wystawiać e-faktury dla podmiotów zagranicznych?

Faktury na rzecz pomiotów zagranicznych (które nie mają w Polsce siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności) powinny być wystawiane (od 1 lipca 2024 r.) przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur. Ale przekazanie takiej e-faktury ustrukturyzowanej zagranicznemu kontrahentowi (który nie ma dostępu do KSeF) powinno nastąpić w formie zwizualizowanej (np. mailem) opatrzonej kodem QR.

Czy w KSeF będą wystawiane e-faktury dla podmiotów zagranicznych?

Polski przedsiębiorca będący podatnikiem VAT, jeżeli będzie wystawiał faktury na rzecz zagranicznego podatnika VAT (który nie mają w Polsce siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności) będzie miał od 1 lipca 2024 r. obowiązek wystawiania e-faktur przy użyciu KSeF.



Ale będzie możliwe przekazanie kontrahentowi takiej faktury poza KSeF (do którego zagraniczny podatnik nie ma dostępu) – w sposób uzgodniony z tym kontrahentem. W takim przypadku polski podatnik będzie obowiązany do oznaczenia faktury ustrukturyzowanej kodem QR umożliwiającym dostęp do tej faktury w KSeF oraz umożliwiającym weryfikację danych zawartych na tej fakturze.

Będzie to dotyczyło przypadków gdy:

1) miejscem świadczenia usługi lub dostawy towaru jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju albo terytorium państwa trzeciego lub

2) nabywcą towaru lub usługi jest podmiot nieposiadający siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, lub

3) nabywcą towaru lub usługi jest podmiot nieposiadający siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju, który posiada stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, przy czym to stałe miejsce prowadzenia działalności nie uczestniczy w nabyciu towaru lub usługi, dla którego wystawiono fakturę.



W sytuacji, gdy polski podatnik VAT upoważni do wystawiania faktur podmiot spoza terytorium Polski - upoważnienie takie będzie zobowiązywało wystawiającego faktury do czynienia tego przy użyciu KSeF.

Podatnicy zagraniczni a KSeF. Wyjaśnienia MF

Warto też dodać, że – jak informuje Ministerstwo Finansów:



1) KSeF nie służy do raportowania faktur od dostawców zagranicznych.



2) Podmiot zagraniczny posiadający polski identyfikator NIP może działać za pośrednictwem pełnomocnika. W takim przypadku konieczne jest złożenie przez ten podmiot, zawiadomienia ZAW-FA, w którym podmiot wyznaczy określoną osobę fizyczną do korzystania z KSeF (w tym do nadawania uprawnień, odbierania uprawnień, wystawiania faktur w imieniu podmiotu oraz dostępu do faktur).