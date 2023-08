Obowiązkowy KSeF – przygotowania krok po kroku. Jak uzyskać dostęp do KSeF?

KSeF 2024 – przygotowania krok po kroku. Jak uzyskać dostęp do KSeF?

Ustawa wprowadzająca od 1 lipca 2024 r. obowiązkowy KSeF została już opublikowana w Dzienniku Ustaw. Dla większości podatników pozostał niespełna rok, aby się przygotować do obowiązkowego wystawiania faktur ustrukturyzowanych. Przygotowania należy rozpocząć już dziś, gdyż nie będzie to prosty proces. Przedstawiamy krok po kroku, jak rozpocząć przygotowania do KSeF.